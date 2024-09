Féléves a Fővárosi Lakásügynökség, még csak három lakásba költöztek be új lakók

A Fővárosi Lakásügynökség programja lassan indul be, ősszel kampányt terveznek a népszerűsítésére. A márciusi indulás óta eltelt közel fél év alatt 200 lakástulajdonos jelezte bérbeadói szándékát, ebből mintegy 25 esetben történt meg a regisztráció, 3 lakásba költöztek be a lakók - számolt be a 24.hu