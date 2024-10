Megdöbbentő számok: ennyit buktak a bérlők a lakásvásárlókkal szemben

Az Egyesült Államokban a világjárvány előtt lakást vásárlók jelentős vagyongyarapodást könyvelhettek el az elmúlt öt évben, míg a bérlők kimaradtak ebből a lehetőségből - írja a First American Financial Corp. elemzése alapján a Bloomberg

A tanulmány szerint azok, akik 2019-ben, közvetlenül a járvány kitörése előtt vásároltak ingatlant, átlagosan 158 000 dollár vagyongyarapodást értek el. Ezzel szemben a bérlők ugyanebben az időszakban kumulatívan 89 000 dollárt veszítettek. Mark Fleming, a First American vezető közgazdásza kiemelte:

az, aki 2019-ben vásárolt lakást, közvetlenül a járvány kitörése előtt, mostanra 158 000 dollár vagyongyarapodást ért el a bérlőkkel szemben.

Az elemzés egy átlagos árú lakás vásárlását feltételezte, 30 éves, fix kamatozású jelzáloghitellel és 5%-os önrésszel. A lakástulajdonlás teljes költségei között szerepeltek az adók, javítások, biztosítások, valamint a jelzáloghitel tőke- és kamattörlesztése. A tanulmány szerint egy ingatlan akkor érte meg a tulajdonosnak az ott lakást, ha az éves saját tőke növekedése meghaladta a tulajdonlás egyéb költségeit.

A First American kutatása azt is kimutatta, hogy még az ingatlanpiaci buborék csúcsán vásárlók is jelentős vagyongyarapodást értek el hosszú távon. Annak ellenére, hogy 2006 és 2012 között jelentős tőkét veszítettek, összességében közel 170 000 dollárnyi kumulatív vagyont szereztek. Ezzel szemben egy tipikus bérlő ugyanebben az időszakban 229 000 dollárt költött lakhatásra.

Az elemzés rávilágított arra, hogy a 10 évvel ezelőtt vásárolt otthonokból származó nyereség - ami az átlagos időtartam, ameddig egy lakástulajdonos az Egyesült Államokban megtartja a házát - közel 225 000 dollár volt. Ugyanakkor a tipikus bérlő az évtized során halmozottan 148 000 dollárt veszített.

A tanulmány eredményei rámutatnak a lakástulajdonlás hosszú távú pénzügyi előnyeire, még a lakáspiac ingadozásai ellenére is. Az adatok azt sugallják, hogy a lakásvásárlás továbbra is hatékony eszköz lehet a vagyongyarapításra, különösen alacsony kamatkörnyezetben.

