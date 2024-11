Bréking! Karácsony Gergely új javaslata megszüntetné a zöld rendszámos autók ingyenes parkolását

Parkolási rendszerváltó csomagot nyújtott be a Fővárosi Közgyűlésnek Karácsony Gergely - derül ki a főpolgármester péntek déli bejelentéséből. Ebben többek között arra tesz javaslatot, hogy szűnjön meg a zöld rendszámú autók ingyenessége, ami szerinte ma már a parkolóhelyek pazarlását eredményezi.

Városból otthon – hatékonyabb, egyszerűbb és igazságosabb parkolási renddel az élhető Budapestért címmel adott ki közleményt Karácsony Gergely.

Parkolási rendszerváltó csomagra teszek javaslatot a Fővárosi Közgyűlésnek, az elmúlt hetekben annak tartalmát egyeztettük több kerületi polgármesterrel, közgyűlési képviselőkkel - olvasható a közösségi médiában megjelent bejegyzésében.

Úgy fogalmaz, hogy javaslata

megszabadítja a várost a parkolás „szent teheneitől”.

Ezek szerinte a következők:

Legyen olcsóbb a parkolás annak, akinek van BKK bérlete. A BudapestGO váljon egy általános közlekedési applikációvá, amivel a parkolást is intézhetjük, a bérletes kedvezménnyel ösztönözzük a bérletvásárlást és a közösségi közlekedés használatát. Legyen olcsóbb a parkolás üzemeltetése! Szűnjenek meg a parkoló automaták, amiket egyre kevesebben használnak, de a fenntartásuk nagyon sokba kerül. Maradjon ez a pénz a kerületeknél Legyen igazságosabb a parkolóhelyek elosztása!

Ezen utolsó pont keretében azt javasolja:

Szűnjön meg a zöld rendszámú autók ingyenessége, ami ma már a parkolóhelyek pazarlását eredményezi,

és amivel a kevésbé tehetősek fizetik a jobb módban élők kedvezményeit.

A Fővárosi Közgyűlések ülésrendjének elérhető oldaláról kiderül, hogy november 27-ére valóban be van tervezve egy közgyűlés, és Karácsony Gergely be is terjesztett egy napirendi pontot, ami a fővárosi parkolást érinti. Egyelőre azonban ennek a részletei és dokumentumai nem elérhetőek.

Mi áll a javaslatcsomag hátterében?

Egy videót is közzétett a főpolgármester, melyben pár percben kifejti a döntése mögött meghúzódó érvrendszert. Ebben leszögezi: ma Budapesten több az autó, mint a parkolóhely. Megítélése szerint az is gond, hogy ezeket a felületeket parkolásnak szentelik, ahelyett hogy szélesebbek lennének a járdák, vagy a zöldfelületeket növelnék.

"A közterület értékes jószág a városban, amiből egyszerűen nincs elég" - értékelte. A jobb parkolási rendszer érdekében szerinte le kell vágni néhány politikai szent tehenet.

A novemberi közgyűlési ülésen ez a javaslatcsomag már napirenden lehet - derül ki a videóból. Az egyik ilyen szent tehén szerinte, hogy szükség van-e ennyi parkolóautomatára Budapesten. Emlékezetes, Vitézy Dávid, a főpolgármester korábbi legnagyobb kihívója épp a napokban javasolta, a rendkívül költségesen üzemeltethető parkolóautomatákat szereljék le. Az emberek 80%-a mobillal fizet már a parkolásért, mégis fenntartanak az önkormányzatok egy drága infrastruktúrát. A parkolásból befolyt összegek csökkennek ezekkel a költségekkel, így nem járulnak hozzá olyan mértékben a fejlesztésekhez - mondta. "Itt az ideje, hogy Budapesten megszüntessük a parkoló automaták jelenlétét" - fogalmaz. "Éppen ezért arra teszek javaslatot, hogy 2026 júliusától szűnjön meg Budapesten a parkolóautomatákon keresztül megvalósuló fizetés" - teszi hozzá. Ismertetése szerint lesznek tájékoztató táblák.

