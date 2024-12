Közel félmillió dollárba került az egy eurós szicíliai ház felújítása

A chicagói Meredith Tabbone az elmúlt öt évben közel félmillió dollárt költött álmai otthonának felépítésére Olaszországban. A pénzügyi tanácsadóként dolgozó nő egy 1 eurós házakciót kihasználva vásárolt ingatlant a szicíliai Sambuca városában, ahol családi gyökerei is vannak - közölte a CNBC

Tabbone 2019-ben szerzett tudomást a Sambuca által meghirdetett akcióról, amelyben elhagyott ingatlanokat árvereztek el 1 eurós kezdőáron. Épp ekkor kutatta családja történetét is, és kiderült, hogy dédnagyapja ugyanebből a szicíliai városból vándorolt ki Amerikába. Ezt jelnek vette, és úgy döntött, licitál egy ingatlanra.

Végül 5555 eurós ajánlattal nyerte meg az árverést.

Az adókkal és illetékekkel együtt összesen 5900 eurót fizetett az ingatlanért. Később a szomszédos épületet is megvásárolta 22 000 euróért, hogy egybenyissa a két házat.

A felújítás során Tabbone teljesen átalakította az épületeket. Falakat bontott le, kiegyenlítette a padlószinteket, acélgerendákat épített be a földrengésvédelem érdekében, és két teraszt is kialakított. A modern konyha mellett két fő hálószoba, két vendégszoba, étkező, könyvtár, nappali és egy szárazfűtéses szauna is helyet kapott az otthonban.

A teljes felújítás végül 425 000 euróba került, de az alapterület is az eredeti 55 négyzetméterről 240 négyzetméterre bővült.

Az elkészült otthont Casa dell'Architettónak nevezte el, édesapja emlékére, aki építész volt. Tabbone azt tervezi, hogy évente négy hónapot tölt majd Szicíliában, és rendszeresen vendégül látja barátait és családtagjait. Az elkészült ingatlanról ide kattintva egy videó is elérhető.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

