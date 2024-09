Teljesen átformálta Budapest látképét a WING - Mit terveznek a következő években?

Az elmúlt két és fél évtizedben nagyon sok változás történt a hazai ingatlanpiacon. Látványos beruházások alakították a főváros képét, miközben fokozatosan alakult ki a ma ismert modern ingatlanpiac. A legnagyobb szereplők már a 90-es évek végén jelen voltak, köztük az idén 25 éves WING is. Ezalatt az idő alatt a cégcsoport dinamikus fejlődésen ment keresztül, ami nemcsak a budapesti fejlesztéseiben, hanem a nemzetközi piacokon történő megjelenésében is megmutatkozott. Hogy mik voltak az elmúlt 25 év legfőbb kihívásai, milyen stratégiával lehetett azokat a leghatékonyabban kezelni, illetve milyen tervekkel készül a cégcsoport a következő 25 évre, arról Noah Steinberggel , a WING Zrt. elnök-vezérigazgatójával beszélgettünk.

25 éves a WING. Mik a legfontosabb sarokszámok ingatlanfejlesztői szempontból negyed évszázad alatt?

A 25 év jelentős időszak, bár nekem nagyon rövidnek tűnik. Ez idő alatt sikerült egy piacvezető ingatlancéget felépíteni. Jelen vagyunk minden szegmensben Magyarországon, mint ingatlanfejlesztők és mint ingatlanbefektetők is, emellett Lengyelországban és Németországban is a piacon meghatározó vállalatokat birtoklunk. Néhány fontos adat:

750 milliárd forint értékben fejlesztettünk Magyarországon, 1,35 millió négyzetméternyi területet építettünk, ami 52 épületet jelent.

Ez átlagban évi több mint 2 darab új ingatlan átadása minden évünkben, amióta működünk. Németországban, Lengyelországban és Magyarországon összesen 5,5 millió négyzetméter alapterületű ingatlanállományt fejlesztettünk.

Ennyi idő alatt nyilván kialakult a WING karaktere, egyedi működési modellje. Mi jellemzi elsősorban a céget?

Mindig is hangsúlyoztam, hogy értékteremtő tevékenységet végzünk. Megtanultunk olyan épületeket létrehozni, amelyek megfelelnek a használóik igényeinek, legyen szó lakásról, munkahelyről, raktárról, bevásárlóközpontról vagy szállodáról. Ezek az épületek nemcsak pénzügyi, hanem funkcionális és építészeti értelemben is hozzájárulnak a városfejlődéshez és az épített környezethez. Magyarországi fejlesztéseinknek meghatározó szerepünk van Budapest látképében. Ha az ember repülőgéppel érkezik a fővárosba, számos olyan projektet láthat, amelyhez közünk van, mint például a Telekom Campus, az Átrium Park, az East Gate Business Park, a GOBUDA Mall bevásárlóközpont vagy az új Corvinus Campus. És ez igazán jó érzés.

Telekom Campus, háttérben a Liberty vegyesfunkciós ingatlanfejlesztés, Forrás: Hlinka Zsolt

Nem hagyhatom ki az ilyen interjúkban klasszikussá vált újságírói kérdést. Mi a siker titka?

Egy nagyon jó csapatot hoztunk létre, hozzáértő, tisztességes emberekből. Ez a tudásbázis és szellemi műhely tette lehetővé, hogy elérjük ezeket az eredményeket. Végeredményben a 25 év arról szólt, hogy olyan csapatot építsünk, amely képes ezeket a feladatokat jól ellátni, és bízunk benne, hogy ez a jövőben is így lesz.

Forduljunk rá a piaci témákra. Hogyan értékeli az elmúlt 25 év ingatlanfejlesztési tapasztalatait Magyarországon és a régióban? Mennyire volt nehéz, vagy kihívásokkal teli ez az időszak?

