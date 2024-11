Nagyon lassan halad az otthonfelújítási program, nagy változás jön januárban

Az ország 4,5 millió lakóingatlanának jelentős része sürgős felújításra szorul, ami komoly kihívást jelent mind a tulajdonosok, mind az állam számára. A helyzet súlyosságát jól mutatja, hogy a lakásállomány negyede a legrosszabb, HH energetikai kategóriába tartozik.

Különösen aggasztó a családi házak helyzete: a 2 millió családi ház 71%-a GG vagy annál rosszabb besorolású.

Horváth Áron, a MEHI ügyvezetője szerint a lakásállomány jelenlegi felújítási rátája mindössze 1% évente, és ez sem jelent minden esetben átfogó, mélyreható korszerűsítést.

Az energiahatékonyság javítása nem csupán környezetvédelmi szempontból fontos, hanem az ország energiafüggőségének csökkentése miatt is. Emellett az Európai Unió elvárásai is sürgetik a változást: 2030-ig legalább 16%-kal kell mérsékelni a lakóépületek primerenergia-fogyasztását a 2020-as értékekhez képest. Ez a cél csak úgy érhető el, ha jelentősen felgyorsul a felújítási folyamat, vagy a legrosszabb besorolású épületeket közel nulla energiaigényűre korszerűsítik.

A probléma megoldására az állam több programot is elindított. Az Otthonfelújítási Program (OFP) 2024 júliusától indult el, kifejezetten energiamegtakarítási célokkal. A program kerete azonban csak 20 ezer családi ház felújítására lesz elegendő, ami a 2 millió rászoruló ingatlanhoz képest csekély szám. Az OFP mellett más lehetőségek is rendelkezésre állnak. Újraindul a 3+3-as Vidéki Otthonfelújítási Támogatás, amely bár nem kifejezetten energetikai célú, mégis sokan használták fel szigetelésre vagy napelemek telepítésére.

Az OFP első négy hónapjának eredményei azonban nem túl biztatók. Eddig mindössze 500 szerződés köttetett, és 4000 beadott igény vár elbírálásra vagy hiánypótlásra.

A program lassabban halad, mint a korábbi hasonló kezdeményezések - emelte ki a szakértő.

Boldizsár Ildikó, a Rezsinullázó integrátor-tanácsadó vezetője is megerősítette, hogy az OFP keretében 20 ezer otthon támogatására van lehetőség, de eddig csak 3-4 ezer támogatás elbírálása van folyamatban. Ez azt jelenti, hogy még bőven van tér a program bővítésére.

A szakértő kiemelte, hogy az eddigi tapasztalatok alapján a jelentkezők többségénél akár 40%-os energiahatékonyság-javulás is könnyen elérhető. Azoknál pedig, akik hőszivattyú beépítésére is vállalkoznak, ez az arány akár a 60%-ot is elérheti. Fontos megjegyezni azonban, hogy ez utóbbi megoldás már valószínűleg túllépi a 7 millió forintos támogatási keretet.

2025-től több változás is életbe fog lépni. Az egyik legfontosabb, hogy míg most csak az 1991 előtt épült ingatlanok vehetnek részt a programban, 2025-től már a 2007 előtt épült házak tulajdonosai is pályázhatnak.

Fontos kritérium lesz, hogy a jelentkezőknek 2024. október 31-e előtti lakcímmel kell rendelkezniük az adott ingatlanban. A 30%-os primerenergia-megtakarítás továbbra is alapvető elvárás marad.

Emellett jövő év elejétől várhatóan elindul a Vidéki Otthonfelújítási Támogatás is, ami kizárólag az 5000 fő alatti településeken élők számára lesz elérhető. Itt nincs konkrét energiahatékonysági követelmény, viszont csak gyermekes családok igényelhetik. A támogatás formája is eltér: 3 millió forintig nem kamatmentes, hanem 3 százalékos kamattámogatást jelent, ami mintegy 4,5 százalékos hitelkamatot eredményez 10 éves futamidőre. Mivel ez fedezetalapú hitel, itt értékbecslésre is szükség lesz.

"Természetesen ezt a támogatást is olyan felújításra érdemes felhasználni, amivel csökkenthető a rezsiköltség" - hangsúlyozta Boldizsár Ildikó.

Illésné Szécsi Ilona, a RenoPont egyablakos lakossági energiahatékonysági hálózat vezetője rávilágított, hogy az Otthonfelújítási Program keretében KEHOP forrásból 73 milliárd forintnyi keret használható fel, ami 12-15 ezer ingatlan korszerűsítésére lesz elegendő. A program a regionális egyenlőtlenségek csökkentésére is különös figyelmet fordít: a keretösszeg kétharmadát a négy kevésbé fejlett régióban (Dél-Dunántúl, Dél-Alföld, Észak-Alföld, Észak-Magyarország) kell felhasználni. A támogatás célcsoportját a 2007 előtt épült házak tulajdonosai és haszonélvezői alkotják. A szakértő szerint a sikeres pályázat három kulcsfontosságú elemre épül:

az energetikai felmérésre,

a pályázati tanácsadásra és

a megfelelő kivitelező kiválasztására.

Ez utóbbi különösen nagy kihívást jelenthet, mivel a korábbi kivitelezői adatbázist törölni fogják, ami megnehezítheti a megbízható szakemberek felkutatását.

Bár a 7 millió forintos támogatási összeg nem minden esetben fedezi egy komplex felújítás teljes költségét, szakértők szerint érdemes lehet akár részleges korszerűsítésbe is belekezdeni. Ha a teljes felújítás nem is jön ki a támogatásból, a homlokzati hőszigetelést mindenképpen érdemes elkészíttetni és a kisebb munkálatokat később önerőből is el lehet végezni.

Felmerülő kérdések

A tájékoztatót követően a támogatási programok kapcsán az alábbi kérdések merültek fel:

Vályogházra is igényelhetők-e a támogatások?

Az OFP esetében nem kell jelzálogjogot bejegyezni, a Vidéki Otthonfelújítási Támogatásnál viszont igen. A banki elbírálástól függ, hogy vályogházat elfogad-e fedezetként, de elméletileg ebben az esetben is lehetséges.

Mennyivel bővítheti a jogosultak körét az, hogy az OFP-nél már a 2007 előtt épült házak tulajdonosai is pályázhatnak?

Korábban mintegy 1,5 millió ház volt jogosult, ez pár százezerrel bővülhet, de ami fontosabb, hogy ezekben több olyan háztartás is lehet, amelyeknek megvan a szükséges önereje, például a budapesti agglomerációban.

Akkumulátor nélküli napelem telepítése lehetséges lesz-e a 3+3-as pályázatban?

Igen.

