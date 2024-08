Mi történik a Balatoni lakáspiacon? - Eltűntek a befektetők és a külföldiek sem nagyon jönnek

Portfolio 2024. augusztus 22. 11:41

Egyelőre a befektetők és a külföldiek is hiányoznak a vízparti lakáspiacokról és a saját célra állandó lakóhelyet keresők is eléggé óvatosak, bizonytalanok. Az OTP Ingatlanpont szakértői mégis biztosra veszik, hogy a Velencei-tónál és a Balatonnál ez az év – ha nem is lesz túl fényes, de – bizonyosan jobb, mint a tavalyi.