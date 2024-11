Nyílt levelet írt az Airbnb Nagy Márton nemzetgazdasági miniszternek

A Budapesten megrendezett Európai Turizmus Fórum alkalmából az Airbnb nyílt levelet írt Nagy Márton nemzetgazdasági miniszternek. A miniszter október közepén a Portfolio konferenciáján jelentette be , hogy a kormány két évig nem ad ki engedélyt Budapesten új Airbnb-re. A platform most azt szorgalmazza, hogy a kormány és a helyi önkormányzatok ismerjék el az otthonmegosztás gazdasági előnyeit helyi és nemzeti szinten egyaránt, és biztosítsák, hogy a magyar házigazdák továbbra is megoszthassák otthonaikat.