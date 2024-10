Megoldódhat a lakhatási válság, csak a home office terjedése kell hozzá

A kereskedelmi ingatlanpiacon jelentős átalakulás zajlik, mivel számos irodaépület tulajdonosai komoly pénzügyi nehézségekkel szembesülnek a lejáró hitelek miatt, miközben a távmunka egyre nagyobb teret nyer. Az Egyesült Államokban ezek a tényezők egyre több ingatlannál kényszerítenek ki árleszállításos eladásokat, ami szakértők szerint egy iroda-lakás átalakítási hullámot indíthat el, így növelve az elérhető lakóingatlan-kínálatot.

A CBRE kereskedelmi ingatlanbefektetési cég globális vezető közgazdásza, Richard Barkham a Business Insidernek arról beszélt, különösen a B kategóriás, elavult irodaházak érintettek, ahol a kihasználatlanság eléri a 80%-ot is.

Barkham előrejelzése alapján a következő évtizedben ezeket az épületeket nagy eséllyel lebontják vagy lakóingatlanokká alakítják át.

A kereskedelmi bankok már most is igyekeznek megszabadulni a problémás ingatlanoktól, és egyre több ilyen típusú átalakítási projekt indul el az országban.

Az amerikai adatok szerint az irodaházak lakóingatlanokká alakításának száma idén elérte az 55 ezret, ami 357%-os növekedést jelent a 2021-es szinthez képest.

A folyamat mögött részben az ingatlanpiaci árak esése és a bankok szigorúbb hitelezési feltételei állnak, amelyeket a 2024 második negyedévében jelentettek. A lakáshiányt is enyhítő iroda-lakás átalakítások egyre inkább előtérbe kerülnek, különösen a nagyvárosokban, mint New York, Washington DC és Los Angeles.

Bár ezek az átalakítások technikailag és pénzügyileg is komoly kihívásokkal járnak, sok ingatlantulajdonos számára ez tűnik az egyetlen megoldásnak az üres irodaterületek hasznosítására. Például New Yorkban egyes épületek szerkezetét is át kell alakítani a sikeres átalakításhoz. Azonban a változások nem történnek egyik napról a másikra, és a szakértők szerint még évekig láthatunk majd üresen álló irodaházakat az átalakulás közben.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

