Ezekben a városokban lehet a leggyorsabban eladni a lakásokat

A tavalyi átlagnál egyelőre több időt töltenek a piacon az ingatlanok, de a forgási sebesség közelít az egy évvel ezelőttihez, a panellakások esetében pedig már meg is haladja azt. Használt házat a legnehezebb eladni, de ebben a szegmensben is megállt az értékesítési idő növekedése, derült ki az Otthon Centrum országos összesítéséből.

Az idei év első nyolc hónapjában a korábbiakhoz hasonlóan a panellakásokat lehetett a leggyorsabban eladni, átlagosan 87 nap alatt, míg a téglalakások sikeres értékesítéséhez 109 napra, a házakéhoz pedig 184 napra volt szükség– ismertette az ingatlanpiac forgási sebességét összegző, országos felmérés számait Kosztolánczy György vezérigazgató.

A jelenlegi adatok a téglalakások, valamint a házak esetében is magasabbak a tavalyi átlagnál, azonban fontos hangsúlyozni, hogy a második negyedévtől minden szegmensben megállt, a lakások esetében pedig csökkenésnek indult az értékesítési idő – tette hozzá.

A panellakások átlagos értékesítési ideje az első nyolc hónapban 87 nap volt, ami 2 nappal kevesebb, mint a 2023-as év átlaga.

A II., illetve a III. negyedévben 80 nap köré süllyedt a szegmens értékesítési ideje, ami a téli időszakhoz képest bő két héttel jelent rövidebb értékesítést.

XX. Property Investment Forum A hazai lakáspiacról is beszélnek majd a szakértők a szeptember 25-i XX. Property Investment Forum konferencián. Részletekért kattints!

A legjobban a fővárosban pörög a panelpiac, ahol 80 napra, Budán és a belvárosban 75 napra csökkent az értékesítési idő. A hat régióközpont 80 napos értéke a pesti peremkerületekkel megegyező. Pest vármegye 91 napja átlagos. Átlag feletti, 110 napos értékesítési idő a 100 ezer főnél kisebb megyei jogú városokra jellemző, míg az 50 ezer főnél kisebb városokban 120 nappal lehet számolni. A településméret csökkenésével tehát nő az értékesítéshez szükséges idő ebben a szegmensben.

A téglalakások átlagosan 109 napot töltenek a piacon, ami 9 nappal haladja meg az előző évi átlag értéket. Ugyanakkor a II., illetve III. negyedéves, 104 napos értékek itt is két héttel alacsonyabbak az I. negyedév átlagánál. Az alacsonyabb értékek ennél az ingatlantípusnál is a nagyvárosokban, kiváltképp a fővárosban fordulnak elő. A budai térségben egyedüliként ment 100 nap alá a piacon töltött napok száma, de a belvárosi kerületek 102 napos értéke is kedvezőbb az átlagnál.

A külső pesti kerületekben, valamint a régióközpontokban 115 nap az irányadó, a 100 ezer főnél kisebb településeken – beleértve az agglomerációt is – átlag feletti, 120-125 napos értékek a jellemzők, míg a településtípusok között csak minimális a különbség.

A használt házak piacán átlagosan 184 nap a forgási idő, ami egy hónappal hosszabb, mint az előző év átlaga. Ugyanakkor a II. negyedévtől ebben a szegmensben is megállt a piacon töltött idő növekedése, a III. negyedévtől pedig egy hetes csökkenés mérhető a forgási időben. – jelezte Kosztolánczy György. A legkedvezőbb érték itt is a budai kerületek sajátja, 130 nappal. A községek átlaga 170 nap, amelyet elsősorban a nagyvárosokhoz közeli települések, valamint a népszerű üdülőhelyek vásárlásai húztak fel. A hat régióközpontban és az agglomerációban 180 nap az átlagérték, míg a 100 ezer főnél kisebb városokban és a külső pesti kerületekben kicsivel fél év felett alakult az értékesítési idő.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