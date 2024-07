Beindult a lakáspiac, amit semmi sem állíthatott meg

Tíz évvel ezelőtt, 2014 volt az az év, aminek a végére egyértelműen ki lehetett jelenteni, hogy véget ért a 2008 vége óta tartó válság. A lakáspiacon ismét pozitív előjelű volt az árváltozás, megjelentek a lakásvásárlók, miközben az irodapiacon a növekvő számú új átadás ellenére is fokozódott az üresedési ráták csökkenése az erősödő bérleti tranzakciók miatt. Ekkor került sor az Eiffel Palace irodaház MNB által történő megvásárlására, valamint a vasárnapi zárva tartás törvénybe iktatására. Nézzük, mi történt még 2014-ben a hazai ingatlanpiacon, és miről szólt a tizedik Property Investment Forum!

Tízéves évfordulóját ünnepelte a Property Investment Forum konferencia 2014-ben, ami a 2005-ös indulása óta mindig pontos lenyomata volt a hazai ingatlanpiac történéseinek. Nem volt ez másként 2014-ben sem, amikor a korábbi évekhez hasonlóan a főváros fejlesztési irányai ismét napirendre kerültek.

A városfejlesztés jövőjét vizsgáló panelbeszélgetésben a szakértők hét nagy fejlesztési területet emeltek ki, melyekkel komplexen kell foglalkozni: az Óbudai Gázgyár és a Hajógyári-sziget, a Dagály és a Margitsziget, a Nyugati pályaudvar-Rákosrendező tengely, Budapest új főtere és sugárútja az Istvánmezőig, a Népliget a Ludovikával és az Orczy-kerttel, Kelenföld és térsége, valamint Ferihegy. Ahogy látjuk, ezek közül némelyik már fejlesztés alatt áll, vagy akár meg is valósultak az elképzelések, de sok esetben tíz év elteltével még mindig csak tervek vannak. A konferencia további témái:

Budapest 2020

A kötöttpályás közlekedés hatása az irodapiacra

Építőipar mint gazdasági húzóágazat?

Olimpia, EB, stadionláz - Sportberuházások Magyarországon

Lakásáfa-csökkentés – avagy esély az ingatlanpiac beindítására?

Beindult a lakáspiac, itt az ideje építkezni is?

A 2014-es év minden szempontból a fordulat éve volt, a lakáspiacon elindult az árak emelkedése, és egy hatéves lakáseladási rekord is megdőlt. Mind az irodapiacon, mind a raktárpiacon rohamosan csökkent a kihasználatlanság, ráadásul a bérlők mellett a befektetők is aktivizálták magukat, akik főként hazai tőkéből vásároltak. Több nagy üzletkötés is végbement az évben, ezek egy jelentős része a Magyar Nemzeti Bankhoz kötődött. 2014-ben:

Az MNB 43,5 millió euróért megvette a felújított 14 ezer négyzetméteres Eiffel Palace Irodaházat, ami akkor nagyon magas összegnek számított.

Átadták a 11 ezer négyzetméteres Vision Towers irodatorony, vagy más néven KPMG székház Váci úti épületét, amit az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap vásárolt meg.

Elkészült a 18 ezer négyzetméteres Váci Corner Offices szintén a Váci úti irodafolyosón.

Az East Gate Business Parkban új gyártócsarnokot és ahhoz kapcsolódóan irodaházat adtak át.

Elkészült a Groupama Arena, ahol az évi 30-50 mérkőzés mellett 200 rendezvénynapot is terveztek.

Mi történt a lakáspiacon?

2014-ben hosszú idő után újra 100 ezer fölé emelkedett az éves tranzakciószám, közel 106 ezer lakás cserélt gazdát. Az év eleji gyengébb teljesítmény után az év második felére egyértelművé vált az áremelkedés, immár nemcsak Budapesten, de országosan is pozitívba fordultak a negyedéves számok. Az új lakások iránti kereslet viszont lassabban indult be, és az azóta megvalósult grandiózus fejlesztések indulására is várni kellett.

Feltámadt az irodapiac

Az irodapiacon év végére az üresedési ráta 16,2 százalékra csökkent a korábbi évek 20-25 százalékos szintjéről, miközben 68 ezer négyzetméternyi új fejlesztést adtak át. Ez több mint kétszerese volt a megelőző és háromszorosa a két évvel korábbi szintnek. A kereslet is hatalmasat ugrott, 465 ezer négyzetméterre kötöttek bérleti szerződést.

Ami pedig a befektetési piacot illeti, az MNB vásárlásai voltak a hírek középpontjában, bő egy év alatt 7 ingatlannal bővült a jegybank portfóliója, köztük a már említett Eiffel Palace megvásárlásával.

