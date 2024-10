Ennyiért vásárolnak lakást a befektetők az ország különböző városaiban

A fővárosban 56 millió forint feletti összeg tekinthető általánosnak, míg a vidéki vármegyeszékhelyek tranzakciós adatainak átlaga szerint ennek a fele is elegendő lehet, ha Budapesten kívül fektetné pénzét ingatlanba a vevő. A vidéki befektetési arány egyelőre kevéssel, de elmarad a tavalyi éves átlagtól, a vizsgált vármegyék központjaiban zárult adásvételek negyede kötettett befektetési céllal 2024-ben a Duna House adatai szerint.

Az otthonteremtési céllal történő lakásvásárlások mellett az idei évben fokozatosan elkezdtek visszatérni a befektetők is a hazai piacra. A fővárosi ingatlanokba vetett bizalom fokozatosan erősödik, míg a vidéki területeken egyelőre még várni kell az igazi áttörésre – mondta el Máté Ferenc, a Duna House vezérigazgató-helyettese.

A vármegyeszékhelyek közül a nyugati országrészben Veszprém és Tatabánya büszkélkedhet a vidéki átlagnál jóval magasabb, 34%-os befektetési aránnyal. A keleti vármegyékben Debrecen és Miskolc számít a befektetők által leginkább preferált vármegyeszékhelynek, előbbiben 30, utóbbiban 33 százalék a befektetők aránya.

A nagyobb beruházásoknak otthont adó települések mellett a befektetők által kedvelt területeknek számítanak azok a városok is, ahol a felsőoktatási intézmények hallgatóinak köszönhetően aktívabban pörög a bérleti piac. Nyugaton ilyen Pécs, ahol majdnem minden negyedik adásvétel befektetési céllal zárul.

Nézzük az árakat!

Míg a fővárosban 930 ezer forintos átlagos négyzetméteráron vásárolják a kiadásra szánt, befektetésnek ideális lakásokat, addig nyugaton Veszprém, keleten Debrecen a csúcstartó,

785 ezer Ft/m2 körüli átlaggal. A többi kelet-magyarországi vármegyeszékhelyen 290-610 ezer forint között, a nyugati területeken pedig 380-640 ezer forint között alakul a lakásokért fizetett négyzetméterár. A befektetők körében ideálisnak tartott ingatlanméret a Duna House adatai szerint vidéken 43-63 négyzetméter közé tehető.

Településenként eltérő, hogy mekkora összeggel érdemes nekifutni a nem saját célra történő ingatlanvásárlásnak. Azok számára, akik kevesebb megtakarítással rendelkeznek, érdemes lehet a főváros helyett akár vidéki vármegyeszékhelyeken ingatlanba fektetni, hiszen a befektetési, jellemzően kiadásra szánt ingatlanokért

a fővárosi, 56,1 millió forintos idei átlagár közel feléből, átlagosan 28,5 millió forintból is lehetett jó befektetéshez jutni a vidéki vármegyeszékhelyeken.

A fővárosi összegnél 12%-kal kevesebb, 49,5 millió forint ráfordításával Debrecenben – ahol a bérleti díjak átlaga szinte megegyezik a budapestivel – akár egy 63 négyzetméteres, kiadásra tökéletesen alkalmas lakás is kapható. Ennél valamivel kisebb, 58 négyzetméteres, könnyen kiadható lakáshoz Pécsen, átlagosan 35 millió forintból is hozzá lehet jutni. Akinek ennél is kevesebb, 14-22 millió forint áll a rendelkezésére, annak sem kell elvetnie az ingatlant, mint befektetést. Keleten Békéscsaba, Miskolc, Nyíregyháza kínál lehetőséget, a nyugati vármegyéket preferálók számára pedig Kaposvár, Tatabánya vagy Zalaegerszeg nyújthat megfizethető alternatívát. A felsorolt vármegyeszékhelyeken ugyanis a fővárosi összeg fele is elegendő 45-52 négyzetméteres, bérbeadásra ideális lakások vásárlásához.

