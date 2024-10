A kihívások ellenére is vonzó a régió ingatlanpiaca

A közép-európai ingatlanpiac a kihívások ellenére is vonzó befektetési célpont. Hogy milyen termékekre érdemes odafigyelni, milyenek a régió kilátásai, arról a WOOD & Company ingatlanalap-kezelő cég vezetői egy sajtóeseményen beszéltek részletesen.

A cég portfóliójában főként irodaházak, kiskereskedelmi ingatlanok és logisztikai központok találhatók Csehországban, Szlovákiában és Lengyelországban, de olyan városokban jelen vannak, mint Milánó, Bukarest, Dublin és London.

A Wood szakember szerint a közép-európai ingatlanpiac továbbra is vonzó befektetési célpont marad, annak ellenére, hogy az elmúlt években számos kihívással kellett szembenéznie a szektornak. A GDP-növekedés továbbra is magasabb a régióban, mint Nyugat-Európában, ami támogatja az ingatlanpiacot, emellett a hozamok is vonzóbbak, mint a nyugat-európai piacokon.

Property Awards 2024 Az építőipar legfontosabb technológiai újdonságaival kiemelten foglalkozunk a november 27-i Graphisoft - Portfolio Construction Technology & Innovation 2024 konferencián. Részletekért kattints!

Az irodapiac kapcsán elhangzott, hogy bár az üresedési ráták emelkedtek az elmúlt időszakban, a kereslet továbbra is stabil. A szakember szerint

az irodahasználat átalakul, de nem szűnik meg - a cégek továbbra is igénylik a fizikai irodatereket, csak más formában, mint korábban.

A kiskereskedelmi ingatlanok piacán az e-kereskedelem térnyerése jelent kihívást, de ez inkább a hagyományos és online értékesítési csatornák fúzióját eredményezi, nem pedig a bevásárlóközpontok eltűnését.

A cégvezető kiemelte, hogy az ingatlanok továbbra is vonzó befektetési eszközosztályt jelentenek, mivel stabil cash flow-t biztosítanak és védettséget nyújtanak az infláció ellen. Ugyanakkor aktív vagyonkezelésre van szükség a sikeres működéshez.

A legnagyobb kihívásként a politikai és gazdasági bizonytalanságokat, valamint az ESG-követelmények szigorodását említette a szakember. Hangsúlyozta, hogy a régió stabilitása kulcsfontosságú a befektetői bizalom szempontjából.

A magyar piacra való belépést egyelőre nem tervezik, de nem is zárják ki, véleményük szerint ehhez alapos előkészületekre és piacelemzésre lenne szükség.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images