Meddig tarthat az ingatlanpiac szárnyalása? - Valaminek történnie kell

Rekordalacsony irodapiaci üresedés, szárnyaló lakásárak és a jövőbe vetett bizalom jellemezte 2019-ben az ingatlanpiacot. A fejlesztési tervekben azonban több százezer négyzetméternyi irodaterület volt, így a szakértők az egészséges piac mellett is a bérlőkért folyó verseny élesedésére számítottak. A 15. Property Investment Forumon a logisztika és a retail is komoly figyelmet kapott, ahol az e-kereskedelem térnyerése, a digitalizáció és az omnichannel terjedése voltak a kulcsszavak. A mérheteten optimizmus mellett azonban a lehetséges veszélyekre is többen elkezdték felhívni a figyelmet. Nézzük, mi is történt 2019-ben a hazai ingatlanpiacon!