Megjelent az első akadály a szárnyaló lakáspiacon

A rekordalacsony hitelkamatok is hozzájárultak ahhoz, hogy 2017-re elinduljon a lakásépítési boom, amivel párhuzamosan a kereskedelmiingatlan-piacon is felpörögtek a fejlesztések. Az állami beruházásokkal együtt viszont ezt már egyre nehezebbe bírta az építőipar, így egyre nőtt a munkaerőhiány. Hogy milyen hatással volt ez a piacra nézve, és mik voltak a piaci kilátások, arról a 2017-es, tizenharmadik alkalommal megrendezett Property Investment Forumon beszéltek a szakértők.

Az új elemként megjelenő munkaerőhiány mellett a lakásáfa meghosszabbítása körüli bizonytalanság foglalkoztatta 2017-ben a piacot, ennek ellenére a befektetők és a fejlesztők továbbra is nagyon aktívak voltak, és az árak is mentek felfelé. A kevés munkaerő miatt emelkedő bérköltségek és a dráguló alapanyagok új kihívások elé állították a fejlesztőket. A 2017-es Property Investment Forumon már nyolcadik alkalommal osztották ki a Portfolio Property Awards díjakat, amiben az év projektje, a legjobb koncepció, valamint az év befektetési tranzakciója kapott elismerést:

Az év projektje - Nokia Skypark (Futureal): 2016 utolsó negyedévében adták át a Corvin sétány 25 400 négyzetméteres projektjét

Az év koncepciója - Szervita Square (Horizon Development): az utcakép átalakítása mellett, egy hétemeletes épület, amiben irodák, kiskereskedelmi egységek és a felső szinteken luxus apartmanok lesznek

Az év befektetési tranzakciója - CPI Property Group: kiskereskedelmi portfóliót vásároltak, melynek része volt több magyarországi ingatlan is, így a Pólus Center, a Campona, egy Andrássy úti komplexum és két Interspar

A konferencia egyik legaktuálisabb kérdése a 2019 végén kifutó kedvezményes lakásáfa volt. A szakemberek úgy vélték, hogy a lakáspiac két legfontosabb bizonytalansági tényezője a kedvezményes áfa jövőbeli megszűnése és a munkaerőhiány. A többség azonban bízott az 5 százalékos áfa meghosszabbításában.

A befektetési volumen továbbra is nagyon erős volt, de a külföldi szereplők helyét fokozatosan kezdték átvenni a hazai befektetők. A konferencia további témái között az alábbiak szerepeltek:

Jön a választás éve – Mit hoznak a kormányzati beruházások?

Meddig tarthat a lakás- és irodafejlesztési boom? – Építőipari kihívások, kilátások

Áfacsökkentés vagy a SZIT-ek pörgethetik tovább a piacot? – Mindent az adózásról és a finanszírozásról

Merre fejlődik tovább Budapest? – Okos város, okos megoldások

Workplace solutions, employee wellbeing – Új trendek az irodapiacon

Mi minden történt 2017-ben?

Jelentős tranzakciós volumen jellemezte a 2017-es évet, miközben az üresedési ráta továbbra is csökkent. A belvárosi prémium havi bérleti díjak az irodapiacon elérték a 22 eurót négyzetméterenként. Emellett hatalmas lakásfejlesztések álltak még tervezés és kivitelezés alatt, ami az újlakásárak folyamatos emelkedésének is köszönhető volt. 2017-ben 44 százalékkal több lakást adtak át, mint a megelőző évben, és az építési engedélyek száma ennél is nagyobb mértékben nőtt, miközben a finanszírozási feltételek is egyre kedvezőbbek lettek.

Ebben az évben indult el az AGORA Budapest vagy a Bartók Udvar második ütemének építése. A lakáspiacon eközben egyre nagyobb bizonytalanságot okozott, hogy vajon a 2016 elején bevezetett kedvezményes áfa valóban csak 2019 végéig tart-e ki, a fejlesztők többsége azonban bizakodó volt.

Ebben az évben módosította az Országgyűlés a SZIT-re vonatkozó törvényt, amelyet bár már 2011-ben kihirdettek, az első 6 évben egyetlen ilyen társaságot sem alapítottak, így néhány könnyítést bevezetve bátorították a cégeket a kedvező társasági formára. Ezen kívül még jó néhány átadás és tranzakció végbement, melyek között az alábbiak említhetők:

Bejelentette a Wing, hogy elindítja a XIII. kerületben megvalósuló Kassák Residence összesen 700 lakásos lakópark első ütemét

Parlament elé került a törvényjavaslat, melynek értelmében 65 méternél magasabb épületet nem lehetne építeni Magyarországon, amit végül 65-90 méter között egy bonyolultabb szabályozásnak megfelelve kibővítettek. Mentességet kapott ez alól a három nagy magyar cég, a MOL, az OTP és a Richter, de végül csak a Mol élt a lehetőséggel.

Az Atenor egy magánbefektetési alapnak eladta a budapesti Váci Greens irodapark negyedik épületét, az akkor még fejlesztés alatt álló 14 ezer négyzetméteres "D" épületet

Felvásárolta a 357 szobás, a Lánchíd pesti hídfőjénél elhelyezkedő Sofitelt a Starwood Capital Group, a tranzakció értéke mintegy 75 millió euró volt

Novemberben az OTP Ingatlanbefektetési Alap megvásárolta a Duna Pláza bevásárlóközponttal szemben található BSR Center irodaházat a GLL Real Estate Partners kezelésében lévő ingatlan alaptól

Meglévő hiteleinek refinanszírozása és a West End City Center capex hitelkeretének biztosítása érdekében, a Gránit Pólus 335 millió eurós szindikált hitelmegállapodást kötött egy több bankból álló konzorciummal

