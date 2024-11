Mennyiért vehetünk most házat a fővárosi agglomerációban?

Megnövekedett a kereslet a fővárosi agglomerációs térség ingatlanjai iránt, 2022-höz képest 6, 2023-hoz mérten pedig 26%-kal több ingatlan cserélt tulajdonost a területen. A négyzetméterárak a teljes agglomerációt vizsgálva átlagosan 10%-kal, 650 ezer forintra emelkedtek. A Duna House ügyfelei körében a legnépszerűbb a déli agglomerációs térség volt. Az agglomerációt választók 12 és 440 millió forint közötti vételáron szerződtek új otthonukra.

A 2024-es ingatlanpiaci fellendülés hatására országszerte nőtt az ingatlantranzakciók száma és nem volt ez másként Budapest agglomerációjában sem. A tisztább levegő és a tágasabb, természetközelibb élettér iránti igény továbbra is aktívan befolyásolja a családok preferenciáit az ingatlankeresés során, ennek megfelelően az otthonteremtési támogatások és a kedvező hitelkamatok hatása a fővárosi agglomeráció ingatlanpiacán is nyomott hagyott – mondta el Máté Ferenc, a Duna House Vezérigazgató-helyettese.

Bár a korábbi évekre jellemző, erős kiköltözési hullám mára lecsengett – sőt azóta már egy egyensúlyi állapot is kialakult a főváros környéki területeken – mégis az idei év januárja és októbere között zárult agglomerációs adásvételek száma 6%-kal meghaladta a 2022-es, 26%-kal pedig a 2023 év eladásait a cégcsoport adatai szerint.

A fokozódó kereslet hatására a teljes agglomerációs térségben 10%-os áremelkedést követően 650 ezer forintra nőtt az átlagár négyzetméterenként, míg

az ingatlanra fordított összeg átlaga 59,5 millió forintról 70,2 millió forintra ugrott.

Kiugró, közel 20%-os drágulás jellemezte a 2023-as év során legolcsóbbnak számító északi szektor átlagos négyzetméterárait (600 ezer Ft/m2), de 10-12%-kal többet kell költeni tavalyhoz képest a déli és a délkeleti szektorban is, ezzel szemben a keleti szektor településeit választó vásárlók 6%-kal csekélyebb, 613 ezer forintos átlagos négyzetméteráron köthettek adásvételt.

A Budapestet körülvevő agglomeráció hat szektora közül a tavalyihoz hasonlóan 2024-ben is a nyugati szektorban kerül négyzetméterenként a legmagasabb, átlagosan 739 ezer forintos összegbe az otthonteremtés,

ami 7%-os pluszt jelent 2023-hoz képest. Ingatlanérték tekintetében azonban továbbra is az északnyugati szektor házai és lakásai vezetik a sort, itt a tavalyi 74,3 millióról 91,1 millió forintra nőtt az átlag. Az északnyugati egyébként a második legdrágább szektor, az átlagos négyzetméterár 9%-os emelkedés után meghaladta a 700 ezer forintot a területen. Aki kevesebb ráfordítással szeretne ingatlant vásárolni, de ragaszkodik a főváros körüli elhelyezkedéshez, annak a délkeleti szektor nyújtja a legmegfizethetőbb alternatívát, itt 560 ezer forintot kóstál egy négyzetméter.

A négyzetméterárakat illetően a legdrágább ház (2,1 millió Ft/m2) az északnyugati szektorban kelt el, míg a legalacsonyabb egységárat, 169 ezer forintot a nyugati szektorban fizette egy vevő.

Volt, aki a 440 millió forintos vételárat sem volt rest kifizetni álmai otthonáért az északnyugati szektorban,

de 12 millió forintért is vehetett kis méretű házat az, akinek a keleti szektor is megfelelt. A Duna House ügyfélkörében idén is a déli szektor volt a legkeresettebb, az agglomerációt választó vásárlók 28%-a szerződött ezen a területen új otthonára. A vevők ötöde szerződött a pénztárcabarát délkeleti szektorban, 15%-uk a nyugati, 14-14%-uk az északi és az északnyugati szektor településeit választotta, míg a fennmaradó 9% keleten kötött adásvételt.

A címlapkép illusztráció.

