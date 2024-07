Pár nap és itt vannak az egyetemi ponthatárok - Hasznos tippek lakáskeresőknek

Budapesten már hetekkel a július 24-i felvételi ponthatárhirdetés előtt érzékelhetően nőtt a bérlakáskeresők aktivitása. A vidéki iskolaközpontokban azonban ennek egyelőre nincs sok nyoma - derül ki az OTP Ingatlanpont körképéből, ami arra is rávilágít, hogy van, ahol éppen a térség dinamikus fejlesztése okozhatja a legnagyobb gondot a sikeresen felvételizőknek. A Duna House eközben arra hívta fel a figyelmet, mi a teendő, ha megvan a kiválasztott lakás.

A vidéki egyetemvárosokban lassabban indul a tanévkezdés előtti bérlakáskeresés, mint a fővárosban, mivel a hallgatóknak csak egy kisebb része választja első helyen a térség egyetemeit, főiskoláit. A többiek inkább Budapestet preferálják, és csak ha az nem jött össze nekik, akkor lesznek gólyák például Debrecenben, Miskolcon vagy Nyíregyházán.

Vidéken a bérbeadók eleve az egyetemi hirdetőtáblákon vagy a zárt hallgatói csoportokban teszik közzé az ajánlataikat, és ezzel még valamelyest szűrni is tudják a jelentkezőket. Az OTP szakértői szerint:

Veszprémben egyelőre nincs extra érdeklődés, viszont van választék. Havi 130-150 ezer forintért hozzá lehet jutni egy kisebb lakáshoz és 55 négyzetméter felettiek is elérhetőek 150-200 ezer forintért.

Győrben más a helyzet, ott szinte láthatatlan a választék, ugyanis, ha egy-egy lakás kiadóvá válik, azt pillanatok alatt elviszik. Ennek megfelelően a jellemző bérleti tarifa is havi 200 ezernél kezdődik. A közepes lakások négyzetméterára Győrben ma 900 ezer forint körül van.

Debrecenben nagyon megszaladtak a bérleti díjak, amit a nagy ipari beruházásokkal is odavonzott emberek érdeklődése indokolt. A bérleti díjak növekedése bőven meghaladta az ingatlanárak helyi emelkedését, ezért jobban megérheti inkább beszállni egy vételbe, mint bérleti díjat fizetni éveken át.

Szegeden ugyan már megkezdődött a BYD nagy autóipari beruházásának előkészítése, ám ez még nem jár tömeges beköltözéssel. Itt egyelőre az az újdonság, hogy a tavalyinál többen kerülnek be a felsőoktatásba, így Szegeden és Kecskeméten is nagyobb roham várható a pontszámkihirdetés után. Az árak tavaly óta nagyjából az inflációt követve emelkedtek. A skála széles: szobát lehet kapni már havi 50-60 ezerért, garzont 100 ezertől, kétszobás lakást 130 ezer plusz rezsitől.

Érdemes közösen bérelni

Továbbra is viszonylag szűk kínálat társul a bérleti piac csúcsszezonjának elején többszörösére növekvő kereslet mellé a fővárosban – mondta el Benedikt Károly, a Duna House PR és elemzési vezetője. Idén közel 121 ezren jelentkeztek a felsőoktatásba, a továbbtanulást választók közel fele első helyen fővárosi képzéseket jelölt meg - tette hozzá.

A Duna House első féléves adatai alapján a fővárosban átlagosan 10-15%-os mértékben növekedtek az árak, jelenleg 5000 Ft/m2-es a fajlagos ár a budapesti bérlakásoknál. Természetesen a városon belüli elhelyezkedés, valamint a kínált bérlemény minősége is hatással van az adott lakásért havi szinten elkérhető összegre. A költségek csökkentése érdekében javasolt lehet akár a lokáció terén, akár a lakás méretében, vagy a lakótársak számában kompromisszumot kötni. Aki ragaszkodik az egyedül éléshez, és megelégszik egy egyszobás lakással, annak a portál aktuális kínálata szerint 160-260 ezer forintos havi bérleti díjakkal kell számolnia, a leendő hallgatóknak azonban érdemes lehet egy nagyobb lakást közösen kibérelni.

Mire figyeljünk, ha megvan a lakás?

Ha pedig megvan a lakás és a tulajdonos-bérlő közötti szimpátia, mindenképpen írásos megállapodásban érdemes rögzíteni a feltételeket, azonban fontos, hogy a bérleti szerződés abban az esetben védi kellőképpen a feleket, ha közjegyző előtt kerül aláírásra. Mind a határozott, mind a határozatlan időre szóló szerződések esetében ki kell térni a felmondás módjára és idejére, a rendeltetésszerű használatra, feltüntetni a bútorok és berendezések számát és állapotát, valamint a közüzemi mérőórák állását is jegyzőkönyvezni kell. Az energetikai tanúsítvány szerződésbe foglalása nem, de az irat bemutatása bérlés esetén is kötelező, így a leendő albérlők könnyedén tájékozódhatnak az ingatlan várható energiafelhasználásáról, de érdemes elkérni a korábbi közüzemi számlákat is, valamint ellenőrizni, hogy egyik szolgáltatónál sem halmozódott fel korábbi tartozás.

