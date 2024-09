Megtorpanás után jött a hatalmas fellendülés - Hogyan változtatta meg a járvány az ingatlanpiacot?

A Covid akár súlyosabban is érinthette volna a szektort, de a piac megtanulta a váratlan helyzeteket kezelni. A piac azonban megváltozott, az otthonok szerepe felértékelődött, miközben az irodapiacon és a logisztikai ingatlanok piacán is nagy változások történtek – hangzott el a konferencia szakértőitől, akik többen is egyetértettek abban, hogy nagyon erős konjunktúra előtt állunk.

A járvány okozta visszaesést követően nemcsak Magyarországon, de világszerte gyors felpattanás következett, ami azonban elindította az inflációt. A beinduló gazdasággal a munkaerőpiac kifeszítetté vált, és sokan a technológia fejlődéstől várták a munkaerőpiac enyhülését.

Nemzetközi viszonylatban az irodapiac helyett a bérlakásszektor és az ipari/logisztikai ingatlanok felé fordultak a befektetők, míg Magyarországon csak ez utóbbinál beszélhettünk élénkülésről. Eközben az irodapiacon 9-10 százalék közötti üresedési ráták voltak mérhetők, a cégek továbbra is kivártak a területcsökkentésekkel, és bíztak abban, hogy hamarosan visszatérnek a munkavállalók az irodákba.

A logisztikai ingatlanok piacán egyre többen, egyre nagyobb méretű beruházásokba kezdtek, és bár folyamatosan emelkedett a kereslet, az üresedési ráták a mélyponthoz képest érdemben emelkedni kezdtek. Magyarországon ez jelentette a logisztikaiingatlan-fejlesztések felerősödésének időszakát, ami Lengyelországban és Csehországban már korábban megtörtént.

Emellett Magyarországon az e-kereskedelem térnyerése is alacsonyabb volt, mint más országokban, a retail szektor is kivárt.

Lakáspiac

A 2020-as lassulás után 2021 második felére a tranzakciószámok is teljesen helyreálltak, az évben havi átlagban 12,5 ezer lakást adtak el, ami kimondottan egészségesnek volt mondható, a március pedig két évtizedes rekordot döntött, amikor egy hónap alatt 15 630 lakóingatlan cserélt gazdát. A magas kereslet az árakban is megmutatkozott, a 2020-as enyhe lassulás után az év második felére 20 százalék fölé ment az éves drágulás üteme, ami szintén közel két évtizedes rekord volt. (2022 első felében még jobban begyorsult az áremelkedés)

ESG

Eközben főként a kereskedelmiingatlan-piacon az ESG is egyre többször jelent meg a fejlesztők és a befektetők döntéseinél. Bár a 2021 előtti öt évben épített ingatlanállomány háromnegyede már rendelkezett valamilyen minősítéssel, a jövőre nézve még magasabb arány lett a cél, így a kérdés megkerülhetetlenné vált.

Kiemelt fejlesztések és piaci szereplők

2021-ben már tizenkettedik alkalommal osztottuk ki a Portfolio Property Awards díjait, ezzel elismerve az év legkülönlegesebb és legmeghatározóbb ingatlanpiaci projektjeit, valamint tranzakcióit, melyek az alábbiak lettek:

Év Irodafejlesztése: Green Court Office Fejlesztő: Codic

Év Lakóprojektje 100 lakás felett: Metropolitan Garden Fejlesztő: Living/Wing

Év Lakóprojektje 100 lakás alatt: Erkel Residence Fejlesztő: GEOS Group Hungary

Év Hotelprojektje: Matild Palace Fejlesztő/Beruházó: Özyer Csoport, Melis Investment

Év Logisztikai Fejlesztése: CTPark Budapest East Fejlesztő: CTP

Év Irodabérleti Tranzakciója: Liget Center Fejlesztő: Wing – Ügyfél: RTL Magyarország – Ügynökség: Colliers

Év Ingatlanbefektetési Tranzakciója - belföld: Ericsson és evosoft központ Vevő: GTC – Eladó: Wing

Év Ingatlanbefektetési Tranzakciója - külföld: Hermes Business Campus Vevő: Adventum – Eladó: Atenor

Év Ingatlanpiaci M&A Üzlete: Auxesia Homes Vevő: Cordia – Ügylet: brit lakásszolgáltató felvásárlása

Év PM cége: Eston

Év FM cége: NEO Property Services

Év Finanszírozója: OTP Bank

Futureallal közösen alapított Év Ingatlanpiaci Innovációja: MNB (Zöld Otthon Program)

Indotekkel közösen alapított Év Ingatlanpiaci Tehetsége: Szoboszlay Máté, Prologis, Tőkeallokációs igazgató

Év Koncepciója - szakmai szavazás: QUBES - irodai szolgáltatás - HB Reavis fejlesztésében

Év Koncepciója - közönség szavazás: TRIBE hotelmárka - hotelprojekt - Futureal fejlesztésében

Különdíj: Etele Plaza a Futureal fejlesztésében

A konferencia képekben

