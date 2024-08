Indul a 30. Sziget: mutatjuk a legfontosabb újdonságokat

Idén 30. alkalommal rendezik meg a Szigetet, ahol szerdától 50 helyszínen 1000-nél is több program várja a látogatókat.

A Sziget, a napi 95-ezres befogadó képességével Magyarország – ha úgy tetszik – 10. legnagyobb „városa”, ahová több mint 100 országból érkeznek vendégek és az 52 programhelyszínen 54 országból érkező,

összesen mintegy 600 fellépő produkcióit láthatjuk a 6 nap alatt.

A Sziget legnagyobb helyszíne a mintegy 1000 m2-es nagyszínpad, a legkisebb programhelyszín egy 4m2-es sátor. Előbbinek a nézőtere pont 3-szor akkora, mint a Puskás Aréna küzdőtere, ami 11.000 m2, így a Nagyszínpadé 33.000 m2. A Nagyszínpadon egy 600 m2-es ledfal és többszáz intelligens lámpa teszi teljessé az élményt. A legnagyobb építmény a Revolut Színpad sátra, melynek alapterülete 5700 m2, a Bolt Party Aréna 4000 m2-es területet foglal el, a Yettel Colosseum pedig 3000 raklapból épül fel.

Újítás, hogy a koncertek jobb élvezhetősége érdekében eltűnik a közönségtér közepén álló keverőtorony (FOH), ehelyett a nézőtér két szélén álló kisebb építmény veszi át ennek szerepét. Szabadtéri fesztiválon, ilyen méretben ilyet még senki nem csinált Magyarországon.

A szervezők a Sziget területén összesen 46.855 m2-en fedik be a talajt, ez 59 db szabvány kézilabda pálya mérete. A fesztivál idején 46 km ideiglenes víz és szennyvíz csatorna épült ki, ami a 132 db vizes konténert szolgálja ki és több mint 500 db zuhanyállás fogadja a vendégeket.

A fesztiválvárosban több mint 200 db iroda és raktár konténert állítottak fel, ezek szintezéséhez mintegy 15 köbméter szintezőanyagra volt szükség. A konténerek fele öltözői konténer, a kulcsok kezelése egy külön munkakör a rendezvényen.

A Sziget területén 85 italt árusító egység és 80 ételt forgalmazó büfé áll a látogatók szolgálatában.

Új zónákat is létrehoztak

A szervezők a Portfolio-t arról tájékoztatták, hogy a vendégközpontú és még gördülékenyebb ügyfélkezelést segítendő, a vendégeket egy új Welcome Zone fogadja: itt került kialakításra a megújult Városközpont is, ahol elérhető minden olyan szolgáltatás, ami a látogatóknak nagy segítség a fesztivál forgatagában. Itt található az információs központ, a talált tárgyak osztálya, a közönségszolgálat, az ún. Szitizen Center vagy a biztonsági kérdésekben segítő panasziroda.

Az idei fejlesztések célja egyrészt, hogy hatékonyabban kezeljék a problémákat, de az is, hogy a látogatók komfort- és biztonságérzetét is növeljék. Ennek érdekében olyan „segítő zónákat” hoztak létre a fesztiválon, ahol nyugodt körülmények és szakmai segítség várja a rászorulókat. A Városközpontban található a Mental Care Corner, ahol szakképzett segítők gondoskodnak arról, hogy visszanyerje a lelki egyensúlyát, akit bármi kellemetlen élmény ért vagy valamiért pánik fogta el. Az Elsősegély Központban a balesetek többségét jelentő bokaficam vagy egyéb sérülések ellátásán túl egy olyan “védőhálót” igyekeznek biztosítani, mely az egészségügyi problémával élők - mozgáskorlátozottak, cukorbetegek vagy gyógyszer szedésre kötelezettek, stb. - számára nyújt biztonságos szórakozást.

