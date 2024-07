Felbolydult a teljes lakáspiac: ennyi idő alatt kelnek el most a lakások

Ahogy korábban megírtuk , mostanra a KSH számai is megerősítik, hogy elindult az élénkülés a lakáspiacon, ami a tranzakciószámok mellett a lakásárakban is egyre inkább megmutatkozik. Ezúttal az ingatlan.com az értékesítési idő változása alapján erősítette meg a folyamatot, bemutatva a különböző lakástípusok értékesíthetősége közötti különbséget.

A keresőportál friss elemzése a tulajdonosok által eladott 63 ezer lakóingatlan adatai alapján mutatja be, hogy idén hány nap alatt keltek el az eladásra szánt lakóingatlanok a különböző településtípusokon.

Balogh László, az ingatlan.com szakértője szerint a lakáspiaci forgalom és az árak változása, valamint az értékesítési idő alakulása több hónap alatt rajzolja ki a lakáspiac aktuális folyamatait. Jelenleg már mindhárom tényező a lakáspiac élénküléséről tanúskodik, mert a legutóbbi időszakban már az eladási idők is rövidültek.

A piaci folyamatok lassulásakor a kereslet csökkenésével párhuzamosan először az eladási idők kezdenek nőni, és ez kitart akkor is, amikor már elindult a gyorsulás, élénkülés. Akkor ugyanis régebben a piacon lévő ingatlanokat is felszívja a kereslet, ami rövid távon tovább növeli az értékesítési időket. Ezt követően viszont már egy-egy ingatlan kevesebb időt tölt eladósorban. “Az aktuális adatok alapján a kereslet növekedése, az árak emelkedése és az eladási idők rövidülése egyértelműen kirajzolódik tavalyhoz képest, ami azt is jelenti, hogy a lakáspiac ismét élénkülő fázisba került - tette hozzá.

Továbbra is a panelt lehet a leggyorsabban eladni

A 365 napnál nem régebb óta hirdetett és a tulajdonosok által eladottnak jelölt lakóingatlanok adatai szerint az idei második negyedévben országos átlagban 94 napra csökkent az eladási idő a második negyedévben, szemben 2024 első három hónapjára jellemző 106 napról.

REA 2024 SUMMIT – Powered by Pénzcentrum A hazai lakáspiaccal kiemelten foglalkoznak a szakértők a szeptember 18-i REA 2024 SUMMIT - Powered by Pénzcentrum konferencián. Részletekért kattints!

A budapesti házak esetében 98 napra csökkent az értékesítési idő az év elején látott 134 napról, vagyis több mint egy hónappal rövidült le az eladáshoz szükséges idő. A fővárosi lakások pedig 74 nap alatt találtak gazdára a második negyedévben, miközben az év első három hónapjában 88 napra volt szükség. Budapesten a panellakásokat lehetett eladni leggyorsabban az idei év második negyedében, erre átlagosan 65 napra volt szüksége az ingatlantulajdonosoknak.

A vármegyeszékhelyeken is hasonló a helyzet. Az ott található házakat és lakásokat 124, illetve 84 nap alatt el lehetett adni április eleje és június vége között, míg egy negyedévvel korábban 133 és 96 nap volt az átlagos értékesítési idő. A vármegyeszékhelyeken is a panellakásokat tudták a leggyorsabban eladni a tulajdonosok. A második negyedévben átlagosan 71 nap alatt sikerült vevőt találni rájuk.

A szakember azt is elmondta, hogy a harmadik negyedév elejére vonatkozó, júliusi adatok arra utalnak, hogy az eladási idő tovább csökken, vagyis a lakáspiac élénkülése folytatódhat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