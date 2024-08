Ezek a magyar városok lettek az ipar új fellegvárai

Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy a magyarországi ipar és kereskedelem csak Budapestre fókuszál, a sikeres vidéki központokról pedig alig esik szó. Ezúttal azonban a CBRE kutatása hat olyan hazai nagyvárost mutat be, amelyek befektetési szempontból is kimondottan érdekesek lehetnek.

Magyarország ipara az elmúlt évtizedekben erőteljes fejlődésen ment keresztül, folyamatosan érkeznek olyan nemzetközi nagyberuházások, amelyek időről időre megerősítik az ország pozícióját a világ iparában. A hagyományos iparvárosok mellett számos szárnyaló és feltörekvő körzet található, amelyek a jövő kereskedelmi ingatlanjai szempontjából ígérnek fényes jövőt. Baka Gergely, a CBRE ipari és logisztikai ingatlan bérbeadási igazgatójának elemzése most ezeket a városokat szedte sorba.

Kecskemét

A Dél-Alföld második legnépesebb városa a két világháború között a magyar gyümölcsexport fellegvára volt, ekkor a szektor bevételének mintegy fele áramlott a városba. A közel 110 000 lakosú város ma is az élelmiszeripar egyik központja (itt található többek közt az Univer és a Fornetti is), 2012 óta pedig a Mercedes gyár révén szerzet nemzetközi ismertséget. Az elmúlt évek fejlődésének és a munkahelyek számának növekedésének köszönhetően

Kecskemét az egyetlen olyan alföldi város, ahol a rendszerváltás óta folyamatosan növekszik a lakosság száma.

Kecskemét kereskedelmi és logisztikai épületállományát mintegy 360 000 négyzetméternyi saját tulajdonú terület és több mint 180 000 négyzetméter bérbeadásra épített hasznos terület teszi ki.

Győr

A vizek városaként is ismert, nyugat-magyarországi megyeszékhely a legendás Rába Vagon- és Gépgyár révén több mint 110 éves múltra tekint vissza a járműgyártásban, ehhez számos gépipari kis- és középvállalkozás kapcsolódott és kapcsolódik ma is. Napjainkban az egyik legnagyobb befektető, az Audi révén a város fontos gazdasági kapcsolatokat ápol Németországgal és Ausztriával is. A német autómárka győri gyárában készül több típus is, valamint motorblokkokat, alkatrészeket, szerszámokat és gyártóberendezéseket is előállítanak itt. A kereskedelmi ingatlanállomány tekintetében

Győr a 386 200 négyzetméternyi tulajdonos által használt terület mellett 280 400 négyzetméternyi bérelhető ingatlannal rendelkezik.

Tatabánya

Az 1947-ben, több kisebb település összevonásával létrejött Tatabánya a XX. században jelentős fellendülést élhetett meg a szénbányászatnak köszönhetően. Mire 1987-ben az utolsó bányája is bezárt, a város szerkezete merőben átalakult, és lakossága az 1947-es 39 000 főről 80 000 főre duzzadt. A város gazdasága ma már leginkább a környezetében található ipari parkokra támaszkodik, amelyek olyan gyáraknak adnak otthont, mint a Bridgestone, a BD Medical, a Coloplast, a Grundfos, a Henkel vagy éppen a Lotte. A kereskedelmi ingatlanok legnagyobb része – 683 900 négyzetméter – a nekik telephelyül szolgáló vállalatok tulajdonában van, de 91 900 négyzetméternyi összterületen bérelhető ingatlanok is találhatók.

Miskolc

Talán nem túlzás azt állítani, hogy Miskolc egykor a nehézipar fellegvára volt Magyarországon, és ebben az acél és a vegyiparnak volt a legnagyobb szerepe. Az elmúlt évtizedekben a város a könnyebb iparágak, például az elektronika és az autóalkatrészek irányába mozdult el, de egyre nagyobb hangsúlyt fektet a kutatásra és fejlesztésre (K+F) is. A régió sokszínűségét a turizmusán és kereskedelmén kívül a Miskolci Ipari Park jelenti, amelyben olyan vállalatok találtak otthonra, mint például a Chervon, a Robert Bosch, a Toolstyle Kft., vagy a Krones AG. A tulajdonos által használt 288 900 négyzetméter összterület mellé 114 000 négyzetméternyi bérelhető ipari ingatlan társul.

Debrecen

Hazánk második legnagyobb népességű települése hagyományosan a mezőgazdaságra és az élelmiszerfeldolgozásra épült. A rendszerváltás után Debrecen azonban jelentős fejlődésnek indult, így az elmúlt évtizedekben a város Kelet-Magyarország legfőbb gazdasági, közigazgatási, kulturális és oktatási központjává vált. A kiváló infrastruktúrával, saját nemzetközi repülőtérrel és három, összesen 1400 hektáron elterülő ipari parkkal rendelkező nagyvárosban számos nagyvállalat látta meg a nem mindennapi lehetőséget és a fantáziát. Így a Vitesco Technologies Hungary Kft., a BHS Trans Kft., a Semcorp Hungary Kft. mellett már a CATL üzeme is biztos helyet kapott, ráadásul hamarosan egy autóipari óriás, a BMW is megnyitja legújabb gyártóegységét.

Az összes vizsgált ipari körzet közül Győr mellett itt a legmagasabb a bérbe adható ingatlanok aránya,

ugyanis a 210 501 négyzetméter összterületű, tulajdonolt létesítmény mellé több mint 150 000 négyzetméter kiadásra szánt kereskedelmi terület társul.

Szeged

A paprikájáról és a halászlevéről ismert város a történelem során leginkább élelmiszerfeldolgozó központként virágzott, köszönhetően a rendkívül jó mezőgazdasági adottságoknak. A XX. században egy enyhe növekedést követően viszont hanyatlani kezdtek ezek a hagyományos iparágak. Napjainkra a város szerencsésen túllépett ipari problémáin és méltán büszkélkedhet a feldolgozóipar (autóalkatrészek, elektronika) és a Szegedi Tudományegyetem által táplált, növekvő, tudásalapú gazdaság különleges keverékével. A városban működő vállalatok közé tartozik a Pick, a Continental, a Sole-Mizo, a BP, a Naturtex, a Hansa-Kontakt és a Goodwill-Pharma, emellett már javában épül a kínai autóipari óriás, a BYD gyára is.

A bérbe adható ingatlanok aránya országos szinten itt a legkisebb,

hiszen mindössze 7700 négyzetméternyi terület áll szemben a saját tulajdonú létesítmények 106 700 négyzetméteres összterületével szemben.

Címlapkép forrása: Shutterstock