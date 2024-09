Látványos projektekkel készül Magyarország a világ egyik legnagyobb ingatlankiállítására

Kelet és Nyugat közötti hídfőként, a nyugati és a keleti beruházások és fejlesztések legfőbb találkozópontjaként mutatkozik be Magyarország a világ egyik legrangosabb ingatlanfejlesztési szakkiállításán, a müncheni EXPO REAL-on október 7-9. között, ahol 75 országból több mint 2000 kiállító és közel 40 000 döntéshozó jelenik meg - közölte az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület (IFK) és a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA).

A Magyarország-stand fókuszában a bővülő ipari és logisztikai ingatlanfejlesztések szerepelnek, de lakóingatlan-, hotel- és irodaportfólióikat is felsorakoztatják a nagy hazai ingatlanfejlesztők. A kiállításon Budapest a régió leggyorsabban fejlődő fővárosaként mutatkozik be, de a befektetések országos eloszlását az erősödő vidéki fejlesztések is tükrözik. A nemzetközi kiállításon a magyar jelenlétet erősíti, hogy az elmúlt években a gazdasági nehézségek dacára megduplázódott a Magyarországra érkezett külföldi működőtőke értéke, ami megalapozza a következő évek gazdasági növekedését. A Magyarország-standot az elmúlt évekhez hasonlóan az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület (IFK) alakította ki a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) és a CBRE szakmai támogatásával.

A stand két fő kiállítója a HelloParks (a Futureal-csoport tagja) és az immár Innovinia néven működő Infogroup (az IGPark-ok fejlesztője és tulajdonosa). Az ipari ingatlanok piacának állami szereplője, az INPARK is bemutatkozik, valamint olyan ingatlanfejlesztő cégek is, mint az ATENOR, a Biggeorge Property, és a GLP Hungary.

A regionális városok közül idén Debrecen, Kaposvár és Pécs mutatja be kiemelt projektjeit.

Takács Ernő, az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület (IFK) elnöke kiemelte, hogy a nemzetközi színtéren való bemutatkozás Magyarország hídfő szerepét erősíti, ami az ország gazdasági vonzerejéből, az infrastruktúra és a logisztika fejlesztéseiből fakad. Az újabb rekordot döntő külföldi működőtőke befektetések (FDI) által megjelenő beruházások fókuszában az autóipari fejlesztések, az elektromos autózáshoz kapcsolódó befektetések állnak. Magyarország a zöld átállásban úttörő szerepet vállalt, ami az ország elkötelezettségét mutatja a környezetkímélő technológiák mellet. Olyan beruházások vannak folyamatban, amelyek hosszú távon változtathatják meg ipari kibocsátásunk alakulását, több évre előre határozzák meg a fejlesztési irányokat – mondta. Az ingatlanfejlesztési piacon – nemzetközi szinten is – a projektek előkészítése zajlik, a befektetők kedvezőbb finanszírozási környezetre várnak.

Újabb rekord az ipari ingatlanok piacán

Az IFK elnöke a felkészülés és a visszaépülés évének nevezte 2024-et az ingatlanbefektetési piacon. A CBRE ingatlantanácsadó adatai alapján kifejtette, hogy az év első felében érkezett 160 millió eurós ingatlanbefektetés ugyan elmarad a tavalyitól, de figyelembe véve az előkészítés alatt álló 400-500 millió eurónyi további tranzakciókat, az idei eredmények 10-15%-kal is túlszárnyalhatják a tavalyit. A folytatódó monetáris lazítás az USA-ban és Európában újabb lendületet adhat a piacoknak.

A befektetési étvágy továbbra is jelen van, de a befektetők egyelőre kivárnak.

A magyarországi lehetőségekhez hozzájárul, hogy Budapestet a legnagyobb ütemben fejlődő európai fővárosok közé várják a következő években, és továbbra is a legjobb életminőséget nyújtó közép-európai főváros az Economist Intelligence Unit 2024-es Globális Élhetőségi Index listájában. Ugyanakkor a Magyarországra érkező fejlesztések térbeli eloszlása egyre egészségesebbé válik és a vidék is komoly szerepet kap, például óriási pozitív elmozdulás a területi megosztottságban, hogy a BYD Szegeden építi fel a gyárát.

Az ipari ingatlanok piacán Takács Ernő ismertetése szerint újabb rekordok várhatók annak ellenére, hogy még az év elején a Covid után megugró kereslet korrekciója zajlott. A második negyedév már érezhetően erősebb volt mint az első, a visszapattanás elsősorban a termelői kapacitások bővítésének köszönhető. Egyre komolyabb fenntarthatósági elvárások jelennek meg az ipari ingatlanpiacon is, ezért itt is szükség van az állomány megújítására. A bérlők jobb minőségű, alacsonyabb üzemeltetési költségű és jobban az ügyféligényre szabott csarnokokat keresnek.

A teljes, modern magyarországi ipariingatlan-terület a félév végére meghaladta az 5,14 millió m²-t, ebből a főváros környékén található több mint 3,5 millió m².

A budapesti irodapiac az értékesítési volumen visszaesése ellenére is ellenáll a kihívásoknak, melyet a bérbeadási piacon tapasztaltak is igazolnak. Az irodapiacon a kereslet erősödik, mintegy 20%-kal több irodát – 238 400 m²-t – béreltek ki az első fél évben, mint tavaly. Ez a régiós trend is egyben, hiszen

egész Közép-Európában az látható, hogy most dinamikusabb a vállalatok irodabérleti hangulata.

A kelet-közép-európai régió és kifejezetten Budapest új irodaállománya mind minőségben, mind fenntarthatósági tulajdonságokban felveszi a versenyt a nyugat-európai országokkal. A budapesti irodapiaci befektetések idővel visszanyerik vonzerejüket, ezért befektetői szemmel érdemes időben megvizsgálni az új, ESG kritériumoknak megfelelő állományt. Az idei évben az új irodai kínálat már meghaladta a 78 ezer m²-t, a teljes állomány a félév végére megközelítette a 4,5 millió m²-t.

A hotel szegmens kitűnően teljesít idén, köszönhetően az egyre bővülő turizmusnak. Mind a belföldi, mind a külföldi vendégszám jelentősen növekedett, országos átlagban 13%-kal, de Budapesten ennél is erősebb volt a dinamika. A magyar fővárosba idén 24%-kal több külföldi turista érkezett az év első felében, mint tavaly, így vélhetően év végére elérhető a Covid előtti szint. Ez azt jelentené, hogy

Prágával együtt a magyar főváros lehet az első, amelynek a turisztikai kereslete meghaladja a 2019-es abszolút csúcsot.

Jelentős mennyiségű új szállófejlesztés van folyamatban, ez az egyik szegmense a kereskedelmi ingatlanpiacnak, ami stabilan növekszik. Ez pedig további fejlesztéseknek ad teret, új márkák jönnek be Budapestre, kifejezetten a luxus szegmensben, és keresik az újabb lehetőségeket. A fővárosban ráadásul több, jelenleg irodaként üzemelő projekt esetében felmerül a potenciális funkcióváltás az ingatlantulajdonosok számára, hogy a kevésbé sikeres irodaházakból, vagy azok egy részéből hotelt alakítsanak ki – összegezte az egyes ingatlaneszköz osztályok helyzetét az IFK elnöke.

Csúcson van a magyarországi beruházásösztönzés

Joó István, a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) vezérigazgatója, a Külgazdasági és Külügyminisztérium befektetésösztönzésért és kiemelt magyarországi nagybefektetések megvalósításáért felelős kormánybiztosa az Expo Real kapcsán kiemelte: csúcson van a magyarországi beruházásösztönzés a tavalyi rekordösszegű, 13 milliárd eurót meghaladó működőtőke-beruházások (FDI) után ismét sikeres félévet zárt a hazai befektetésösztönzés. A külföldi működőtőke-befektetések szerepe döntő a magyar gazdaságban, és ez a következő években is így lesz. A folyamat egyre diverzifikáltabb, többfelől érkeznek a befektetők, így kisebb a kitettség egy-egy régió vagy ország felé.

Az első féléves eredmények kapcsán arra hívta fel a figyelmet, hogy 50 beruházásról született pozitív döntés, melyek több mint 3 milliárd euró értéket képviselnek. Emellett a tavalyi évet tekintve 209 projekt magyarországi megvalósulásáról döntöttek, az újonnan létrehozandó munkahelyek számában (19 692) pedig szintén jelentős, 30%-os növekedést könyvelhettek el.

A tavalyi, és az idei első féléves eredmény tetemes része köthető autóipari beruházáshoz.

A kormány 2016-ban létrehozta a NIPÜF Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő Zrt.-t, amely INPARK márkanéven lett ismert. A HIPA tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó ipariingatlan-fejlesztő cégcsoport hazánk 19 városában, közel 900 hektáron van jelen, ezzel a magyarországi piac legnagyobb fejlesztésitelek-portfóliójával rendelkezik. Albrecht Armand, a NIPÜF Zrt. vezérigazgatója kiemelte: az INPARK ipari parkjai az egész ország területén jelentős tőkebevonást és munkahelyeket generáltak az elmúlt években, kiemelkedő gazdasági lehetőséget teremtve nemcsak az erős, de a kevésbé fejlett régiókban egyaránt.

Innovatív ipariingatlan-fejlesztőkkel a fókuszban

Nemes Rudolf, a HelloParks vezérigazgatója elmondta, hogy a kiállításon a vállalat teljes portfóliója bemutatkozik. A HelloParks indulása óta már négy helyszínen, Maglódon, Fóton, Pátyon és Alsónémediben van jelen, ahol összesen 244 hektáron több mint 1 millió m² raktár- és ipari terület fejlesztésén dolgozik. Az elkészült épületek összesen 310.000 m²-t tesznek ki. Az átadott és folyamatban lévő projektek teljes fejlesztési értéke megközelíti a 455 millió eurót. Ismertette, hogy a cég jelenleg két fejlesztésen dolgozik: a HelloParks Páty területén, az idei második negyedévben átadott 42 ezer m²-es PT2 csarnok mellett már megkezdődött a szintén 42 ezer m²-es BigBox típusú PT3 kivitelezése is, Alsónémediben pedig év végére elkészül Magyarország legnagyobb spekulatív ipari ingatlana, a 60.000 m²es BigBox típusú AN1, így jelenleg további 102.000 ezer m² kivitelezése van folyamatban.

A Magyarország-stand másik fő kiállítója a múltban Infogroup-ként ismert Innovinia. Székely Ádám, az Innovinia tulajdonosa elmondta: A vállalat dinamikusan növekszik, portfóliója jelenleg 7 ipari-logisztikai parkból áll. Hangsúlyozta, hogy ipari-logisztikai ingatlanfejlesztőként nem csupán a térségek gazdasági fejlődését szeretné támogatni, de abban is elkötelezett, hogy parkjai ökológiai lábnyomát lehetőségei szerint minimalizálja. További tervek között említette, hogy a cégcsoport hét meglévő ipari parkjában folytatja spekulatív és built-to-suit fejlesztéseit, valamint további dél-magyarországi helyszíneken és külföldi projektekkel tervezi portfóliója bővítését. 2024-ben Szegeden a BYD gyára mellett vásárolt fejlesztésre alkalmas területeket, ahol a projekt előkészítése zajlik.

Népszerűsítik az iroda- és lakóingatlan-fejlesztéseket is

Az ATENOR a hazai iroda- és lakóingatlan-fejlesztéseket népszerűsíti az EXPO REAL-on, hangsúlyozva a befektetőknek, hogy a kelet-közép-európai régió, és kifejezetten Budapest új irodaállománya mind minőségben, mind fenntarthatósági tulajdonságokban felveszi a versenyt a nyugat-európai országokéval. Az ingatlanfejlesztő vállalat változatos fejlesztéseket mutat be – köztük a BakerStreet I és II irodaházat, az Aréna Business Campus első ütemét, valamint a 900 lakást felvonultató Lake11 Home & Park lakóparkjukat.

A Magyarország-stand idei 'Industrial Excellence' tematikájához igazodva a Biggeorge Property kiemelten ipari, logisztikai projektjeit (LogStar by Biggeorge) mutatja be az EXPO REAL Hungary standján, közöttük a Székesfehérvár közigazgatási határa mellett, Szabadbattyán területén épülő, infrastrukturális szinten már előkészített LogStar Park Fehérvár fejlesztést, amely 100 hektár területen kínál 500 000 m² bruttó bérbeadható terület 2025-től. A cég a teljes lakóingatlan-, hotel- és irodaportfólióját is felsorakoztatja az EXPO REAL-on, miközben további befektetési lehetőségeket keres az Európai Unió teljes területén, elsősorban bérbeadott logisztikaiingatlan- és lakóingatlan-fejlesztés fókusszal, joint venture vagy platform befektetés formájában.

A GLP, a logisztika, az ingatlanszektor, valamint az infrastrukturális és kapcsolódó fejlesztések területén tevékenykedő csoport a GLP Sziget II-vel érkezik a kiállításra.

A magyar vidék jelentős potenciálját mutatják be

A kiállításon Debrecen általános gazdasági léptékváltásához és stratégiájához - 2015 óta több mint 12 milliárd euró beruházás érkezett a városba, amely által 19 500-nál is több új munkahely létesült - illeszkedve kerülnek bemutatásra a potenciális ingatlanfejlesztési területek. Az egyik ilyen az új építésű lakóingatlanok létrehozására alkalmas, összesen 15 hektáros Tócóvölgy fejlesztés. A másik kiemelt projekt a Debrecen szívében elhelyezkedő, közel 1600 m²-es egyedi fejlesztési terület, ahol a Hotel Stars hotelminősítő rendszer szerinti minimum 4 csillagos szálloda megépítésére nyílik lehetőség. Emellett logisztikai projekteket, valamint múzeumfejlesztéseket mutatnak be a város képviselői.

Kaposvár az élhető lakókörnyezet megteremtésének jegyében, az elmúlt harminc évben számos energetikai, környezeti, közlekedési és turisztikai beruházást valósított meg: oktatási, egészségügyi és kulturális intézmények és iparterületek újultak meg, új sportlétesítmények épültek. A városfejlesztési projektekkel párhuzamosan Kaposvár elindította XXI. századi, újraiparosítási programját, az EXPO REAL-on a városban rejlő lehetőségeket prezentálják: mind ipar-, mind lakóingatlan-fejlesztés terén. Folyamatban van Kaposvár Északi Ipari Parkjának több száz hektárral való bővítése, mely alapot ad újabb zöldmezős beruházásoknak. Az újraiparosítás által is generált új munkahelyek szükségessé teszik a lakhatási lehetőségek bővítését, ennek érdekében számos terület került kijelölésre, melyek alkalmasak lakóingatlan-fejlesztéshez. A város élmény- és wellnessfürdőjéhez kapcsolódó 4 csillagos, 120 szobás szálloda terveit is bemutatják. Mindezek mellett ipar- és lakóingatlan-fejlesztést lehetővé tévő, barnamezős lehetőségeket is kínálnak a nemzetközi befektetőknek.

Pécs térsége különleges projekttel lesz jelen a seregszemlén. Pécs mellett, de annak közigazgatási határain kívül található az ország legnagyobb szabad, 600 hektár területű iparipark-fejlesztése.

A Magyarország-standon a kiállítók portfólióik bemutatása mellett a CBRE elemzéseivel színesített szakmai kerekasztal-beszélgetésekkel várják a nemzetközi befektetőket.

