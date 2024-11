Elszálltak a garázsárak: hihetetlen összegeket kérnek értük a belvárosban

Átlépték a garázsok az elmúlt időszakban a 9 millió forintos átlagos eladási árat országszerte, a kiadó parkolóhelyekért pedig átlagosan 34 ezer forintot kértek a tulajdonosok októberben – derül ki a zenga.hu ingatlankeresési- és hirdetői oldal adataiból. Mindez azt jelenti, hogy egy év alatt 17 százalékkal drágultak a fedett autóbeállók, de Budapest központjában a fővárosi átlagár többszörösét is elkérhetik egy garázsért.

A hideg és nyirkos idő megjelenésével egyre többen keresnek eladó vagy kiadó garázst, és úgy tűnik, hogy növekszik azoknak a száma is, akik kocsibeállót hirdetnek meg. Az elmúlt három hónapban megemelkedtek a garázsok átlagárai, olyannyira, hogy

augusztusban átlépte, októberben pedig tartotta a 9 millió forintos határt az átlag eladási ár országszerte.

A kiadó kocsihelyekért pedig átlagosan 34 ezer forintot kérnek a bérbeadók. A garázskiadás az elmúlt években jó befektetésnek bizonyult.

A tavalyi év hasonló időszakához képest a garázsok eladási ára 17 százalékkal, a havi bérleti díj pedig több mint 20 százalékkal nőtt.

A főváros egészét tekintve és a vármegyeszékhelyeken nincs jelentős különbség az árakban, ám Budapest kerületein belül igencsak eltérnek az eladók és bérbeadók által meghirdetett összegek. A külvárosi kerületekben olcsóbban lehet hozzájutni zárt autóbeállókhoz: a portálon egy IV. kerületi kisebb garázs már 4,5 millió forintért elérhető, egy átlagos állapotú IX. kerületi, 12 négyzetméteres garázst pedig 6-7 millió forintért hirdetnek. Ugyanígy az országos átlagnál olcsóbban, havi 30 ezer forintért lehet bérelni zárt garázst.

Ugyanakkor Budapest központjában az egekben jár az eladási ár és a bérleti díj is. A belvárosban nagyon kevés garázshelyet hirdetnek meg eladásra vagy kiadásra, azt is általában új építésű házak mélygarázsaiban, teremgarázsaiban. Ehhez hozzájárul még, hogy az elmúlt hónapokban egyre több hír jelent meg arról, hogy több kerületben is megváltoznak a parkolási szabályok, zónák és díjak. Így nem ritka, hogy a központi kerületekben 12-13 millió forintot is elkérnek egy-egy kocsibeállóért, de augusztusban 18 millió forintért is hirdettek teremgarázshelyet – mondta Lipták Zsuzsa, a zenga.hu ügyvezetője.

Ugyanezen okok miatt kétszer, sőt egyes kiemelt körzetekben – irodaparkok közelében, a Parlament környéke, vagy a XII. kerület – akár háromszor annyiba is kerül a havi bérleti díj, mint a külső kerületekben.

Például a III. kerület Kolosy tér környékéhez közeleső részén egy garázs havi bérleti díja már 50 ezer forint, míg a II. és XII. kerület frekventált részein 75-80 ezret is elkérnek érte havonta. A portál adatbázisában a legdrágább kiadó garázs bérleti díja 90 ezer forint, igaz ez elektromos SUV-ok töltésére is alkalmas.

