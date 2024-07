Elindult a lakások értékesítése a Városliget melletti projektben

Elindult a Dürer Park lakóépületeiben a lakások értékesítése. A Városliget melletti projektben három épületben, összesen 207 lakás kap helyet - közölte a fejlesztő.

A Zichy Géza és az Abonyi utca által határolt területen épül a Dürer Park, ahol most három épületben, összesen 207 lakóingatlan valósul meg, épületenként 58, 72 és 77 lakással. Az okosotthonos megoldások mellett az épületben az energiahatékonyság is fontos szempont volt, emellett a három épület saját edzőteremmel is rendelkezik majd.

A lakások előregisztrációja már tavasszal elindult, most pedig a hivatalos értékesítés is megkezdődött. A projekt beruházója a Dürer Befektetési Kft., a fejlesztésért a Property Market felel, míg a tervezés a KÖZTI, a beépítési koncepcióterv pedig a milánói Lissoni Casal Ribeiro építészirodához köthető.

Címlapkép forrása: Dürer Befektetési Kft.

