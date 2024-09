Több száz milliárd forint jelenhet meg hirtelen az ingatlanpiacon - Újabb robbanás előtt állunk?

A konferencia nyitóelőadásban Lipták Zsuzsa, a zenga.hu ügyvezetője elmondta, hogyan lehet profitálni ingatlanközvetítőként az új márkákból, bemutatva az új terméküket a szakmának, melyet egy átfogó kampány keretében ezekben a hetekben vezetnek be.

Ezt követően Pápai Dorottya MRICS, a RE/MAX Magyarország üzletfejlesztési igazgatója beszélt arról, hogy a szakmában az egyik legfontosabb a bizalom, amivel az ügyfél a szakértőhöz fordul. A bizalom alapját pedig a szakértelem adja. Kiemelte, hogy nagyon fontosnak tartja az oktatást, mivel az érettségire épülő 3 hónapos tanfolyam véleménye szerint nem elégséges.

Az előadások után egy panelbeszélgetésben osztották meg gondolataikat a közvetítők jelenéről, jövőjéről, a piaci versenyről és az ingatlanközvetítői díjakról a szakértők, akik a jelenlegi piaci hangulatot egy 1-től 5-ös skálán értékelték. Gadanecz Zoltán, a GDN Ingatlanhálózat alapító tulajdonosa 3-4-esre értékelte a mostani helyzetet, kiemelve, hogy egyértelmű növekedés tapasztalható, de

az elmúlt időszak ralija lelassult, így most értékelődik fel igazán a közvetítői szaktudás.

Máté Ferenc, a Duna House Cégcsoport vezérigazgató helyettese szerint a vásárlói érdeklődés 2-3 éves csúcson van, és a jövővel kapcsolatban is optimista. A szakember szerint az állampapírok kamatát látva forrás is lesz a piacon, és a bizalom is javult a lakosság körében.

Lipták Zsuzsa, a Zenga.hu ügyvezetője elmondta, hogy az érdeklődők számát valós időben tudják követni, és az év első 8 hónapjában 30-40 százalékos emelkedést mértek. Míg tavaly sok ingatlan 6-12 hónapnál is hosszabb ideig volt fent az oldalon, mostanra megduplázódott azoknak a lakóingatlanoknak a száma, melyek 2 hónapon belül elkelnek.

Pápai Dorottya MRICS, a RE/MAX Magyarország üzletfejlesztési igazgatója szerint az elmúlt 2 évben sokan elhalasztották a vásárlásukat, ami most aktivizálódhat a piacon, és az állampapírokból hamarosan felszabaduló tőke egy része is az ingatlanpiacon csapódhat le.

Piaci trendek - Mi várható egy év múlva?

A várakozások szerint jövő év elején a PMÁP-ból 1700 milliárd forint szabadulhat fel, melynek egy része az ingatlanpiacon csapódhat le.

Szakértők szerint 500-1000 milliárd forint közötti összeg landolhat a lakosságnál, ami megjelenhet az ingatlanpiacon, akár 20 ezerrel is megemelve a tranzakciószámot.

Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője szerint jól indult az idei év, az első negyedévi, hivatalos statisztika szerinti 36 százalékos bővülésből kiindulva az év egészében egyharmados forgalomnövekedés jöhet, ami 140 ezer tranzakciót jelenthet.

Horti Flóra, az MBH Bank elemzője is 130-140 ezres tranzakciószámot vár idénre. Kiemelte, hogy szükség van további állami támogatásokra is, főleg az energetikai beruházások finanszírozására, mivel a hazai lakásállomány nagy része nem felel meg a sztenderdeknek. Az új lakások építésére is lehetne azonban még további támogatást indítani, támogatva ezzel az építőipart is.

Sándorfi Balázs, a Bankmonitor alapító ügyvezetője elmondta, hogy a lakáspiac elképzelhetetlen a lakáshitelpiac nélkül. Úgy véli, a jelenlegi kamatszint ajándék, mert lényegesen kisebb, mint ahogy azt a banki árazás indokolná, így sokkal nagyobb a valószínűsége annak, hogy a jelenlegi szinteken marad, mint hogy érdemi csökkenés következzen be.

