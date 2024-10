13 új projekt indul Budapesten közösségi költségvetési forrásból - Mutatjuk a listát

A budapestiek döntöttek, 13 új projekt valósul meg fővárosi közösségi költségvetési forrásból. Október 7-ig lehetett szavazni 175 olyan ötletre, amiket korábban szintén budapestiek nyújtottak be a Fővárosi Önkormányzatnak. A nyertes ötleteket október 11-én, a Városháza Pop-up parkban hirdették ki.

Továbbra is egyre népszerűbb a fővárosi közösségi költségvetés, ahol évente egymilliárd forint felhasználásáról a budapestiek döntenek. Idén több mint 29 ezren vettek részt a szavazáson, melynek eredményeképpen 13 új ötlet valósulhat meg.

A szavazás idén is öt kategóriában zajlott, legnagyobb számban „helyi kis ötletekre” lehetett szavazni. Ezeknek az ötleteknek már a szavazólapon van konkrét helyszíne és maximum 50 millió forintból megvalósíthatók. Ebben a kategóriában az alábbi ötletek nyertek megvalósítást:

Helyi kis ötletek Ötlet neve Szavazatszám Becsült költség (Millió Ft.) A Váci út zöldítése 3095 50 Zöldebb Üllői út 2898 50 Csomagmegőrző a Margitszigeten és a Népligetben 2342 45 Meglévő kerékpáros útvonalak összekötése a Móricz Zsigmond körtéren 2129 50 Kerékpárosok számára biztonságosan megközelíthető Keleti pályaudvar 2053 50 Kutyagumi-mentesítés a VIII. kerületben 1917 10 Átjárási lehetőség a Duna-parti sétányra a Haller utcánál 1771 50 Rendezett zöldterület a Határ útnál 1575 50

A szavazólapon szintén konkrét helyszínnel rendelkező, de már maximum 120 millió forintos ötletenkénti kerettel a „helyi nagy ötletek” kategóriában az alábbi ötletek nyertek:

Helyi nagy ötletek Ötlet neve Szavazatszám Becsült költség (Millió Ft.) Nyilvános WC a Margitszigetre 4518 120 A Corvin-negyed aluljáró megújítása művészeti projektként 3512 60

Továbbra is lehetett olyan ötletekre is szavazni, aminek konkrét helyszíne nincs meghatározva, vagy akár több helyszínre is vonatkozhat. Ezek a kategóriák az Otthon Budapesten Programban is szereplő Zöld Budapest, Esélyteremtő Budapest és Nyitott Budapest, melyekben az alábbi ötletek nyertek:

Zöld Budapest Ötlet neve Szavazatszám Becsült költség (Millió Ft.) Csapadék összegyűjtése esőkertekben 7959 120 Esélyteremtő Budapest Konténerházak hajléktalan családoknak 12665 120 Nyitott Budapest Jól kivilágított gyalogátkelőhelyek kialakítása 4677 120

A Magyarországon még fiatal közösségi költségvetések az elmúlt években Budapest kerületeiben és országosan is egyre jobban terjednek. Ezek az önkormányzati programok bár más-más szabályrendszerrel és különböző méretű pénzügyi kerettel indulnak, céljuk mindig az, hogy az ott élők dönthessenek arról, milyen dolgokra költse az önkormányzat az éves költségvetés egy részét.

Budapesten hamarosan az 5. ilyen ciklus indul, aminek az elején az itt élők egy-másfél hónapos időszakban adhatják be ötleteiket a program honlapján, az otlet.budapest.hu oldalon.

A fővárosi közösségi költségvetésből eddig 17 projekt valósult meg

teljes mértékben, 11 már részben megvalósult, 12 ötlet van tervezési vagy kivitelezési fázisban, és 11 előkészítési fázisban.