A másik szent tehén, amit le kell vágnunk, az a nemzeti mobilfizetési rendszer - jelentette ki Karácsony Gergely. Ismertetése szerint az állam ezzel a rendszerrel 10%-ot levesz a parkolási befizetésekből. A bíróságok már kimondták szerinte, hogy ez egy olyan monopólium, aminek semmi keresnivalója a parkolási fizetésekben. "Az önkormányzat ezért egy saját mobilfizetési rendszert fog kialakítani, a Budapest GO-n keresztül valósítják meg" - jelentette be. Akik ezen keresztül fizetik ki a parkolást, azok kedvezményt kaphatnak a parkolási díjukból, ha van bérletük - mondta.

Kiemelte:

Budapesten nem autósok vannak, bringások, gyalogosok, meg BKV-zók, hanem emberek, akik közlekedni akarnak.

Majd így folytatta: "nagyon szeretnék az autósok egy részét rábeszélni arra, hogy nagyobb mértékben használják a közösségi közlekedést". Azt vetíti előre, hogy a bérletnek köszönhető parkolási kedvezmény miatt megveszik a közösségi közlekedés bérletet az érintett autósok, és hátha majd gyakrabban pattannak fel a buszra vagy villamosra és nem csak az autójukat fogják használni.

A következő szent tehén a zöld rendszámos autóknak nyújtott, teljesen idejét múlt kedvezmények - vezeti fel a következő javaslatát Karácsony Gergely a megosztott videóban. Hivatkozik szakértőkre, "miszerint globálisan a zöld autózás nem is annyira zöld, hiszen például akkumulátorgyárakat kell miatta telepíteni". Majd így folytatja: "az is hagyján, hogy a zöld rendszámos autók egy jelentős része valójában nem is elektromos, csak egy pici elektromos motor van benne annak érdekében például, hogy zöld rendszámmal ingyenesen parkolhassanak".

Az igazi probléma az, hogy a zöld rendszámos autó pont annyi helyet foglal el a városban a parkolás esetében, mint a nem zöld rendszámos autó. Itt az ideje, hogy ezt a szent tehenet is levágjuk,

és megszüntessük azt az igazságtalanságot, hogy ha valakinek van pénze egy nagyon drága zöld rendszámos autót, akkor annak nem kell fizetnie parkolási díjat, míg annak, akinek nincs pénze drága zöld rendszámos autóra, annak kell fizetnie parkolási díjat - magyarázta Karácsony Gergely, aki szerint mivel a zöld rendszámos autók száma folyamatosan nő, de a parkolóhelyek száma ezt nem tudja lekövetni, ma már egy nagyon fájó igazságtalan helyzet alakult ki.

Nagyon sok parkolóhelyet a zöld autók foglalnak el mások elől

- fogalmazott. "Nagyon sok forgalmat generálnak azáltal, hogy ingyenesen parkolhatnak" - tette hozzá. "Volt egy időszak, amikor ez egy indokolható cél volt, hogy népszerűsítsük és támogassuk a zöld rendszámos autók elterjedését, de

ma már elértük a plafont, itt az ideje, hogy változtassunk ezen és megszüntessük azt a privilégiumot,

hogy akinek zöld rendszámos autója van, nem kell parkolási díjat fizetnie" - érvelt a főpolgármester, aki szerint lehet, hogy ez a javaslatcsomag nem népszerű, de biztos abban, hogy ez helyes.

"Ahhoz, hogy egy jobb várost tudjunk építeni, ahhoz bizony meg kell változtatnunk dolgokat, hiszen a világ is változik, nekünk is változnunk kell, többek között a parkolási rendszerben. De biztos vagyok abban, hogy ennek a csomagnak az elfogadása hozzájárul ahhoz, hogy Budapest egy zöldebb, szolidárisabb, igazságosabb hely legyen - mondta.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Koszticsák Szilárd