Azt gondolom, hogy mindig résen kell lenni, és mindig keményen kell dolgozni, függetlenül attól, hogy épp milyen piaci környezetben vagy körülmények között vagyunk. Sokszor nagyobb a sikerélmény nehezebb piaci körülmények között, hiszen ilyen időkben még nagyobb a tét, hogy jól teljesíts.

Volt-e valaha könnyű időszak? Nem. Mindig dolgozni kell, mindig figyelni kell, mindig kritikus gondolkodással kell szemlélni a történéseket, és folyamatosan fel kell tennünk magunknak a kérdést: jó-e, amit csinálunk, jól csináljuk-e.

Milyen főbb változásokat tapasztalt a hazai ingatlanpiacon fejlesztői, befektetői oldalon az elmúlt évtizedekben?

Az elmúlt 25 évben jött létre igazán a modern magyar ingatlanpiac. Korábban voltak projektek, de mint piacról 1998-99-es évektől lehet érdemben beszélni. Közép-Európában adottság, hogy sok hiánypótló épületre volt és van szükség a mai napig. Ez más dinamikát adott, mint egy érettebb piacon. Lengyelországban - ahol szintén jelen vagyunk az Echo Investment többségi tulajdonosaként - nagyon hasonló volt a helyzet. Érdekes módon Berlinben, ahol a Bauwertnek vagyunk a többségi tulajdonosai 2023 eleje óta, szintén hasonlóak voltak a kihívások, mivel alapvetően egy kelet-európai mintájú városról van szó. A történelmi alapok lehetőséget biztosítottak arra, hogy mi, akik a 90-es évek végén kezdtük az ingatlanpiaci tevékenységünket, aktív szerepet tölthettünk be a városok fejlesztésében.

Hogyan változtak a bérlői igények és az ingatlanfejlesztés az évek során?

Nagyon dinamikusan változtak.

Néhány hete adtuk át az RTL új, belvárosi központját a Liget Centerben.

Az RTL vezérigazgatója arról beszélt, hogy korábban hosszú folyosós, zárt irodás környezetben dolgoztak, most pedig egy olyan irodában, ahol egybefüggő, tágas terek vannak, és a kollaboráció, a csapatok összehozása, gyors információáramlás, a kreatív munka ösztönzése van a középpontban. Ez egy kulturális változás az irodahasznosításban. A technológiák is sokat fejlődtek, az épületeink nemcsak hatékonyabbak, környezettudatosabbak, hanem sokkal komfortosabbak is.

Az RTL új központja, Forrás: Palkó György

Mennyire volt fontos szempont a zöld megoldások alkalmazása a fejlesztéseknél? Inkább a pénzügyi láb volt az erősebb, vagyis, ha zöldebb, akkor kisebb a rezsi, vagyis talán jobban értékesíthető, vagy a környezetünk védelme volt mindig a zászlóra tűzve?

A zöld épületek létrehozása régóta fontos számunkra és a lakópiaci belépésünkkor az új lakásoknál már tudatos cél volt az energiahatékonyság fókuszba helyezése, amire kereskedelmi előnyként is tekintettünk. Minden fejlesztés alatt álló lakóparkunk – beleértve a Le Jardin, a Római Park és a Kassák Terrace projekteket – tervezése során kiemelt figyelmet fordítunk ezekre szempontokra, így lakásaink jelentős része közel nulla energiaigényű, „A” illetve „A+” besorolású. A covid és az energiaválság ráerősített ezekre a törekvésekre. Másik példa, miszerint egy irodaépületnél a legnagyobb energiafelhasználás általában a hűtés - ha kevesebbet kell hűteni, akkor zöldebb és olcsóbb is az üzemeltetés.

Mára a zöld minősítések megszerzése és általában az ESG-megfelelőség a WING működésének alappillére,

ami egyúttal elvárás a nemzetközi befektetők és finanszírozók oldaláról is. Vagyis, a fenntarthatóság nemcsak környezetvédelmi, hanem üzleti oldalról is előnyös, ezek a szempontok kéz a kézben járnak.

