Hatalmas bérleti szerződések az ipariingatlan-piacon

2024 második negyedévében közel 105 000 négyzetméternyi ipari bérleti tranzakcióban vett részt a 108 Real Estate amely az agglomerációt is magába foglaló főváros teljes ipari bérleti piacának 56%-át jelenti - közölte a társaság.

A legtöbb új bérleti szerződés az ipariingatlan-piacon a 108 Real Estate által került megkötésre, emellett lényeges volt a meglévő ügyfelek szerződéseinek meghosszabbítása is. A piac továbbra is a bérlőknek kedvez, akik széles választékból és versenyképes bérleti feltételekből profitálhatnak. Mindezek mellett az ügynökség képviselte a CTP Hungary-t egy 100 000 négyzetméternyi, több hazai CTParkot érintő bérleti tárgyalási tranzakcióban.

Az utóbbi negyedévben az ipari-logisztikai piacot erős kereslet és aktív bérbeadási tevékenységek jellemezték,

a projektek és befektetések típusában pedig jelentős diverzifikáció figyelhető meg. Továbbra is meghatározó iparág az autóipar, mind logisztikai, mind gyártói igényekből adódóan a szektorban több új bérbeadási tranzakció is történt. Magyarország továbbra is közkedvelt helyszíne a külföldi működőtőke-beruházásoknak, amelyek bérleti igény formájában az ipari ingatlanok piacán is megjelennek.

