Elkészült a XIII. kerület legújabb társasháza

Megszerezte a használatbavételi engedélyét a LIVING által fejlesztett Kassák Projekt harmadik, egyben záróüteme, a Kassák Terrace. A XIII. kerületi Klapka és Kassák Lajos utca kereszteződésében található lakóparkban összesen 246 darab lakást alakítottak ki - közölte a fejlesztő.

A WING lakóingatlan-fejlesztő üzletága a LIVING 2020-ban, első lakófejlesztéseként adta át a Kassák Projekt első ütemét, a Kassák Residence-t, a második ütem, a Kassák Passage pedig 2022 második felében készült el.

Ezúttal a projekt 246 lakásos harmadik, egyben záróüteme szerezte meg a használatbavételi engedélyét.

A Kassák Terrace a stúdiólakásoktól a hatszobás penthouse lakásokig kínál lehetőségeket, a lakófejlesztés mélygarázsában összesen 259 darab parkolóhelyet alakítottak ki, amelyből 190 darab elektromos töltővel lesz ellátott.

A projekt mindennapokat megkönnyítő közösségi és okosotthon-megoldásokat is kínál. A lakóknak a LIVING saját fejlesztésű mobil alkalmazásával az okosotthon eszközök személyre szabására és a közösségi szolgáltatások igénybevételére is van lehetősége. Többek között beállítható a lakás hőmérséklete a különböző napszakokban, vendég érkezése esetén a kamerás kaputelefonon keresztül akár távolról is lehetséges a kommunikáció, lefoglalható a közösségi nappali egy nagyobb családi rendezvényre, illetve a fészerből szerszámok is kölcsönözhetők.

Emellett a LIVING Service által a lakástulajdonosoknak lehetősége nyílik arra, hogy saját vagy befektetési célra vásárolt ingatlanukkal kapcsolatos teendőiket gördülékenyebbé tegyék: legyen szó bérbeadási, ingatlankezelési, berendezési szolgáltatásokról vagy hitelközvetítésről.

Címlapkép forrása: LIVING

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