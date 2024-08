Toronydaruk lepték el Budapestet a bejelentések hírére

A 2014-ben kezdődött, majd 2015-ben egyre jobban erősödő fellendülés 2016-ra már a lakásépítéseket is elérte. A kibővített CSOK és a 2015 végén bejelentett kedvezményes lakásáfa hatalmas lakásépítési hullámot indított el 2016-ban, miközben a befektetési piac is egyre optimistább lett. Hogy milyen nagy bejelentések, tranzakciók és átadások jellemezték a 2016-os év ingatlanpiacát, arról a Property Investment Forum konferencián beszéltek a szakértők.

2016-ra már mindenki számára egyértelművé vált, hogy eljött az ingatlanpiac új aranykora, ami a keresletben, az árakban, a fejlesztési volumenben és a tranzakciószámokban is tetten érhető volt. Szinte nem volt olyan kerülete a fővárosnak, ahol ne indult volna ebben az évben új fejlesztés, ami nemcsak a lakóingatlanok, de az irodapiacon és a logisztikai ingatlanok piacán is sok új építkezés kezdetét jelentette. Az általános optimizmus közepette a kiskereskedelmi központok esetében is rengeteg kész tervvel lehetett találkozni.

XX. Property Investment Forum Szeptember 25-én kerül sor a XX. Property Investment Forum konferenciára, ahol Scheer Sándor, a Market Építő Zrt. vezérigazgatója is az előadók között lesz. Részletekért kattints!

2015 és 2016 novembere között négy jelentős irodaház, három logisztikai ingatlan és egy vegyes felhasználású épület átadása valósult meg a hazai kereskedelmiingatlan-piacon, a Portfolio Property Awards legsikeresebb ingatlanfejlesztésnek járó díjat pedig a Váci 1 nyerte. A konferencián emellett szó volt a frissen átadott ingatlanokról, a legnagyobb befektetési tranzakciókról, az erősödő hotelpiacról, valamint a 2024-re tervezett olimpiáról is:

Property Lending Barometer – Lehetőségek és kérdőjelek egy felfelé ívelő piaci ciklusban

Forrásbevonás ingatlanfejlesztőknek, befektetőknek: Kötvény kibocsátás, tőzsdei jelenlét, banki finanszírozás

Megfordult a ciklus: mindenki fejleszt?

A 2024-es olimpiai pályázat ingatlanos szemmel: fenntarthatóság, fejlesztési lehetőségek, kihívások

A történelem megismétli önmagát? Lakásboom az ezredfordulón és most

Hasít a budapesti hotelpiac

Mi történt 2016-ban a lakáspiacon?

Eseménydús év volt a 2016-os a hazai lakáspiacon, az állami támogatások érdemi bővítése, az áfakulcs csökkentése és az adókedvezmény bevezetése nagy változásokat eredményezett. Sokan számítottak arra, hogy az árak mérsékeltebb növekedést mutatnak majd, ahogy egyre több lakás kerül a piacra, de a jelentős érdeklődés és erős kereslet hatására ezek még tovább emelkedtek. Míg 2015 végén még 32 millió forint alatt volt egy átlagos budapesti új lakás ára, addig 2016 végére már a 42 millió forintot is meghaladta.

1. CSOK

2015 végén bombaként robbant a hír, hogy a CSOK összege jelentősen megemelkedik a 3 gyermeket vállalók számára, illetve a 10 millió forintos vissza nem térítendő támogatás mellett 10 millió forint kedvezményes lakáshitel felvételére is lehetőségük nyílik. 2015 júliusától 2016 októberének végéig több mint 32 ezer CSOK-kérelmet hagytak jóvá, amelyek összértéke 73 milliárd forintot tett ki.

2. Áfacsökkentés

Az év másik nagy durranása az áfacsökkentés volt. A fejlesztők már régóta lobbiztak az áfakulcs mérsékléséért, aminek bejelentését követően számos fejlesztő elővette a fiókban porosodó terveket, és bejelentette grandiózus fejlesztéseinek indítását. Az áfacsökkentés azonban szintén nem jelent meg az árakban, de azt lehetővé tette, hogy a korábbi évekhez képest sokkal nagyobb számban induljanak lakásfejlesztések.

3. Adókedvezmény

Szintén ebben az évben döntöttek arról, hogy az új lakást vásárlók és az új házat építők közötti áfakedvezmény miatti különbség kompenzálásaként, év elejétől a házépítők visszaigényelhetik az áfát az építési költségeik után, maximum 5 millió forintig.

A beruházók év eleje óta sorra jelentették be az újabb és újabb projekteket. Ennek eredményeként a lakásépítési engedélyek óriásit emelkedtek az év első 9 hónapjában, 2015 első három negyedévéhez képest 2,5-ször annyit adtak ki. A növekedés pedig még jelentősebb volt Budapesten, amely egyébként is a fejlesztések fő motorjának számít a vállalkozások által épített lakások magas aránya miatt.

Budapesten közel megháromszorozódott az engedélyek száma a megelőző év azonos időszakához képest.

Megrohanták a befektetők a piacot

Míg 2015-ben, 2016-ra vonatkozóan még az egymilliárd eurós ingatlanbefektetési volumenben reménykedtek a piac szereplői, addig a valóság a legoptimistább forgatókönyveket is túlszárnyalta, már az első félév végén 910 millió eurónál jártunk, magasabban mint 2015 egészében. A hazai és nemzetközi befektetési volumen végül összesen 1,7 milliárd euróra növekedett 2016-ban, ami 133 százalékkal haladta meg a megelőző évi értéket.

Az év első felének legfontosabb tranzakciója az Eiffel Tér Irodaház megvásárlása volt, ezen kívül szeptemberben eladták a Park Atrium irodaházat, mindkét esetben német befektetők voltak a vásárlók. A legnagyobb tranzakciót az évben a CA Immo vásárlása jelentette: 175 millió euró értékben vették meg a 70 ezer négyzetméteres Millennium Towers négy irodaépületét. A 7 százalék alatti hozamszintű tranzakció mérföldkőnek számított a válság utáni budapesti irodapiacon.

További fontos események

Értékesítették a pénzintézet budapesti, Szabadság téren lévő, korábbi székházát egy német befektetőnek

Magyar befektetői csoport vásárolta meg a Váci úton elhelyezkedő V188 irodaházat, valamint a V190 fejlesztési területet.

Értékesítették a 16 ezer négyzetméteres XI. kerületi Office Garden I. épületét.

Cseh ingatlanalap vásárolta meg az Atenortól a Váci Greens irodaház "C" épületét, a fejlesztett Váci Greens három épületből álló komplexuma közül a 2015 júniusában átadott "C" épület összesen 18 500 négyzetméter irodaterülettel rendelkezik.

Elkezdték a Meininger Hotel építését a Központi Vásárcsarnok közvetlen szomszédságában

A Skanska eladta Nordic Light nevű budapesti irodaházat az Erste Alapkezelő Zrt. ingatlanalapjainak, mintegy 67 millió euróért.

Bejelentették, hogy megépülhet a 120 méteres toronyház a Kopaszi-gát mellett, miután a Fővárosi Közgyűlés 2016 végén módosította Budapest településszerkezeti tervét és rendezési szabályzatát. A Lágymányosi-öböl mentén az eredeti szabályozás szerint 65 méter volt a megengedett maximális magasság, az újítás értelmében azonban a 120 méteres toronyház elhelyezése is lehetővé vált, ekkor azonban még nem lehetett tudni, hogy ez lesz a Mol új székháza.

A cikksorozat korábbi részei az alábbi linkeken olvashatók:

Címlapkép forrása: Shutterstock

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