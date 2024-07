Egyre nyugatabbra költöznek a magyarok - Ezek a nyertes területek

Portfolio 2024. július 04. 10:40

A lakáspiac megtorpanása a hazai költözési kedvet is erősen visszavetette, ez tűnik ki a belföldi vándorlás legfrissebb adatait bemutató KSH-statisztikából. A számok ugyanakkor azt is mutatják, hogy az évek során egyre mobilisabbak lettek az otthonteremtők, és e szempontból rekordot is döntöttek 2023-ban - derül ki az OTP Ingatlanpont közleményéből.