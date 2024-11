Így lehet az otthonod felújítása az évszázad üzlete

Hétről hétre egyre többen vizsgálják meg a lehetőséget, hogy igénybe vegyék a 2024. július 1-je óta elérhető otthonfelújítási támogatást. De vajon tényleg ez a legjobb döntés? Az igényléshez nemcsak a jogszabályokat kell ismerni, hanem az energiahatékonysági szempontokat is – hívta fel a figyelmet a Magyar Családi Ház Tulajdonosok Egyesülete (MCSTE).

A 2018-ban alakult MCSTE azon dolgozik, hogy a családi házak felújításai valóban energiahatékonyak és anyagilag is kifizetődők legyenek. Az egyesület szakértői hangsúlyozzák, hogy az egyes beruházások sorrendje kulcsfontosságú. Egy energiahatékony felújítás nemcsak korszerűbbé és értékesebbé teszi az ingatlant, de a rezsiköltségeket is drasztikusan csökkenti. A felújítás pedig nemcsak megtérül, hanem további fejlesztésekre is lehetőséget ad.

Az egyesület olyan szakmai anyagot tett közzé, amely segít az otthonfelújítási támogatás hatékony és jogszerű kihasználásában. A dokumentum konkrét példákon keresztül mutatja be, milyen korszerűsítési lehetőségekre vehető igénybe, vagy éppen nem javasolt, a támogatás, és melyik munkafolyamatok vezetnek energiahatékony működéshez - mondta el Gulyás István, az MCSTE elnöke, aki három céljukat emelte ki:

Elsődleges cél, hogy mindenki átgondolt és tudatos döntést hozzon a felújítások során.

Másodsorban olyan műszaki és építésjogi dokumentumokat biztosítanak, amelyekkel elkerülhetők a buktatók és nagyobb eséllyel nyerhetők el a támogatások.

Harmadszor pedig egy olyan utat mutatnak, amely támogatások nélkül is járható.

A Magyar Családi Ház Tulajdonosok Egyesülete további energiahatékonysági javaslatokkal és ötletekkel segíti tagjait, bízva abban, hogy segítségével minél több és minél hatékonyabb otthonfelújítás valósulhat meg.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