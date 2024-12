Elárulták a szakértők, mennyivel emelkedhetnek jövőre a brit lakásárak

A brit lakáspiac novemberben jelentős erősödést mutatott, azonban a gazdasági bizonytalanságok miatt az elkövetkező időszakban lassulás várható. A Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) legfrissebb felmérése szerint az árak emelkedtek, de a szakértők óvatosságra intenek a jövőbeli kilátásokat illetően.

A Reuters által megkérdezett közgazdászoknál is magasabb értéket mutat az RICS novemberi lakásármutatója a brit piacon, miközben a Nationwide és a Halifax jelzáloghitelezők adatai is megerősítették az árak erőteljes növekedését.

A Bank of England statisztikái szerint októberben rekordszámú jelzáloghitelt hagytak jóvá lakásvásárlásra,

ami 2022 augusztusa óta nem látott aktivitást jelez. Ennek ellenére az RICS szakértői arra figyelmeztetnek, hogy jövőre lassulhat az értékesítések üteme.

Tarrant Parsons, az RICS vezető közgazdásza szerint bár a legutóbbi felmérés eredményei továbbra is a kereslet folyamatos javulását jelzik a lakáspiacon, a szélesebb makrokörnyezet valószínűleg további ellenszelet jelent majd a jövőre nézve. A jelzáloghitel-kamatlábak közelmúltbeli emelkedése ugyanis hamarosan visszafoghatja a piaci aktivitás élénkülését, és ez tükröződik az ebben a hónapban érkező, kissé kevésbé optimista értékesítési várakozásokra vonatkozó adatokban.

A Rightmove online ingatlanportál ugyanakkor optimistább a 2025-ös kilátásokat illetően. Előrejelzésük szerint

az eladási árak 4 százalékkal emelkedhetnek, ami 2021 óta a legmagasabb növekedési ütem lenne.

Tim Bannister, a Rightmove ingatlanszakértője mozgalmasabb évet vár 2025-ben, körülbelül 1,15 millió tranzakcióval.

Az ingatlanadó áprilisi emelése várhatóan fellendíti az aktivitást az év első felében. Emellett a Bank of England kamatlábainak további csökkentése is támogathatja a piacot. A jegybank novemberben másodszor csökkentette a kamatokat 2020 óta, de jelezte, hogy a jövőbeni csökkentések valószínűleg fokozatosak lesznek. A szakértők szerint az új kormány első költségvetése jövőre kissé gyorsabb inflációt és gazdasági növekedést eredményezhet, ami befolyásolhatja a lakáspiac alakulását is.