Mennyire fontos szempont a meglévő épületek felújítása, átalakítása a zöld szempontok figyelembevételével?

Tevékenységünk során tudatosan döntünk olyan régi épületek felújítása, funkcionális értelemben vett újjáélesztése mellett, amelyek történelmi, építészeti és kulturális értékeket hordoznak magukban. Egyúttal a felújítás a környezetet is kevésbé terhelő, a körforgásosságra és fenntarthatóságra épülő megközelítésmód. Erre a korábbi műemléki projektjeink mellett – úgy, mint a Máriássy Ház, a Millenáris Irodaház, vagy az egri Agria Park - a Liget Center is kiváló példa. Nagyon büszkék vagyunk az RTL belvárosi bázisára, ami az egyik legzöldebb műemlék épület ma Magyarországon. Ez a komplexum két részből áll: a Dózsa György út felé eső irodaházból és a Városligeti fasorra néző, korábban több mint 30 éve üresen és romosan álló kongresszusi teremből. Itt is intenzíven figyeltünk az energiaforrásokra, az építkezés alatti CO2-kibocsátásra és a fenntartható üzemeltetésre. A nemzetközi vállalatok számára gyakran előfeltétel, hogy ezen elvárásoknak megfelelő épületbe költözzenek. Ugyanakkor fejlesztői oldalról egy meglévő épület átalakítása számos kihívással és menet közbeni meglepetéssel járhat, korlátozottabbak a lehetőségek és ezek nagyban befolyásolják a végeredményt. Ezzel szemben egy új, zöldmezős épületnél nulláról lehet tervezni, minden szempontot figyelembe véve.

Picit visszakanyarodva a múltidézéshez, volt két nehéz pillanat az elmúlt 25 évben: a 2008-as gazdasági válság és a Covid. Hogyan éltétek meg ezeket az időszakokat?

Persze, voltak nehézségek. A gazdasági válsággal például egy olyan helyzet állt elő, amire nem számítottunk - nemcsak a piac romlására, hanem arra, hogy egy adott időszakban egyáltalán nincs befektetési piac. Ezekből a helyzetekből sokat tanultunk.

A 2008 utáni tanulságok alapján döntöttünk úgy, hogy külföldön terjeszkedünk,

mert rájöttünk, hogy az országok, gazdaságok és piacok eltérő alapállapotban és ciklusban találkoznak a válsággal és eltérő ütemben lábalnak ki belőle. Egészségesebb, ha több piacon is jelen vagyunk, több lábon állunk.

A Covid után pedig azt láttuk, hogy hirtelen megváltoztak az igények, amikre minden szegmensben gyorsan és rugalmasan kellett reagálnunk.

Például a lakásokban sokkal fontosabbak lettek az erkélyek. A kereskedelemben eltolódott az igény az online vásárlás irányába, ami negatívan hatott a bevásárlóközpontok látogatottságára, de pozitívan a raktárak iránti igényekre - ahogyan azt az East Gate Business Park iránt megnövekedett bérlői megkeresések alapján megtapasztalhattuk. A home office korábban is gyakorlat volt a munkaerőpiacon, ami széleskörben elterjedt a járvány hatására, változásokat indítva el az irodapiacon. Kisebb alapterületű, de magasabb minőségű, egészségesebb és fenntarthatóbb irodákat keresnek a bérlők a hazai és nemzetközi fronton is.

A diverzifikálás nem csak régiós vagy országspecifikus volt. A 2008-as válság után jött például a lakóingatlanok fejlesztése, vagy intenzívebb szállodafejlesztések.

A tevékenységeink organikus módon bővültek, ipari és irodafejlesztésekkel kezdtünk, majd kiskereskedelemmel folytattuk, a lakófejlesztéshez a pénzügyi válság után jutottunk el, korábban nem foglalkoztunk vele. A szállodafejlesztés nem a válságra adott válasz volt, hanem egyszerűen adott lehetőségek legjobb hasznosítási formáját jelentette, amit meg kellett tanulnunk.

