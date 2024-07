Júliustól jegymentesen parkolhatunk az egyik budai plázában

Nincs szükség többé jegyre a parkoláshoz az Etele Plaza-ba gépkocsival érkezőknek. A Swarco által kiépített jegymentes rendszámfelismerő rendszerrel kényelmesebb és fenntarthatóbb parkolásra számíthatnak a vásárlók - közölte a Futureal.

Július 1-én elindult az Etele Plaza-ban a jegymentes parkolás. A fejlesztés nem csak kényelmesebbé teszi a parkolást, de hozzájárul a fenntarthatósági célok eléréséhez is.

Az új rendszer bevezetésével a vásárlók számára még egyszerűbbé vált a parkolás. A papírmentes megoldás lehetővé teszi a gyors és gördülékeny be- és kilépést a parkolóba, csökkentve a környezeti terhelést. A látogatóknak júliustól már elég lelassítani a sorompó előtt, ami automatikusan felismeri a rendszámot és beengedi az autót. A parkolás végeztével sem kell már keresgélni a jegyet. Az automaták kezelőfelületén a “Fizetés rendszám alapján” ikonra rányomva, majd a billentyűzeten beírva az autó rendszámát máris kifizethető az összeg bankkártyával, vagy készpénzzel.

A bevásárlóközpont saját fejlesztésű mobilalkalmazásában a felhasználók már régóta élvezhetik a jegymentes parkolás előnyeit, és a fizetéshez sem kell már az automatákhoz menniük. Pár kattintással bárki regisztrálhatja az autója rendszámát, így a sorompó már a beengedésnél kinyílik, majd az induláskor a fizetés gombra kattintva a telefonól egyenlíthető ki a parkolás díja. Emellett az alkalmazásban üzletek is kereshetők, amikhez interaktív térképen navigálja el a felhasználót. A vásárlások után pontok is gyűjthetők, amiket később parkolásra, vagy például mozijegyre is be lehet váltani.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio