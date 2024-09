Ezt az ingatlantípust szeretik most legjobban a bankok

Az utóbbi fél-egy évben pozitívan változott az ingatlanpiaci környezet, de gyökeres fordulatról még nem beszélhetünk. A csökkenő kamatok ellenére a tranzakciók és a fejlesztések volumene még mindig alacsony, így az egészséges piaci környezet csak lassan áll helyre. Hogy mik a legnagyobb kockázatok finanszírozási oldalon, illetve milyen az egyes szegmensek megítélése, arról az MBH bank szakértőjét kérdeztük.

A kamatkörnyezet változása forintban jelentős csökkenést mutat, de még így is magasnak tekinthető az ingatlanpiacon elérhető hozamokkal összevetve. Euróban is elindult a kamatok csökkenése és középtávon további csökkenés prognosztizálható. A 10 éves euró kamatswap hozam már az ingatlanpiacon elérhető hozamszintek mellett is elfogadható finanszírozási lehetőséget ad.

bár a hozamszintek lassan csökkennek, a piaci ingatlantranzakciók és -fejlesztések volumene még mindig alacsonynak mondható,

ebben az év első felében csak lassú emelkedést tapasztaltunk - mondta el Balogh Péter, az MBH Bank Nagyvállalati és Speciális Hitelezési ügyvezető igazgatója.

A szakértő kiemelte, hogy az egyes szegmensekben különböző irányok, tendenciák láthatók:

A lakó szegmensben az előző évben minimális fejlesztés indult, de a komolyabb fejlesztők az idei évben azért már több fejlesztést is indítottak, és a vevői értékesítések is növekednek a piacon, jóllehet az év eleji várakozásokhoz képest lassabb ütemben.

Egy gyorsabb felfutást a vevői oldalon elérhető alacsonyabb, hosszú távon fixált kamatszint és a bizalom általánosabb visszatérése alapozhatna meg.



Az irodapiacon 3 nagy fejlesztés indult az elmúlt időszakban (Kopaszi-gát, Bosnyák tér és Dürer kert) állami megrendelésre, ezek átadása 2027-ig várható. Ezzel a piacra lépő állománnyal és a már jelenleg is folyamatosan növekvő üresedési rátával (jelenleg kb. 14%) a következő időszakban az irodapiac további nehézségekkel nézhet szembe: várhatóan igazi kereslet a jó lokációkban lévő, energiahatékony fejlesztések iránt mutatkozhat.

A kiskereskedelmi, üzletház szegmensben a plazastop továbbra is nehezíti az új fejlesztéseket, itt inkább kisebb kereskedelmi egységek átadása, illetve adásvételi tranzakciója tapasztalható. Az üresedési ráták csak kisebb mértékben növekedtek, kockázatot jelent a KKV bérlők piaci, likviditási és tőkehelyzete.

Az ipari-logisztikai szegmensben továbbra is vannak fejlesztések, új átadások, mind a vidéki logisztika, mind a city logisztika területén. A kínálat bővüléssel egyelőre lépést tart a kereslet felfutása, de az utóbbi időben ebben a szegmensben is lassan növekedésnek indult az üresedési ráta (jelenleg 10% körüli, tehát kezelhető szinten van). Itt kérdés, hogy meddig képest a piac felszívni a bővülő keresletet, de az látszik, hogy a nagy fejlesztők az új projektek indításánál már körültekintőbben járnak el, leginkább BTS (built to suit) konstrukcióban fejlesztenek.

A hotelszegmens az elmúlt mintegy tíz évben több alkalommal volt csúcson és nagyon mélyben is, most a COVID után azt tapasztaljuk, hogy visszatértek a vendégek, az idei év bevételekben már a 2019-es szint közeli volumeneket produkálja, de profitban azért a költségek ugrásszerű emelkedése miatt lejjebb vagyunk (főleg a vidéki wellness szállodák).

A finanszírozás szempontjából az egyik legnagyobb kockázatot a bérlői és vevői kereslet változása jelenti

Ezt leginkább a finanszírozási struktúra megfelelő megválasztásával (LTV, saját erő, előértékesítés, vagy előbérlet, cash sweep, vagy cash trap mechanizmus, cash flow elégtelenség garancia stb.) tudjuk enyhíteni.

A másik fő kockázati faktor a kivitelezések időbeni csúszása és a kivitelezési büdzsé túllépése.

Még a legnagyobb, legkomolyabb fejlesztők is folyamatosan küzdenek a kivitelezési idő és büdzsé tartásával, az elmúlt időszakban ez egy visszatérő probléma. A kockázatok csökkentése a fix áras kivitelezői szerződéssel, kötbér kikötésével, és költségtúllépési garanciák bevonásával lehet - hívta fel a figyelmet Balogh Péter.

Az MNB tavaszi Kereskedelmiingatlan-piaci jelentésének megállapításai szerint a magyar hitelintézetek kereskedelmi ingatlannal fedezett projekthiteleinek az állománya 2023-ban 3,3%-kal 2600 milliárd forintra csökkent, az árfolyamhatás kiszűrése mellett pedig stagnált. Egyedül a lakóingatlan-projektek és az ipari ingatlanok hitelállománya bővült, utóbbi nagy mértékben, 13%-kal.

2023-ban a bankok 42 százalékkal alacsonyabb volumenben folyósítottak kereskedelmi ingatlannal fedezett projekthiteleket, mint az előző évben, legyen szó fejlesztési vagy vásárlási hitelekről. A kihelyezés éves összege így 458 milliárd forint volt. Egyedül a szállodákra felvett hitelek kihelyezése emelkedett, a legnagyobb visszaesés a kiskereskedelmi szegmenst sújtotta. Az éves folyósítás több mint negyedét a lakóparkok, 21 százalékát az irodaházak adták.