Vannak mostanában olyan új típusú vagy alternatív hasznosítási, fejlesztési eszközök, amiken gondolkodnak? Például naperőmű, piaci bérlakás, diákszállás, nyugdíjas otthon, adatközpont és társaik?

Ezek általában ismert formák. Mi már csináltunk adatközpontot 13 évvel ezelőtt is. A bérlakás a világban egy nagyon jól működő eszközosztály. Lengyelországban van diákszállás-fejlesztői tevékenységünk, és van egy jelentős Resi4Rent nevű bérlakás üzletágunk, ami a PIMCO-val közös vegyesvállalatunk. Ez a cég két év múlva már 10 ezer darab bérlakással fog rendelkezni országszerte Lengyelországban. Folyamatosan keressük az új lehetőségeket itthon is: jó példa erre a Liberty iroda-szálloda vegyesfunkciós projekt, vagy a HOP, amely egy egyedülálló ingatlanpiaci termék ma Budapesten, átlagos irodaházakból technológiai irodaparkként születik újjá.

A külföldi terep ebből a szempontból több lehetőséget és több profitot tud kínálni, mint a magyar valóság?

Mindegyik országnak megvannak a sajátosságai, lehetőségei és kihívásai.

Lengyelországban például 7 városban vagyunk jelen, ami 7 értelmezhető piacot jelent.

Az Echo Investment Towarowa 22 nevű vegyesfunkciós fejlesztése Varsóban, Forrás: Echo Investment

Magyarországon Budapesten kívül vannak alpiacok, de ezek nagyon kicsik. Berlinben vannak eltérések a nyugati és keleti városrészek között. Fontos, hogy mind a három országban van erős menedzsment tudásunk, tapasztalatunk és erős csapatunk a végrehajtáshoz.

Felesleges megpróbálni hasonlítgatni a magyar piacot a lengyellel vagy a némettel, almát körtével vetünk össze?

Én sehol nem mondanám, hogy itt jobb vagy rosszabb. Vannak jelentős különbségek az országok között, és vannak hasonlóságok is. Például

Lengyelországban és Németországban döntően lakó- és irodafejlesztéssel foglalkozunk, míg Magyarországon van szálloda-, kiskereskedelmi és ipari tevékenységünk is.

Ugyanakkor vannak hasonlóságok is, például a székházfejlesztésben mindhárom országban aktívak vagyunk. Itthon a legismertebb fejlesztéseink az Ericsson, evosoft, E.ON vagy a Telekom székházak, de említhetem a Berliner Sparkasse székházát is Berlinben.

Éreznek mostanában látványos, akár strukturális változást az ingatlanpiac működésében? Mennyire működik jól a piac?

Alapvetően az ingatlanpiacok jól működnek. Van igény mindenre: a lakásokat tudjuk értékesíteni, az ipari ingatlanokat és irodákat bérbe tudjuk adni, a bevásárlóközpontjainkban van forgalom, a szállodáink telítettek. Az irodáinkban magas a bérbeadottság, a Libertyben már például 80% fölötti, holott még befejezés alatt áll. Ugyanakkor

Európa-szerte lelassultak az ingatlanbefektetési piacok, kevés a tranzakció és a vevő, ami döntően a kamatkörnyezetnek köszönhető.

De ez nem jelenti azt, hogy nincsenek lehetőségek, csak az időhorizont változott meg.

A Liberty irodaház és szálloda komplexum nem egy ilyen megváltozó piaci működésre adott válasz?

A Liberty egy újfajta hibrid modell, amit eredetileg is így terveztünk. Tudatos koncepció volt, hogy ezen a környéken, félúton a reptér és a belváros között, a Groupama, az Atlétikai Stadion, az MVM Dome és a MÜPA szomszédságában legyen egy minőségi szálloda. A dinamikusan emelkedő foglaltsági adatok igazolják is ezt az elképzelést. Az, hogy végül két szálloda lett, egy dual-branded ibis&TRIBE, viszont menet közben alakult ki.

