Megjelent a fény az alagút végén - Az év, amikor már megérte ingatlant venni

A 2012-es rossz év után 2013-ban már mindenki tűkön ülve várta, hogy beindul-e végre a hazai ingatlanpiac. Az év első fele még kissé ekkor is pesszimistán telt, de év végéhez közeledve már volt, aki látta a kilábalásra utaló jeleket. Noha a fejlesztési piac még ebben az évben is gyengélkedett, érkeztek pozitív hírek is. Egyre több bérlő érdeklődött az irodapiacon új területek iránt, és a befektetési étvágy is erősödni kezdett.

A megelőző év után 2013-ban is fontos téma volt a Property Investment Forumon a városfejlesztés, ami két nagyobb közlekedésfejlesztési projektre fókuszált: ekkor kezdtek el beszélni a 3-as metró felújításának terveiről, miközben a 4-es metró vonalának megépítése a végéhez közeledett.

A konferencia főbb témái az alábbiak voltak:

Budapest 2030 - Készül a városfejlesztési stratégia

Fejlesztési lehetőségek Magyarországon - Állami beruházások

Növekedési Hitelprogram - Lehetőségek, esélyek ingatlanosoknak

A 2013-as évben már az irodaterületek iránt is enyhén növekedett az érdeklődés, ami a rekordmagas üresedési ráták csökkenésének elindulásához vezetett. A bérleti díjak stagnálása jellemezte a piacot, de spekulatív fejlesztéseket még ekkor sem mertek finanszírozni a bankok. A főbb témák:

Nyílik az olló az irodapiacon

Megszerezni és megtartani a bérlőket 20 százalékos üresedés mellett

Befektetési trendek Magyarországon - Trófeától a C-kategóriáig

Fellendülőben a régiós piac - Milyen ingatlant keres az intézményi tőke KKE-ben?

Mi történt 2013-ban a hazai ingatlanpiacon?

Az irodapiacon ebben az évben már látszott a fény az alagút végén, de a lakáspiacot az év nagy részében még ekkor is egyre türelmetlenebb várakozás jellemezte. Eközben a választási év előtt járva az állami beruházások volumene is egyre erősödött.

Az irodapiacon a belvárosi prémium irodaházak bérleti díjai 13 euró körül alakultak négyzetméterenként, a hozamszintek stabilizálódtak, és kis mértékben csökkentek is, 7,5 százalékos szintre. A megelőző év minimális 20 ezer négyzetméternyi átadása 2013-ban 30 ezer négyzetméterre nőtt, ami visszatekintve még mindig hihetetlenül kevés, de ez is a kilábalás első jeleire utalt.

Ebben az évben adták át a Váci Greens hatszintes irodakomplexum bruttó 16 ezer négyzetméteres első ütemét, a 2012 decemberében átadott 17 800 négyzetméteres Green House irodaház ebben az évben nyerte el a kilencedik Property Investment Forumon az "Év projektje" díjat. Az Örs Vezér téri Árkád egy új, 20 ezer négyzetméteres szárnnyal bővült, Árkád2 néven. Az Andrássy úton pedig megnyílt a Gattyán György nevéhez köthető - azóta már bezárt - il Bacio di Stile luxusáruház.

Ahogy már említettük, az új projektek jelentős része a kormányhoz vagy a fővároshoz volt köthető, a magántőke továbbra is óvatos volt. Ebben az évben készült el a bruttó 30 ezer négyzetméteres Bálna, de számos infrastrukturális fejlesztés - útépítés, vasútépítés, köztérfejlesztés, stadionépítés - is zajlott, többek között a Ferenciek terének, a Kossuth térnek és a Várkert Bazárnak a felújítása is napirenden volt.

Ami a lakáspiacot illeti, a fejlesztési és a vásárlási kedv még ebben az évben is alacsony volt, de a bátrabb befektetők az év második felében már kezdtek megjelenni, elsősorban a belvárosi piacon, utólag visszatekintve hatalmas profitot realizálva ezzel. 2013 utolsó negyedévében a budapesti lakásárak elérték az abszolút mélypontot, ami éppen megegyezett a tíz évvel azelőtti, 2003 utolsó negyedéves értékkel. 2014-ben azonban végre tényleg eljött a fordulat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

