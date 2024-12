Ingyen adják magánkézbe a budapesti vasúti pályaudvarokat, kiakadt Vitézy

A kormány kiemelt nemzetgazdasági érdekre hivatkozva 99 évre magánkézbe adná a főbb budapesti pályaudvarok ingatlanhasznosítását - számolt be a 24.hu. Január végén zárul is a pályázat, és tavaszra már ki is szerződnék 2025-től 2124-ig az összes budapesti pályaudvar ingatlanait és környezetüket. Vitézy Dávid közlekedési és városmobilitási szakértő egy LinkedIn posztban a kockázatokra hívta fel a figyelmet.