A Liberty vegyesfunkciós ingatlanfejlesztés, Forrás: Hlinka Zsolt

A piaci igények, bérlői igények, befektetői, finanszírozói igények azonban láthatóan változnak. Hogyan alkalmazkodnak ezekhez?

Folyamatosan figyeljük a piacokat és reagálunk. Például, ahogyan korábban említettem az e-kereskedelem erősödésével megnőttek a raktár-logisztikai igények és az irodafelhasználás is folyamatosan változóban van. Figyelembe vesszük a felhasználói igényeket és a piaci valóságot, beleértve a kamatköltségeket is.

Folytatva a külföldi terjeszkedés ívét. A változó piaci felépülések mellett milyen egyéb megfontolások vezették a WING-et, hogy elinduljanak a nemzetközi akvizíciók? Volt egyéb ösztönző?

Alapvetően két megállapítás alapján hoztuk azt a döntést, hogy a magyar piacról kilépjünk Európába.

Az egyik, hogy a válság után a régiós piacok eltérő dinamikával jöttek ki a piaci lassulásból, mint Magyarország. A másik, hogy a magyar piac egészséges években is korlátozott méretű. Több erőforrással rendelkeztünk, mint amit itthon tudtunk hasznosítani. Ezzel együtt itt vagyunk otthon, Magyarország a WING bázisa.

Miért éppen Lengyelországot választották? Voltak máshol is próbálkozások?

Több piacot is megvizsgáltunk és végül a 40 milliós lengyel piac mellett tettük le a voksunkat. Emellett az Echo Investment hét nagyvárosban van jelen, és ez kiemelt előny. Azt a modellt követtük, hogy kerestünk egy hozzánk hasonló céget, ami eladó, helyi csapattal és projektekkel. Két sikertelen próbálkozás után a harmadik volt az Echo, ami a varsói tőzsdén jegyzett cég, erős menedzsmenttel és hozzánk hasonló vállalati kultúrával.

Hogyan folytatták a terjeszkedést?

Következő lépésben úgy gondoltuk, célszerű lenne lépést tenni Nyugat-Európa felé is. Végül Németországban, Berlinben találtunk egy jó lehetőséget szintén kiváló helyi csapattal és projektekkel. Nagyon pozitív látni ezen cégek szakmaiságát, hozzánk hasonló értékrendjüket és üzleti szemléletüket. Kiváló együttműködések születtek.

Mennyire volt nehéz a finanszírozási hátteret előteremteni ezekhez a felvásárlásokhoz?

Évtizedek óta stabil és megbízható partnerei vagyunk a bankoknak és befektetőknek, ami mellett 2016 óta vagyunk jelen a tőkepiacokon aktív kötvénykibocsátóként. Ezek jó alapot teremtettek, mindazonáltal minden felvásárláson sokat kellett dolgozni. Az Echo-ban 66%-os a tulajdonrészünk, 34% a varsói tőzsdén pörög. Berlinben 60%-os a tulajdonrészünk, a két alapító tulajdonos maradt a cégben 20-20%-kal. Semmi nem könnyű, mindig mindenért meg kell dolgozni. Ha megvan egy akvizíció, másnap ugyanúgy folytatjuk a munkát.

Mi volt a kulcsa, hogy magyar cégként sikerült megszerezni ezeket a cégeket?

Szerintem a hozzáállásunk és a szakmaiságunk volt meghatározó. Nálunk nagyobb befektetőkkel versenyeztünk, mégis nekünk sikerült tető alá hozni a tranzakciókat. Nagyon odafigyeltünk, ez nekünk nagyon fontos volt, és ezt érzékelték a partnerek is. Németországban például egy generációváltás előtt álló cég keresett erős szakmai partnert, így találkoztunk.

