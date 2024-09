Nagyon furcsa, amit a magyar plázákban látunk

A pandémiát követő időszakban megkezdődött egy rövid ideig tartó visszarendeződés, melyet egy újabb válságos időszak követett. A válság a retail szektort viselte meg legjobban. Ebben az időszakban a fogyasztói - különösen az élelmiszer és energia - árak elszakadtak a fizetésektől, ami a háztartások vásárlóerejének jelentős csökkentését okozta. 2024 nyarára azonban a mediánbérek növekedése nagyjából utolérte az élelmiszer és tartós fogyasztási cikkek árát.

Az elmúlt évek nagy áremelkedése viszont jelentősen befolyásolta a vásárlók jövőbe vetett bizalmát, sok háztartás lehetősége szerint tartalékot képez, nem költi el megnövelt fizetését,

és ez megmutatkozik a fogyasztás stagnálásában, a bevásárlóközpontokban mért úgynevezett fogyasztói kosár változatlanságában, illetve némi csökkenésében - vázolta a helyzetet Gyalay-Korpos Gyula, a Magyar Bevásárlóközpontok Szövetségének elnöke.

Napjainkban Magyarországon az emberek 80%-a takarékoskodik valamilyen formában. A leginkább érintett területek az éttermi fogyasztás, a ruházati- és divatcikkek vásárlása, a szórakozóhelyek felkeresése, a luxuskiadások, a kultúra-fogyasztás és az utazás voltak. Ezek jelentős része a bevásárlóközpontokat is érintő termékcsoport - emelte ki Kui János, a Marketing Resolution Kft. ügyvezető igazgatója.

A szakember hozzátette, az infláció és az ebből eredő vásárlóerő-csökkenés az életszínvonal visszaeséséhez vezethet, különösen az alacsony és közepes jövedelmű fogyasztók körében. Az érintett társadalmi csoportok lemondanak a vásárlásokról, és/vagy olcsóbb termékeket vásárolnak. Ez a folyamat a kiskereskedelem valamennyi termékszegmensét érinti, bár a lakossági fogyasztás csökkenésének mértéke vagy az árérzékenység intenzitása nagyon eltérő lehet.

A vásárolt mennyiséget tekintve például az FMCG-szegmens viszonylag stabil marad, mivel az élelmiszerek nélkülözhetetlenek. Ezzel szemben a divatra vagy a technológiára gyakorolt hatás jelentős lehet,

amennyiben a friss, legújabb termékek vásárlását elhalasztják. Ezek a trendek Európa-szerte érzékelhetők, és jelentősen befolyásolják a kiskereskedelmi vállalatok értékesítési stratégiáját, amelyeket emellett az online kiskereskedelem felé történő jelentős eltolódás is kihívás elé állít.

Gazdasági elemzések aktuális témája, hogy az infláció csillapodásával és a reáljövedelmek jelentős emelkedésével sem látható a belföldi kereslet élénkülése - tette hozzá Gyertyánfy Miklós, a Gránit Pólus működési vezérigazgató-helyettese. Ez a bolti forgalmak szintjén tetten érhető a kiskereskedelem szinte minden szegmensében. A nagy bevásárlóközpontok, így a Westend, folyamatosan kap adatokat a bérlői többségének forgalmáról, amely nagyjából megerősíti a KSH adatok által mutatott stagnálás, lassú bővülés tendenciáját. Az egyes kereskedelmi profilok és márkák között azonban nagy eltérések mutatkoznak. A Westend bevásárlóközpontban

2024 első félévében az előző év azonos időszakához képest átlag felett bővült a kozmetikai, az ékszer, a ruházati üzletek, valamint az éttermek forgalma. Kevésbé pozitív ugyanakkor az elektronikai vagy a sport üzletek forgalma.

Borsos-Vámosi Dóra, az Etele Plaza Asset managere szintén saját példájukon keresztül elmondta, hogy az Etele Plaza 2021 őszén, nehéz gazdasági helyzetben nyitotta meg kapuit, amikor többek között a Covid-járvány retailpiacra gyakorolt negatív hatásai jelentették a legfőbb kihívást, köztük a közönségforgalmi terektől való elzárkózással, illetve a kiskereskedelmi áruk iránti csökkenő kereslettel.

A vásárlási hajlandóságot a 2022-es energiaválság, majd az azt követő extrém magas inflációs környezet sem segítette,

ráadásul mindez az épület üzemeltetése és bérlői forgalom tekintetében is komoly kihívásokat eredményezett. A magas inflációs környezetben az emberek egyrészt a fizetésükből egyre kevesebb terméket tudnak megvásárolni, másrészt megváltoztak a költési szokások, illetve a vásárlói kosár mérete is. A vásárlók a kialakult gazdasági helyzetben ugyanis már kétszer meggondolják, hogy biztosan meg kell-e vásárolniuk az adott terméket, tényleg szükségük van-e rá. Ez főleg az elektronikai és ruházati, kiegészítő termékekre vonatkozik, viszont a napi fogyasztási cikkekre mindig is szükség volt és szükség lesz.

XX. Property Investment Forum A retail piac aktuális kérdéseivel is kiemelten foglalkoznak a szakértők a szeptember 25-i XX. Property Investment Forum konferencián. Részletekért kattints!

Piaci hatások

Gyalay-Korpos Gyula kiemelte, hogy a második negyedévben a kiskereskedelmi forgalom 12%-os reálbér-emelkedés mellett is csak 2,9%-kal növekedett az előző évi azonos időszakához képest, és stagnált az előző negyedévhez képest. Remélhetőleg a második félévben és 2025-ben enyhülhet ez az óvatosság az emelkedő reálbérek miatt, így az optimistább hangulat, a növekvő fogyasztási hajlandóság növekedő pályára állítja a háztartások fogyasztását, ami a 2025-ös évre prognosztizált csökkenő inflációhoz jelentősen hozzájárul. Elemzők szerint idén reálértelemben 3,8%-os, jövőre 2,8 %-os növekedés várható.

A fentiek miatt a piacra jellemző az óvatosság, az üres bérlemények új bérlőkkel történő feltöltése, a szerződések megkötése egyre bonyolultabb, lassabb.

A bérlők és a bérbeadók is igyekeznek a piaci bizonytalanságokat kiszűrni. Többek között az elhúzódó tárgyalások miatt is látszólag több üres bérlemény van a központokban mint ami indokolt lenne - tette hozzá.

A szakember rávilágított, hogy a hazai kereskedelmiingatlanbefektetési-piac eredményein jól látszanak a világgazdaság alakulásának hatásai. A pandémia enyhülése után rövid ideig tartó fellendülés következett, de már 2022-ben a vártnál lassabban fejlődött a piac, a teljes hazai volumen nagyjából másfél milliárd euró körül alakult, amivel legalább megközelítette az ágazat korábbi magas szintjeit. 2023-ban újabb zuhanás történt, meglehetősen alacsony nagyságrendben valósultak meg tranzakciók, mindössze 0,6 milliárd euró nagyságrendben. Az MNB 2024-re vonatkozó becslése alacsony befektetési forgalmat vetít előre az emelkedő hozamok, magas finanszírozási költség és mérsékelt bérleti kereslet alapján. A 2025-ös év viszont a gazdasági elemzők szerint pozitív fordulatot hoz.

Kui János szerint a kiskereskedelmi ingatlanokat ért hatás egyértelmű:

ha végigsétálunk a bevásárlóközpontok egyes szintjein, egyre több üres üzletet látunk.

Míg korábban ez a jelenség elsősorban azokra a plázákra vonatkozott, amelyek elhelyezkedésük vagy koncepciójuk szempontjából nem bizonyultak meggyőzőnek a vásárlók számára, addig ma már a legjobb helyszínek is egyre nagyobb nyomás alá kerülnek. Strukturálisan az erősen árorientált kiskereskedelmi koncepciók felé történő elmozdulás figyelhető meg, amit a Pepco terjeszkedése és a Primark közelmúltbeli piacra lépése is jól mutat.

