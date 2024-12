Sok vásárló inkább 2025-re halasztja a lakásvásárlást

Már a csapból is az folyik, hogy a kínaiak letarolták az európai piacot az államilag agyontámogatott autóikkal, ha...

A modernitás felé haladást úgy is lehetne értelmezni, mint az egyre nagyobb és áthatóbb állam kialakulását. Hol...

Ebben a hónapban is bővítettem, most Pepsit vettem. Eladtam a T. Rowe Price részvényeimet, amik után nem is kaptam...