Repüljünk haza. Ugye a reptér egy kiemelt fejlesztési terület a WING számára is saját projektekkel. Mi a vágyuk vagy az elképzelésük a következő időszakra, látszik-e a további lendület a reptér fejlesztésével és további projektek megvalósításával a WING számára?

Nekem az a vágyam, hogy minél sikeresebb legyen a budapesti reptér. Ez az ország érdeke, ez szerintem a gazdaság érdeke, és ez a miénk is. Mi ugye egy olyan közvetlen terminálkapcsolatú szállodát hoztunk létre, ami igazán hiánypótló volt. Most dolgozunk a másodikon is, a TRIBE Budapest Airporton, ami tovább bővíti a repülőtéri szolgáltatások körét, és minél jobban teljesíti funkcióját, annál jobban jár mindenki.

Zárásként pedig lássunk a jövőbe! Melyek azok a tényezők, amelyek a következő 5-25 évben leginkább befolyásolhatják az ingatlanfejlesztési szektort? Olyan témákra gondolok, mint az ESG, a mesterséges intelligencia, az energetikai és biztonsági kérdések, a távmunka, vagy a Z generáció elvárásai. Mi a legforróbb a döntéshozásban?

Ezek valóban fontos témák, de én inkább úgy közelíteném meg a kérdést, hogy a mi feladatunk olyan épületek létrehozása és birtoklása, amelyek megfelelnek a használóik igényeinek. Ehhez figyelembe kell vennünk, hogy mit szeretnének az épületben csinálni, mi a fontos számukra, ez alapján fejlesztjük termékeinket, vagyis nagyon összetett szempont- és igényrendszerrel dolgozunk. Ennek valóban komponensei az ESG, az AI, és a Z generáció elvárásai, támogatják a fejlődést és az alkalmazásuk vagy az ismeretük segíti a munkánkat, de a céljaink teljesítése szempontjából nem ezek a legfontosabbak.

Vagyis vannak olyan alapvető funkciók, amelyek hosszú távon sem fognak megváltozni?

Igen, pontosan. Egy korábbi stratégiai megbeszélésünkön Veres Tibor, a WING többségi tulajdonosa egy érzékletes példával mutatott rá erre. Egy több száz éves épületben voltunk, ami régóta fogadóként működik. Ennek kapcsán jegyezte meg Veres úr, hogy:

„Nagy valószínűséggel 200 évvel ezelőtt is megszálltak itt az emberek, és 200 év múlva is fognak.”

Vannak tehát viszonylag állandó igények: valahol lakni kell, szórakozni kell, árukat tárolni kell, és az emberek csapatokban dolgoznak, amihez személyes érintkezésre van szükség.

Hogyan egyensúlyoznak az új trendek és az alapvető funkciók között?

Mi haladni akarunk a korral mind a saját működésünkben, mind a termékeinkben. Az új ismeretek és eszközök támogatják a működési hatékonyságot, ezért érdemes beépíteni őket a napi munkába. De az adott pillanatban éppen divatos témák elterelhetik a fókuszt, vagy akár félrevezetők is lehetnek, mert az alapvető funkciók nem változnak olyan gyökeresen.

Tehát érdemes figyelni ezekre az új trendekre, de közben a hagyományos ingatlanfejlesztés is folytatódik?

Pontosan. Nem akarom bagatellizálni a változásokat, főleg, ha azok jók. Az energiahatékonyság például nagyon sokat javult az elmúlt évtizedekben. Megváltoztak azok a szempontok is, amelyek alapján az emberek döntéseket hoznak arról, melyik épületet válasszák. A technológia, az AI és az információ mennyisége, amivel rendelkezünk egy épület működéséről és a benne lévő emberekről, fantasztikusan sokat fejlődött. Mi figyelünk és próbálunk lépést tartani a változásokkal. Hiszem, hogy olyan okos, kritikusan gondolkodó emberekkel dolgozom együtt, akik képesek lesznek időben felismerni, mikor és hogyan kell másképpen csinálni a dolgokat, vagy előre lépni a fejlődésben.

