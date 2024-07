Újabb dráma a Wizz Airnél: 36 órája várják az utasok, hogy végre felszálljon a gépük

Hétfő este óta várják az utasok, hogy elinduljon velük a gép Cataniaból Budapestre. Az odafelé tartó járat törlése miatt ez a járat sem tudott július 1-jén, hétfőn 21 órakor elindulni. Az indulást itt először kedd 0:45-re módosították, de végül ezt a járatot is törölték. Az utasok elmondása alapján a Wizz Air nem adott érdemi tájékoztatást, egy-egy értesítést küldtek a járat további késéseiről.

Egyik olvasónk beszámolója szerint SMS-ben tájékoztatták arról, hogy a járatot július 2-a kedd, 22:15-re tették át, majd később arról értesítették, hogy fél órával korábban, 21:45-kor indulnak. Bár hétfőről keddre ő még tudott szállást szerezni, kedd 11:30 óta így is a reptéren várakozik. Ezt követően nem kapott SMS-t, majd a service desk-nél érdeklődve azt a tájékoztatást kapta, hogy csak szerda hajnali 2-kor száll fel a gép.

Eközben felmerült, hogy alternatív lehetőségként a kedden induló Ryanairre foglalja át a jegyét, de míg hétfő este még 9700 forintért lehetett volna ezt megtenni, addig a keddi SMS után már 105 ezer forintra emelkedtek a jegyárak,

így ezt a lehetőséget elvetette. Ennek ellenére így is voltak, akik a Ryanairt választották, emiatt viszont ott túlfoglalás alakult ki, így az a járat is 2,5 órát késett. A magyarok közül többen is utazási irodával mentek, közülük volt, aki kapott szállást, igaz a reptértől másfél órára, és ott is előfordult, hogy egy négyfős családnak csak egy nagyobb ágy jutott.

A tegnap késő esti információk szerint a szerda hajnali 2 órára tervezett gép indulása is 3:20-ra tolódott, de a ma reggeli indulási és érkezési információk szerint továbbra sem szállt fel vagy érkezett meg Budapestre.

A mai menetrend szerint 11:45-kor érkezhet meg Budapestre a járat, ami, ha teljesül, azt jelenti, hogy az eredeti időponthoz képest több mint 36 órával később érkeznek meg az utasok.

Frissítés:

Olvasónk tájékoztatása szerint ma hajnalban egy üres gépet küldtek értük Cataniaba, amivel fél 6-ra megérkeztek Budapestre, így végül nem 36, "csak" bő 30 órát késtek.

