Döntöttek a terézvárosiak: kitiltják az Airbnb-t

A terézvárosiak az Airbnb-típusú szálláshelyek betiltásáról döntöttek - közölte a helyi ügydöntő szavazás eredményét Soproni Tamás polgármester.

A terézvárosiak döntöttek: az Airbnb-típusú szálláshelyek betiltásáról szóló ügydöntő szavazáson két hét alatt több mint hatezren adták le a voksukat, közülük közel 54%-nyian pedig igennel szavaztak

- közölte a terézvárosi ügydöntő Airbnb-szavazásról Soproni Tamás polgármester.

A polgármester ígérete szerint az október végén tartandó képviselő-testületi ülésre készítik elő azt a rendelettervezetet, amelynek értelmében

Terézvárosban nulla napban határozzák meg a kiadható napok számát az egyéb és magánszálláshelyek esetén.

A rendelet 2026. január 1-jén lép hatályba, tehát a szálláskiadással foglalkozóknak több mint egy évük lesz felkészülni a változásra.

Összes szavazat: 6083 (részvételi arány: 20,52%)

Igennel szavazott: 3265 (53,67%)

Nemmel szavazott: 2818 (46,33%)

- írta Soproni Tamás.

A polgármester kiemelte: kétszer annyian járultak a (digitális) urnákhoz, mint amennyire számított és mint amennyien hasonló részvételi folyamatokban általában a szavazóurnákhoz járulnak.

Ahogyan arról nemrég írtunk, az itteni döntés országosan is nagy változásokat hozhat: Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP budapesti elnöke szombaton azt ígérte, bármilyen döntés is születik, javasolni fogja a kormánynak, hogy Budapesten és országosan is ennek megfelelő szabályokat vezessenek be.

A szavazást elindító Soproni Tamás polgármester a Portfolio Checklist augusztus 30-i adásában egyebek mellett arról beszélt: a kerület akár lakásügynökségen keresztül is segítené az esetleges tiltás hatályba lépésétől a felszabaduló lakások kiadását. A teljes interjú meghallgatható ide kattintva vagy a cikkbe illesztett lejátszóban:

