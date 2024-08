Mennyit ér a teljes budapesti lakásállomány?

Az amerikai lakáspiac továbbra is dinamikusan növekszik, amit jól mutat, hogy immár nyolc városban haladja meg az otthonok összértéke az 1000 milliárd dollárt. A Redfin csütörtökön kiadott jelentése szerint Chicago, Phoenix, Washington és Anaheim is csatlakozott New Yorkhoz, Los Angeleshez, Atlantához és Bostonhoz ebben a tekintetben - jelentette a CNN . Érdekességképp megnéztük, mit jelent ez a budapesti lakásállomány értékéhez képest.