Fülöp Krisztián, a Duna House Cégcsoport üzleti vezetője szerint, ha ma valaki finanszírozás nélkül vásárol ingatlant, az hibát követ el. Az állami támogatásokkal kapcsolatban elmondta, mindennek ára van: gyakran előfordul, hogy annyit kell várni egy-egy támogatásra bürokratikus okokból, hogy közben megemelkedik az árszint, és már nem feltétlenül jár jól az igénylő. Aki tehát most egy jövőre esedékes jó támogatás miatt kivár, az nem biztos, hogy jó döntést hoz.

Winkler Sándor, az MNB Ingatlanpiaci elemzések osztályának osztályvezetője az MNB elemzései alapján a hitelezési statisztikákról beszélt. A jövővel kapcsolatban közepesen optimista, a kamatszintekben ő sem vár változást. A kereslettel kapcsolatban elmondta, az állami támogatások az elmúlt időszakban meghatározó szerepet játszottak a tranzakciószámokban, a hitelek 30 százaléka valamilyen támogatott formában került kihelyezésre.

A konferencia másnapján a Nemzetgazdasági Minisztérium által tett bejelentés azonban nagyobb hatással lehet a lakáshitelkamatok alakulására.

"Niche" piacok és vállalkozásépítés az ingatlanközvetítésben

A nagy hálózatok árnyékában történő cégépítésről beszélt előadásában Csorba Dániel, Ingatlanos, jutuber, nörd, a dandan.hu alapítója, aki a réspiacok előnyeire és hátrányaira is kitért. A réspiac előnye, hogy kisebb mint az egész, de pont ez a hátránya is, mert adott esetben egy franchise is könnyen be tudja tenni a lábát oda. Ezt követően saját példákon keresztül mutatta be az ebben jelentkező legnagyobb kihívásokat.

A holisztikus vállalkozásépítésről és az ingatlanközvetítésben megjelenő kihívásokról, buktatókról beszélt előadásában Szűcs Attila, ingatlanszakértő, az Ingatlanpáholy tulajdonosa. Kiemelte, hogy négy kulcsfontosságú dolgot kell figyelembe venni ahhoz, hogy sikeresek legyünk a szakmában. Az egyik a célkitűzés, a másik az erőforrás gazdálkodás, vagyis, hogy delegáljunk bizonyos dolgokat és nem mindent mi csináljunk. A harmadik az innováció és a technológia alkalmazása, a negyedik pedig a vezetői kompetenciák fejlesztése azért, hogy teljeskörű ügyfélkezelés valósulhasson meg.

A megbízásszerzés titka

A hideghívásoktól a klasszikus és az újvonalas marketing-kommunikációs trendekről és technikákról beszéltek a harmadik panelbeszélgetés szakértői Vincze Edit, az OC Investment Solutions ügyvezetőjének moderálásában, akik elsőként arról beszéltek, mitől lesz sikeres egy hideghívás.

Pacsek János, értékesítési tréner; hideghívás és kifogáskezelés specialista, BestLine Consulting Ltd. szerint nem a szerencsére kell bízni, hogy hogyan alakul egy hideghívás, már az első pár másodpercben meg kell tudni különbözteti magunkat a többiektől, hiszen nagyon sok hideghívást kapnak az ügyfelek.

A mesterséges intelligencia ma még nem képes a hideghívást kiváltani,

a hideghíváshoz ugyanakkor elengedhetetlen a kitartás. Nem az a fontos, hogy pontosan mit mondunk, hanem, hogy milyen érzést keltünk a leendő ügyfélben. A titok a konzisztencia, ne próbáljuk a hideghívást azonnal kiszervezni és ezzel megspórolni a munkát, hiszen ez abban is segít, hogy jobban megismerjük a piacot - vélekedett Török Dávid, az Otthon Centrum ingatlanszakértője.

