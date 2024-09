Példa nélküli döntés születhet az Airbnb jövőjéről egész Magyarországon

Portfolio 2024. szeptember 14. 21:44

Fontos szavazás zajlik Budapesten az Airbnb jövőjéről, a hatodik kerületben a rövid távú lakáskiadás betiltásáról szavaznak a kerületben lakók. Ám az itteni döntés országosan is nagy változásokat hozhat: Szentkirályi Alexandra ma azt ígérte, bármilyen döntés is születik, javasolni fogja a kormánynak, hogy Budapesten és országosan is ennek megfelelő szabályokat vezessenek be.