Ön az alábbi területek bármelyikén elkezdett takarékoskodni mostanában? Melyeken? (Bázis: n=500) Forrás: VÁSÁRLÓI TÜKÖR | 2024. ÁPRILIS | MARKETING RESOLUTION

Hozzátette, hogy a kiskereskedelmi ingatlanok és üzemeltetőik ezért számos kihívással néznek szembe, mivel az üresedés bevételkiesést jelent, és a meglévő bérlők csökkenő eladásai ugyancsak hatással lesznek a jövőbeli bérleti díjbevételi várakozásokra. Több szolgáltató inkább racionalizálja telephelyhálózatát, és csak elvétve akad új, megfelelően előkészített kiskereskedelmi koncepció. Pedig vannak kiváló ár-érték arányt kínáló szolgáltatók, amelyek magyarországi terjeszkedés esetén fontos szerepet játszhatnának egy központ újrapozicionálása során.

A hasznosítási irányok eltolódása a nem kiskereskedelmi célú létesítmények (pl. szabadidős, szórakoztató, egészségügyi és kulturális) irányába egyaránt lehet pozitív és negatív hatással egy center vonzerejére. Ezek a változtatások azonban magas beruházási igényekkel járnak, alacsonyabb bérletidíj-elvárásokkal. Mindezek ellenére a kiskereskedelmi ingatlanok jövőbeli sikere azon múlik, hogy rendelkeznek-e olyan világos koncepcióval, amellyel pontosan meg lehet szólítani a célcsoportot, és erős vásárlói hűséget lehet elérni - tette hozzá.

Gyertyánfy Miklós is úgy látja, a stagnáló vásárlóerő miatt a kiskereskedelemi ingatlanok iránti kereslet mérsékeltnek mondható, különösen a kevésbé frekventált helyeken. Ugyanakkor a nagyobb, hálózattal rendelkező bérlők óvatosan optimisták, az esetükben érezhető hajlandóság az expanzióra, az üzlethelyiségek felújítását célzó beruházásokra. Általánosságban elmondható, hogy a bérlők gyakran rövidebb időtartamú szerződéseket kötnek, vagy nagyobb rugalmasságot igényelnek. A Westendben 2024-ben több bérlő újította meg az üzletét, számos bérlő üzletbővítéssel egybekötve nyitotta meg a legújabb koncepcióját, és voltak nagybérlői körben is üzletnyitások. Több éve tartanak ugyanakkor a kis alapterületű üzletek bérbeadásának nehézségei, amely jó indikátora a változó vásárlói igények és az átlag felett dráguló rezsi- és munkaerőköltségek okán átalakuló kiskereskedelemi piacnak.

Borsos-Vámosi Dóra szerint egy olyan időszak vette kezdetét, amikor a kiskereskedőnek az eddig megszokottnál magasabb minőségű szolgáltatást kell nyújtania, vásárlásra kell késztetnie az üzletbe betérőket, szükség esetén akár profilmódosítással megújítania az arculatát/termékkörét. Fogyasztás mindig lesz, a vásárlóknak megmaradtak az igényeik, viszont nagyobb motiváció szükséges ahhoz, hogy egyfelől valóban meg is vegye az adott terméket, másfelől pedig, hogy ehhez melyik üzletet/bevásárlóközpontot válassza. A kereskedők felelőssége itt létfontosságú, hiszen nagyobb hangsúlyt kell, hogy fektessenek erre az ösztönzésre, mint korábban. Kiemelkedő szerepe van természetesen a tulajdonosi magatartásnak is, vagyis annak, hogy miképp tudja a bérlőit ezen az időszakon átsegíteni és motiválni arra, hogy kitartsanak és növelhessék a forgalmukat.

"Retail ingatlanok – Van remény a fejlesztésekre vagy marad a megújulás? - powered by MBSZ” címmel beszélgetnek a szakértők a szeptember 25-i XX. Property Investment Forumon, Simon Tamás, az Indotek Group ingatlan bérbeadásért felelős igazgatójának moderálásában. Beszélgetés résztvevői:

Cseresnyési Ádám, bérbeadási igazgató, ECE Projektmanagement Budapest

Karácsonyi András, B2B üzletág vezető, Westend Üzemeltető

Dr. Szilágyi Melinda, Head of Operations Hungary and Slovakia, Multi Hungary Management

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images