Hanis Patrícia, PPC Teamlead, Vieeye Online Marketing az online jelenlét fontosságáról beszélt, kiemelve, hogy az online kampányok hogyan tudják akár a hívásokat és a lead-szerzéseket is támogatni. Fontos, hogy a közösségi médiában is alakítsunk ki egy identitást, kezdetben akár csak egyetlen felületen, ott felépíteni saját magunkat megfelelő tartalmakkal.

Mesterséges intelligencia és az ingatlanszakma

Az AI ingatlanközvetítésben betöltött szerepéről beszéltek a szakértők a konferencia negyedik panelbeszélgetésében Kiss Gábor, a Metrodom Kivitelező ügyvezető igazgatójának, az IFK, alelnökének moderálásában, kitérve arra, hogy ki és hogyan profitálhat az ingatlanszakma digitális átalakulásából.

Görzsöny Péter, ingatlan szoftverfejlesztő, Gorzsonypeter.hu szerint a kényelem és a hatékonyság a két kulcsszó a digitalizáció alkalmazásában. Úgy véli

az AI rengeteg területen át fogja venni a munkát, de az értékbecslésben még nem tartunk itt, ugyanis ahhoz nagy mennyiségű, felparaméterezett, naprakész és pontos adatokra van szükség, ami Magyarországon még hiányzik.

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője, az igazgatóság tagja kiemelte, hogy ma már senki nem hirdet újságokban, az ingatlanpiac a digitális térbe költözött. A mesterséges intelligenciát viszont tanítani kell, és megfelelő alapokra lehet csak építkezni. Az AI által támogatott értékbecslés a gyakorlatban csak azokra az ingatlanokra alkalmazható, melyeknek egyébként is könnyen meg lehet határozni az értékét.

Mi vár az ingatlanközvetítői piacra?

Az ingatlanközvetítő szakma jelenéről és jövőjéről, a kizárólagos szerződések ellehetetlenítéséről, és a nagy port kavart Airbnb-szabályozásról is szó volt a konferencia záró panelbeszélgetésén, ahol, Guy Dymschiz, a Duna House társ-vezérigazgatója , és Nagygyörgy Tibor, az Otthon Centrum alapítója, a Biggeorge Holding tulajdonosa, a Biggeorge Property Nyrt. vezérigazgatója ült le egy asztalhoz.

Bár a piac nagyot változott az elmúlt két évtizedben, az ingatlanszakma alapvetően ugyanaz ma is, a munka pontosan olyan, mint 20 ével ezelőtt és ebben a következő 5 évben nem is várható változás - mondta el Guy Dymschiz, aki szerint a piac most stabil, így elférnek egymás mellett a hálózatok és a magánzók, jóllehet a technikai háttér is sokat számít.

Tény, hogy a szakmának van még hova fejlődnie, hogy az emberek bátrabban kérjenek szakértői segítséget - mondta el a szakma megítéléséről Nagygyörgy Tibor. A szabályozásokkal kapcsolatban úgy véli, a túlzott állami beavatkozás nem tenne jót a piacnak.

Guy Dymschiz is egyetértett ezzel, de szerinte a kizárólagos megbízások kérdéséhez hozzá kellene nyúlni, melyeknek jelenleg az ellehetetlenítése zajlik. Szerinte

a nem kizárólagos szerződés olyan, mintha öt különböző helyről rendelnénk pizzát, de azt mondanánk, csak azt fizetjük ki, amelyik elsőnek ideér.

Minőségi szolgáltatás az ingatlanszakmában csak a kizárólagos szerződések esetében valósulhat meg - tette hozzá.

A rövidtávú szálláskiadás tiltásának hosszú távon jelentős hatása nem lesz a piacra nézve,

de rövid távon nagyobb kínálatot eredményezhet, ami az árakban és a bérleti díjakban is látszani fog. A megfizethetőségen ugyanakkor nem fog segíteni, és a turistákat sem fogja kiszorítani a belső kerületekből - vélekedtek a szakértők.

