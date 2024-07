Hatalmas átrendeződés zajlik Európa lakáspiacán - Ők voltak a legnagyobb nyertesek és vesztesek

Nemrég tette közzé a KSH 2024 első negyedévére vonatkozó lakásárindexét , amiből kiderül, hogy kis mértékben újra gyorsulni kezdett a lakásárak emelkedése. Ezzel együtt az első negyedéves számok mostanra az unió többi országában is elérhetővé váltak, így megnéztük, mit jelent a magyarországi 7,1 százalékos éves áremelkedés a kontinens többi országához képest. A korábbi évekhez képest talán még soha nem voltak ilyen eltérő irányok az EU egyes országainak lakáspiacain.

Magyarország ez elmúlt évtizedben nagyon gyakran volt dobogós, sőt többször aranyérmes a lakásárak változásában az uniós országok között. 2022 közepétől azonban jelentősen lelassult a piac, a magas kamatok és a gyengén teljesítő gazdaság miatt a vásárlók közül sokan inkább kivártak a döntéssel, ami nagyon alacsony tranzakciószámokat és a lakásár-emelkedés hirtelen jött lassulását eredményezte.

A folyamat mostanra stabilizálódni tudott, 2024 első negyedévében év/év alapon 7,1 százalékkal emelkedtek a hazai lakásárak, ami a 6. legmagasabb érték volt az unióban. A két éllovas Lengyelország és Bulgária, melyek mindegyikében 15 százalék feletti volt az éves lakásár-emelkedés. Eközben viszont több nyugat-európai országban is jelentősen csökkentek a lakásárak. A legnagyobb visszaeső Luxemburg mellett nagyon gyengén teljesített az unió két legnagyobb gazdasága, Németország és Franciaország, melyek mindegyikében 5 százalék körüli volt az éves lakásárcsökkenés.

Egy negyedév adataiból azonban csak pillanatnyi képet kapunk az árváltozásról, így érdemes legalább négy negyedévet összehasonlítani, amiből már a rövidebb trendek is kirajzolódnak. A következő táblázatban jól látszik, hogy míg a legtöbb ország lakáspiaca a tavalyi évben gyengélkedett, addig Lengyelországban és Bulgáriában továbbra is szárnyaltak az árak, ami a két ország gazdasági teljesítményének és a növekvő jövedelmeknek is köszönhető.

A harmadik helyen álló Litvániában is közel 10 százalékos éves áremelkedés jellemezte a lakáspiacot az előző négy negyedévben, míg Horvátországban a korábbi kétszámjegyű (10 százalék feletti) drágulás kezd fokozatosan mérséklődni.

Észtország és Magyarország úgy tűnik, túl lehet a mélyponton, mindkét országban mérsékelten, de folyamatosan gyorsul az áremelkedési dinamika. Az Európai Unió legtöbb országára ez a trend jellemző, azaz a 2023-as gyenge teljesítményt egy enyhe növekedés követi idén. A mélypont azonban mindenhol más szintet jelentett, számos országban nominálisan is érdemi árcsökkenés történt.

Míg 2023 második negyedévében év/év alapon 9 országban csökkentek a lakásárak, 2024 első negyedévében már csak 7 országban láthattunk csökkenést.

Hollandiában a korábbi 4 százalékos árcsökkenést próbálja most ledolgozni a piac, de Csehországban is negatív értékek jellemezték a 2023-as évet. Dániában szintén 6 százalékos csökkenésről indultunk, ami mostanra tudott minimálisan 1 százalék feletti növekedésbe fordulni. Romániában ugyanakkor nem volt akkora a visszaesés, ami azt is jelentheti, hogy ott nem volt annyira túlárazott a piac, mostanra 5-6 százalékos éves áremelkedést látunk.

Van azonban 6 olyan ország, amelyekben az elmúlt négy negyedévben év/év alapon folyamatosan árcsökkenés látható, ezek: Svédország, Ausztria, Szlovákia, Finnország, Németország és Luxemburg.

Különösen Németország és Luxemburg élt át súlyos visszaesést, amelyek mindegyikében voltak olyan időszakok, amikor éves összehasonlításban 10 százalék feletti volt a lakásárcsökkenés.

A trendeket tekintve azonban a legrosszabb képet a francia lakáspiac mutatja, ahol 2023 második negyedévében még pluszban tudott maradni a lakásárváltozási dinamika, de azóta folyamatosan egyre nagyobb árcsökkenést látunk.

Lakásárak éves változása az egyes negyedévekben (%) országok 23 Q2 / 22 Q2 23 Q3 / 22 Q3 23 Q4 / 22 Q4 24 Q1 / 23 Q1 Lengyelország 7 9,3 13 18 Bulgária 10,7 9,2 10,1 16 Litvánia 9,4 8,7 8,3 9,9 Horvátország 13,7 10,9 9,5 9,1 Észtország 5 3,8 5,8 7,8 Magyarország 6,4 4,7 6 7,1 Portugália 8,7 7,6 7,8 7 Málta 5,3 5,7 6,7 6,7 Spanyolország 3,7 4,5 4,3 6,4 Írország 2,7 1,4 3,1 6,3 Szlovénia 7,5 5,6 6,9 6,3 Izland 10,1 2,7 3,8 5,7 Románia 0,1 4,8 3,7 5,5 Lettország 5,4 3 0,8 3,7 Hollandia -4,1 -3,7 0,1 3,6 Belgium 1,8 1 2,8 3,1 Norvégia 1,9 -0,5 2,1 1,8 Olaszország 0,6 1,7 1,8 1,7 Svájc 2,4 1,3 1,3 1,5 Csehország -2,9 -3,5 -1 1,2 Dánia -6,2 -4,8 -0,9 1,2 Ciprus 3,6 0,6 1,6 1,1 Svédország -6,8 -4,2 -2,9 -1,6 Ausztria -2,8 -5,4 -3 -2,2 Szlovákia -2,2 -4,1 -1,4 -3 Finnország -5,6 -7,2 -4,8 -4,3 Franciaország 0,7 -1,6 -3,6 -4,8 Németország -9,6 -10,2 -7,2 -5,7 Luxemburg -5,9 -13,9 -14,5 -10,9 Forrás: Eurostat

Nem meglepő tehát, hogy a 2022 elején mért éves 10 százalékos uniós lakásár-növekedés másfél év alatt negatívba fordult, ahonnan most kezd ismét kilábalni a piac.

Az elmúlt évtizedben az eurózónában jellemzően kisebb mértékű volt az áremelkedés, mint a más fizetőeszközt használó országokban, és a mostani árcsökkenés is jelentősebb volt az eurót használó országokban, így

a kelet-európai országok, köztük Magyarország, Csehország, Lengyelország vagy Románia lakásárai is egyre jobban zárkóznak fel a nyugat-európai árszintekhez.

Gyakran halljuk, hogy ha a fociban nem is, legalább lakásár-emelkedésben Európa-bajnokok vagyunk. Ennek az állításnak az igazságtartalma attól függ, melyik kezdőévhez képest nézzük a számokat. Ha 2010 és 2024 első negyedéve között vizsgáljuk a változást, akkor Magyarország Európában harmadik, az unióban pedig második helyen áll a lakásárak emelkedése tekintetében. Ha viszont 2013-at vennénk alapul, akkor igaz lenne a kijelentés, mivel 2010 és 2013 között érdemben csökkentek nálunk a lakásárak, így még alacsonyabb lenne a bázis.

2010 óta mindössze két uniós ország van, ahol több mint háromszorosára emelkedtek a lakásárak: Észtország és Magyarország.

A többi ország ezt meg sem tudta közelíteni, a két másik balti államban két és félszeres, míg több mint kétszeres Csehországban, Ausztriában és Luxemburgban volt a drágulás.

Érdekesség viszont, hogy például Cipruson és Olaszországban (és feltehetően az adathiányos Görögországban is) nominálisan is stagnáltak/csökkentek az elmúlt 15 évben a lakásárak, így nem meglepő, hogy egyre több magyar dönt úgy, hogy az itteni lakásának árából egy hasonló vagy akár nagyobb méretű lakást vásárol a felsorolt mediterrán országok valamelyikében.

Ami pedig a narancssárgával jelölt lakbérek változását illeti, ott a legtöbb országban kisebb volt a növekedés, ami a sok országban életben lévő lakbérszabályozásnak is köszönhető. Ez alól Írország jelent kivételt, ahol a nemzetközi multinacionális vállalatok nagy száma miatt magasabb a technológiai szektorban dolgozó lakásbérlők aránya, ami különösen Dublinban okoz lakáshiányt és elszálló lakbéreket.

Végignézve tehát az unió országait elmondható, hogy a lakáspiaci folyamatokban ha van is hasonlóság, mostanra egyértelműen látszik, mely országok tudták az elmúlt két év lassulását a legkisebb visszaesés mellett átvészelni, és mely országokban okozott tartósabb árcsökkenést a válság. A nagyobb országok közül a két szélsőértéket Németország és Lengyelország képviseli, utóbbiban az elmúlt két évben mintegy 30-40 százalékkal kerültek közelebb a lakásárak a németországi árszintekhez.

