Ezért éri meg jobban egy vidéki ingatlanbefektetés

A kereslet visszaesése ellenére tovább nőtt a lakások ára tavaly az egyetemi városokban. Budapesten továbbra is jelentős különbségek figyelhetők meg az egyes városrészek között, és több helyszínen az egymillió forintot is meghaladták a négyzetméterárak. A vidéki városokat tekintve Miskolc a legolcsóbb, miközben az eddig legdrágább Veszprémet Debrecen és Gödöllő is megelőzte. Budapesten továbbra is inkább hosszabb távú befektetésként értelmezhető a lakásvásárlás, de több vidéki egyetemi városban akár már az egyetemi évek alatt is megtérülhet az ingatlanbefektetés – derül ki az MBH Indexből, az MBH Jelzálogbank által végzett elemzésből.