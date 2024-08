A semmi közepén épült fel Európa legmagasabb felhőkarcolója

Portfolio 2024. augusztus 24. 10:00

Londonban, Frankfurtban és Varsóban is sorra épülnek az európai viszonylatban magasnak számító felhőkarcolók, a kontinens legmagasabb épülete mégsem ezen városok egyikében található. Európa legmagasabb épülete jelenleg a szentpétervári Lakhta Center, ami 462 méteres magasságával több mint háromszor magasabb, mint Szentpétervár második legmagasabb épülete. A felhőkarcoló ráadásul nem is a város központjában, hanem attól 12 kilométerre épült, és a magassága mellett más rekordokat is tart. Az alábbiakban megnéztük, mit kell tudni az épületről, és hol vannak a világon a legtöbb felhőkarcolóval rendelkező városok.