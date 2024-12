Több százezren élnek ma Budapesten bérelt lakásban - Mutatjuk, hol, mennyien vannak

Az elmúlt hónapokban nagy figyelmet kapott a hazai bérlakáspiac, ami elsősorban a fővárosi lakhatási kérdések során került előtérbe. A lakhatás költsége ugyanis - mind vásárlás mind bérlés esetén - jelentős terhet jelent a fiatalok számára. Vannak, akik ezt a kínálat hiányával magyarázzák, melynek hátterében részben a turisztikai célú szálláshelyeket, részben az üresen álló lakásokat teszik felelőssé. Bár ez csak részben magyarázza a folyamatot, az MNB legfrissebb Lakáspiaci Jelentése alapján megnéztük, mely kerületekben van a legtöbb üres lakás, a legtöbb bérlő és a legtöbb Airbnb-n keresztül hirdetett lakás.

Magyarországon a legutóbbi népszámlálás szerint mintegy 4 millió lakott lakás található, ennek 90 százalékát a tulajdonosok lakják, 9 százalékát pedig bérlők használják. A kiadott lakások jellemzően a nagyobb városokban találhatók, és ebben is kiemelkedik Budapest belvárosa.

A főváros belvárosi kerületeiben minden harmadik lakott lakást bérlők lakják.

A már említett népszámlálás alapján Budapesten mintegy 800 ezer lakott és 160 ezer nem lakott lakás található. A lakott lakások 91 százaléka magyar állampolgárok, míg 3 százaléka külföldi személyek tulajdonában van. További 2 százalékuknak egyéb tulajdonosa van, például vállalkozások, míg 4 százalékuk az önkormányzatok tulajdonában van.

A fővárosban a lakott lakások 18 százaléka, mintegy 140 ezer lakás van bérbe adva, melyek legnagyobb arányban a belvárosi kerületekben (V., VI., VII., VIII.) találhatók, ahol minden harmadik lakott lakást bérlők lakják. Ahogy az alábbi ábra mutatja,

az V. kerületben 10-ből mindössze 4 lakásban lakik ténylegesen is a tulajdonos.

10-ből közel 3 lakás üres vagy nem lakáscélokat szolgál, 10-ből 2-ben bérlők laknak, és 10-ből 1-et másodlagos célokra használnak, azaz nem állandó jelleggel laknak benne. Ehhez hasonlóak az arányok a VI. és a VII. kerületekben is, ahol szintén 50% alatt marad a tulajdonos által lakott lakások aránya.

Budapest legtöbb kerületére igaz, hogy viszonylag magas az üres és egyéb célokra, például irodaként használt lakások aránya, mely kategória vélhetően a rövid távra kiadott lakásokat is magába foglalja. A fővárosi lakásállomány mintegy 13 százalékát teszik ki az üres lakások, de a belvárosi V., VI., VII. kerületekben ez rendre a 24, 19 és 18 százalékot is eléri.

Az Airbnb is itt a legelterjedtebb

Az airdna.co adatai alapján

2024-ben a fővárosban összesen mintegy 15 ezer Airbnb-jellegű szálláshelyet tartanak nyilván, ami 66 százalékos bővülést mutat a 2020-as szinthez képest.

A belvárosban a legtöbb rövid távra kiadott lakás a VII. kerületben található, mintegy 4400 darab, de a VI., VIII. és V. kerületben is kimagasló számú, rendre 2700, 2000 és 1800 lakás bérelhető rövid távra.

Ahogy korábban részletesen foglalkoztunk a témával, a VI. kerületben 2024 szeptemberében lezajlott népszavazás eredményeképp a terézvárosi önkormányzat nullára csökkenti a kiadható napok számát az egyéb és magánszálláshelyek esetében, ami 2026. januártól lép majd életbe. Az MNB elemzői arra hívták fel a figyelmet, hogy emiatt a VI. kerületben az ilyen módon kiadott lakások egy része átterelődhet a hosszú távú bérleti piacra, növelve ezzel a kiadó lakások kínálatát, és mérsékelve a bérleti díjak további növekedését.

Ezzel párhuzamosan a kormány is érdemi szigorításról döntött, az Airbnb-engedélyek kiadására Budapesten 2025-től kétéves moratóriumot vezet be, valamint a magánszálláshelyek után fizetendő éves átalányadót 38 400 forintról 150 ezer forintra emeli. Ez utóbbi döntés a befektetési keresletet csökkentheti a fővárosban.

Hány bérlő él ma Budapesten?

A 2022. évi népszámlálás szerint

1,65 millió fő lakik Budapesten, 16 százalékuk, mintegy 263 ezer fő bérlőként.

A belvárosi kerületekben a bérlők aránya a 30 százalékot is meghaladja, míg a külső kerületekben arányuk 10 százalék alatt marad. A fővárosban lakást bérlők 28 százaléka lakik önkormányzati tulajdonú lakásban, kerületenként azonban jelentős eltérések figyelhetők meg: míg a XV. kerületben a bérlőkön belül 42 százalék az önkormányzati bérlők aránya, addig a II. kerületben ez mindössze 5 százalék.

A fiatal bérlők jellemzően a belvárosi kerületeket keresik, az V. és VI. kerületben minden harmadik lakást 30 év alattiak bérelnek, de a többi belvárosi kerületben is 20 százalék feletti a részaránya a 30 év alatti bérlők által lakott lakásoknak. Ugyanakkor az is megfigyelhető, hogy a fővárosban a fiatalok sokkal nagyobb arányban élnek bérelt lakásban, a 30 év alattiak 42 százaléka, mely arány az V. és VI. kerületekben a 60 százalékot is eléri.

A lakásárak megfizethetőségét jól tükrözi, hogy

míg a 40 év felettiek által lakott lakásokon belül a bérelt lakások aránya 7 százalék országosan, Budapesten ez az arány 13 százalék,

a belvárosban pedig ennél is magasabb, 20 százalék felett van.

Mindenképpen pozitív tehát, hogy hosszú évek után a bérlakásban élők és a bérleti piac is nagyobb figyelmet kapott, hiszen a főváros egyes kerületeiben már a nyugat-európai átlagokat tükrözi a saját és a bérelt lakásban élők aránya.

