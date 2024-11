Kínai ügyfélreferenssel bővíti csapatát a CBRE Magyarország

Olyan szolgáltatást vezet be a CBRE a magyarországi piacon, amelynek középpontjában a kínai befektetők ingatlanvásárlásainak ösztönzése és a partnerek helyi támogatása áll. A referens nemcsak megoldást kínál a magyar kereskedelmiingatlan-szektor hiányosságaira, hanem hatékonyan kezeli a hazánkban befektetni szándékozók előtt álló olyan kihívásokat is, mint például az átláthatóság, vagy éppen a bizalom erősítése.

A vállalati partnerek nagyszámú érdeklődésének köszönhetően hazánk az utóbbi időszakban a kínai befektetések egyik európai éllovasává vált, és ez a trend a kereskedelmiingatlan-piacot is érintette.

A CBRE kínai ügyfélreferensi szolgáltatásának elindítása egyben válasz a magyarországi befektetési trendek változására is. A korábban jellemzően német és amerikai szereplők által dominált hazai piac a COVID utáni időszakban gyökeresen megváltozott, ami szükségessé tette a déli és keleti térségek, különösen Kína felé történő nyitást.

A kínai vállalatok már előszeretettel fektetnek be Magyarországon, és ez a jelenleginél szorosabb kapcsolatot igényel.

A kezdeményezés több alapvető kihívásra is megoldást nyújt: mivel a kínai vállalatok számára nehezen átláthatók a helyi viszonyok, csökken a bizalmuk a szektor irányába, ráadásul eddig nem létezett olyan szolgáltatás, amely segítené őket. Emellett a kulturális, jogi, gazdasági és társadalmi különbségek is problémákat okozhatnak számukra. A CBRE célja, hogy áthidalja ezeket a hiányosságokat, továbbá a kínai befektetők és vállalkozások bizalmát javítsa a hazai szektor felé.

A CBRE kínai partnerekkel foglalkozó szolgáltatása továbbá egy olyan sokoldalú üzletfejlesztési szerepet is betölt, amely a szervezet valamennyi részlegét átfogja. A képviselet az Ázsiából érkező befektetők legelső kapcsolattartó pontjaként arra törekszik, hogy a vállalat magyarországi szolgáltatásait saját globális hálózatába integrálja.

„Fő kihívásaink közé tartozik a CBRE szolgáltatásainak összehangolása az ügyfelek elvárásaival, valamint a belső csapatok és a leendő befektetők tájékoztatása az iroda létrejöttével megnyíló lehetőségekről. Dedikált munkatársaink a saját szolgáltatásaink népszerűsítése mellett arra összpontosítanak, hogy stabil kapcsolatot teremtsenek a globális kínai vállalkozásokkal. Képviseletünk nem titkolt célja, hogy ösztönözze a távol-keletről érkező befektetéseket, hosszú távú kapcsolatokat ápoljon a Magyarországgal tervező külföldi vállalkozásokkal és nem utolsó sorban megszilárdítsa a CBRE helyi piacvezető pozícióját” – mondta Tim O’Sullivan, a CBRE Magyarország tőkebefektetési csapatának vezetője.

Hazánk közlekedési hálózata kiváló hozzáférést biztosít a kulcsfontosságú európai piacokhoz, ami még tovább növeli az ország vonzerejét. Emellett a több évtizedes gyökerekkel rendelkező, helyi kínai közösség is kellő kulturális és logisztikai támogatást nyújthat az újonnan érkező befektetőknek. A nemzetek közötti kulturális érzékenység áthidalása pedig kulcs a gördülékenyebb kommunikációhoz és az erősebb üzleti kapcsolatok kialakításához.

„Magyarország vonzó célpont lehet a kínai befektetők számára, ez többek között olyan programoknak is köszönhető, amelyek megfelelő ösztönzőket és támogatásokat kínálnak az érdeklődő vállalatoknak. Külön pozitívum, hogy az ország például kedvező adókulcsokkal is büszkélkedhet, ami pénzügyi szempontból még vonzóbbá teszi a magyar piacot az Európában terjeszkedni kívánó távol-keleti vállalkozások számára. Az iroda nyitása egyben számunkra is egy kiváló tanulási lehetőség, hiszen így partnereinkkel közösen fektethetjük le a jövő távol-keleti üzleti kapcsolatainak alapjait” – tette hozzá Vicky Li, a CBRE Magyarország kínai ügyfélreferense.

A vállalat kínai befektetők felé történő nyitásáról egy korábbi interjúban Kibédi Varga Lóránt, a CBRE Hungary Managing Directora is beszélt:

Címlapkép forrása: Shutterstock