A tavalyi fejlesztéseket megtartva, illetve továbbfejlesztve, változatos kínálattal, kényelmi szolgáltatásokkal és „pénztárcabarát” ételekkel készül a Sziget a vendéglátás terén. Továbbra is konyhás blokkokban, azaz food court-okban kínálják az ételeket a tavalyihoz hasonló elrendezésben úgy, hogy mindenki megtalálja a számára kedvező kínálatot. A választékban ugyanúgy lesznek magyaros ízek, mint nemzetközi ételek. Az ételt kínáló helyeknek minimum egy, ún. pénztárcabarát ételt kell tartaniuk, ezeket a szervezők előre egyeztették a vendéglátósokkal, és folyamatosan ellenőrzik a kínálatot. A vendéglátás terén idén is kiemelt szempont a környezettudatosság.

A szerződött partnerek a műanyag zacskók, nylon táskák, eldobható tányérok, evőeszközök és egyéb csomagolóanyagok helyett kizárólag papír vagy környezetbarát, lebomló anyagokból készült kellékeket használhatnak. Előnyt jelent, ha a vendéglátósok energiatakarékos megoldásokat választanak, ha a standjaikat környezetbarát anyagok felhasználásával alakítják ki, ha az alapanyag beszerzéseik során a fenntarthatóság kiemelt szerepet kap. 2024-ben, a tavalyi évhez képest egy szigorúbb kritériumrendszer alapján ellenőrzik a vendéglátó egységeket a szervezők. Ezzel a lépéssel is igyekeznek egy még környezettudatosabb, jelentősen kisebb karbonlábnyomú vendéglátást kialakítani, figyelmet fordítva a látogatók szemléletformálásra is. További újítás, hogy a korábbi ivóvízközpontok a food court-okban elhelyezett ivóvízvételi lehetőségekkel is bővülnek idén.

A szervezők szerint tavaly a legnagyobb kihívást az jelentette, hogy a már régóta felújításra szoruló, így az áteresztő képességében biztonsági okokból visszafogott K-híd miatt, a nagy világsztárok koncertjei után a látogatók kiengedése lelassult, ezért a tömegirányítás terén újabb megoldásokat vezettek be a szervezők, hogy a koncertélményt ne írja felül a sorban állás. Egyrészt a Nagyszínpad táncteréről egy új útvonalon irányítják a közönséget a kijárat felé. Technikai újítás, hogy több helyen lesznek olyan digitális információs táblák, ahol valós idejű adatokkal tájékoztatják a közönséget, hogy egyes útvonalakon mennyi idő alatt lehet a kijáratot vagy a taxi szolgáltatásokat elérni. A nagy érdeklődésű fesztiválnapokon - igény szerint -

a H-híd irányába is megnyitják a gyalogos forgalmat, ezzel is elkerülve a feltorlódást.

A H-hídtól éjszakai buszjáratok is közlekednek a Margit híd irányába, de sűrítik a hajójáratokat és a taxis közlekedésben is lesznek változások, például egy új taxidroszt a H-híd irányában.

Kialakítottak egy 0-24 órában elérhető egészségügyi központot is a fesztivál idejére, benne több mint 200 fős személyzet, orvosokkal, ápolókkal, helperekkel és mentőautókkal, valamint a hozzájuk tartozó személyzettel. A Sziget „kórházban” a kisebb sérülések és egyéb panaszok ellátása mellett akár röntgenvizsgálatot is tudnak végezni. A biztonságra a nap 24 órájában többszáz fős biztonsági és további rendvédelmi szolgálat ügyel és egy tűzoltócsapat is szolgálatot teljesít. Az irányítást ellátó ún. vezetési törzsben részt vállalnak meteorológusok, tűzoltók, fegyveres erők képviselői, valamint operátorok.

Idén a közösségi terekben szintén eltűnnek a mobil wc-k, helyükbe vízöblítéses toaletteket állítottak be, mintegy 1000 angol wc-vel, dekoratív konténer-blokkokban felállítva. Az angol wc-k folyamatos működését 70 db szivattyú biztosítja, egy ilyen méretű fesztivál mobil wc „mentesítése” nemzetközi szinten is egyedülálló teljesítmény, mint ahogy a portalanításhoz használt, körforgásos, a folyóból, jelen esetben a Dunából származó víz használata is.

