Betiltaná a főváros a kínai és más állampolgárok lakásvásárlását

A kormányzat Új Gazdaságpolitikai Akciótervének lakáspiaci pontjai után a főváros is új javaslatokkal állt elő a lakhatási válság kezelésére. Ennek keretében hosszabb időre megtiltaná az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívüli állampolgároknak a lakásvásárlást - írja a Világgazdaság

Lakáspolitikai koncepciót fogadhat el a Fővárosi Közgyűlés jövő szerdán, amiről nemrég Kiss Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója beszélt. Miután Budapest vezetősége is fel kíván lépni a lakhatási válsággal szemben, Karácsony Gergely egy tíz pontból álló programot terjeszt be, amelyhez a kormány támogatását is kérik.

Ebben szerepel többek között, hogy a Településfejlesztési Operatív Program (TOP) pályázati felhívásai még idén jelenjenek meg, de a főváros egyetért a rövidtávú lakáskiadás szabályozásával is, hangsúlyozva, hogy a kormány a hatálybalépésre a lehető legrövidebb felkészülési időt adja. A főváros emellett támogatja, hogy a rövidtávú lakáskiadás adóterhei növekedjenek, de a hosszú távúnál adócsökkentést javasolnak:

az egy évnél hosszabb lakáskiadásnál a turisztikai célú átalányadó fele teljesüljön

a három évnél hosszabb lakáskiadás pedig legyen jövedelemadó-mentes

Ezzel ösztönöznék lakáskiadásra azokat, akiknek jelenleg üresen álló lakás van a birtokában.

A legnagyobb visszhangja viszont kétségkívül annak a javaslatnak lesz, miszerint a főváros felvetette a kormánynak, hogy

az EGT-térségen kívüli állampolgárok esetében a budapesti lakásvásárlásra kétéves moratóriumot vezessen be.

Az Európai Gazdasági Térség (EGT) az EU és az Európai Szabadkereskedelmi Társulás tagjai által létrehozott intézmény, az unió egységes piacának kiterjesztése. A javaslat arra utal, hogy az ezen kívüli országok állampolgárai ne vásárolhassanak Budapesten ingatlant.

Kiket érintene a döntés?

Tavaly összesen közel 3000 EU-n kívüli lakásvásárló nyújtott be kérelmet magyarországi lakás vásárlására. A korábbi évek statisztikái szerint ezt legnagyobb számban a kínai és vietnámi vásárlók teszik meg.

2021-ben mintegy 500, 2022-ben több mint 800 kínai vásárolt Magyarországon - többségében Budapesten - lakóingatlant,

de a vietnámiak is évente 200-300-as nagyságrendben vásárolnak lakást.

Mindkét nemzet polgárai a drágább, budapesti ingatlanokat választják, 2022-ben a vietnámiak átlagosan több mint 70, a kínaiak pedig 63 millió forintért vettek lakást.

2023-ban az orosz-ukrán háborúnak is szerepe lehetett abban, hogy az orosz vásárlók száma erősödött, a kínaiak (akik tavaly 647 lakást vásároltak meg) után ők állnak a második helyen, miközben az ukrán lakásvásárlók száma is erős, az EU-n kívüli országok közül tavaly ők a harmadik helyen álltak.

A program tehát két év alatt akár 6000 lakásvásárlót is érintene, ugyanakkor olyan kérdések is felmerülhetnek, hogy mindez hogyan fér majd össze a vendégbefektetői, azaz a Golden Visa programmal, amely kimondottan azon EU-n kívüli állampolgárokat célozza, akik többek között nagyértékű ingatlanba is befektetnének Magyarországon.

Plusz egy javaslat

A fentiek mellett a főváros azt is kezdeményezi a kormánynál, hogy töröljék el azt a rendeletet, amely az új lakások építéséhez parkolóhelyek létrehozását írja elő, mert ez akadályozza a korábbi épületek funkcióváltásának lehetőségét.

