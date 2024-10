Konganak az ürességtől a legnagyobb kínai irodaházak

A kínai nagyvárosok irodapiacán egyre súlyosabb problémák jelentkeznek, a kihasználatlan irodaterületek aránya rekordmagasságokba emelkedett. Az üres irodaházak miatt árverseny alakult ki a bérbeadók között, ami a bérleti díjak csökkenéséhez vezetett. A helyzet a gazdasági lassulás és a túlkínálat együttes hatásának tudható be - tudósított a Bloomberg

A Soho China Ltd. adatai szerint Pekingben a Wangjing Soho toronyházban az üres területek aránya júniusra 43%-ra nőtt a fél évvel korábbi 40%-ról. Sanghajban még rosszabb a helyzet, a Shui On Land Ltd. Ruihong Corporate Avenue projektjének 47%-a áll üresen.

vuhanban a 330 méter magas Fortune Center 39%-ban kihasználatlan.

Lu Ming, a Colliers kutatási igazgatója szerint az elégtelen bérleti kereslet a gazdasági gyengeség alatt szisztematikusan akadályozza az irodai fellendülést. "Ha az üresedés magas szinten, például 20% felett marad, nem nehéz elképzelni, hogy az irodai bérleti díjak rövid távon elérjék a mélypontot.

A probléma nem korlátozódik egyes épületekre. Pekingben városszerte 20,6%-ra ugrott az üresedési ráta a második negyedévben, ami 15 éves csúcsot jelent. Sanghajban még rosszabb a helyzet, 21,5%-os üresedéssel, ami két évtizedes rekord.

A helyzet a tőzsdén jegyzett ingatlanfejlesztő cégek részvényárfolyamait is negatívan érinti. A Soho China részvényei több mint 80%-ot zuhantak 2021 óta. Még a jobban teljesítő vállalatok, mint a Hang Lung Properties is figyelmeztetnek a piaci verseny erősödésére.

A bérbeadók különböző eszközökkel próbálják megtartani vagy visszacsábítani a bérlőket.

Sanghajban egyes tulajdonosok ingyenes berendezést vagy készpénztámogatást is nyújtanak az alacsony bérleti díjak mellett.

A CBRE ingatlanügynökség szerint a kínai nagyvárosokban az irodaterületek kihasználtsága csak a járvány előtti szint kevesebb mint felét teszik ki. Az ügynökség idén 3 millió négyzetméteres nettó abszorpciót jósol, ami 26,3%-os üresedési rátát eredményezne az év végére.

A problémák hátterében egy olyan gazdaság áll, amely küzd a kormány által kitűzött 5%-os növekedési cél elérésével. Kína a közelmúltban átfogó gazdaságélénkítő intézkedéseket jelentett be, beleértve az ingatlanpiac hanyatlásának megállítását célzó lépéseket is.

