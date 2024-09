Keményen üzent az Airbnb New York vezetőségének

Az Airbnb felszólította New York városát, hogy vizsgálja felül a rövid távú lakáskiadásra vonatkozó, 2023 szeptemberében életbe lépett szabályozást . A cég állítása szerint a rendelkezés magasabb árakat eredményezett az utazók számára, miközben nem volt hatással a lakáspiacra.

Az Airbnb egy blogbejegyzésben kritizálta az LL18-as helyi törvényt, amely előírja, hogy a házigazdáknak állandó lakóként kell élniük a kiadott ingatlanban, valamint regisztrálniuk kell magukat a városnál a hirdetés feladása előtt.

A vállalat szerint ezzel a szabályozással nem sikerült leküzdeni a lakhatási válságot.

Az Airdna adatelemző cég augusztusi jelentése alapján a törvény bevezetését követően 83%-kal csökkent a 30 éjszakánál rövidebb tartózkodást kínáló Airbnb-listák száma New Yorkban.

Az Airbnb az Apartment List adataira hivatkozva közölte, hogy a New York-i lakások üresedési aránya gyakorlatilag változatlan maradt, a törvény hatályba lépése óta 3,4%-on áll. Emellett a cég rámutatott, hogy az utazási költségek is emelkedtek: a Co-Star adatai szerint a szállodai árak New Yorkban júliusban 7,4%-kal nőttek az előző évhez képest, míg országos szinten csak 2,1%-os volt a növekedés.

A törvény egyes részeinek visszavonásával a város növelheti a fogyasztók számára a szálláshelyek kínálatát, támogathatja a helyi vendéglátókat és élénkítheti a helyi vállalkozásokat, amelyek a turizmus dollárjaitól függenek - érvelt az Airbnb.

A New York-i polgármesteri hivatal és a különleges végrehajtási hivatal egyelőre nem reagált a megkeresésekre. Érdemes azonban megemlíteni, hogy tavaly egy New York-i bíró elutasította az Airbnb perét, amelyet a cég a helyi törvény miatt indított a város ellen.

